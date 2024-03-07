Бешенство авиаматок или Украина против доллара - 07.03.2024 Украина.ру
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Бешенство авиаматок или Украина против доллара
Бешенство авиаматок или Украина против доллара - 07.03.2024 Украина.ру
Бешенство авиаматок или Украина против доллара
В один день у меня в почтовом окошке пересеклись два коротких сообщения, вызвавшие целую лавину ассоциаций.
2024-03-07T07:00
2024-03-07T07:00
украина
британия
москва
виктория нуланд
борис ельцин
шакурова ольга
верховная рада
нацбанк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1053756055.jpg?1709784003
Первое - объявление о продаже Британией авиаматки "Принц Уэльский". Всего за три с половиной ярда долларов. Обычно столько хранится кеша в гараже на полетах у среднего латиноамериканского наркобарона, уровня гаитянского Джимми Барбекю. То есть, на наши замороженные в западных банках деньги, можно было бы взять почти сотню принцев.Мне сразу же вспомнился случай, когда я, подав заявление о выходе из Верховной Рады и безбожно плагиатя, кажется, старину Хема, опубликовал самый короткой политический роман-объявление: "Продается недорого депутатский значок. Почти не ношеный".Грустно, конечно. Но еще грустнее, когда некогда великая империя продает своих принцев…Вторая информация зацепила еще более мощный пласт воспоминаний. Это было приглашение от Ольги Зиновьевой на 80-е заседание Зиновьевского клуба по теме "Философский фронт России: идеология Победы".Кстати, приятно удивило, что встреча запланирована в Круглом зале Дома Союзов! И я тут же вспомнил как мы с обаятельной Ольгой - женой и соратницей моего учителя Александра Александровича искали локацию для первого заседания.Москва, Питер, Днепропетровск нам сразу отказали. Принял тогда небольшую группку учеников и последователей Титана мысли (Зиновьев уже тогда был признан наиболее культовым универом "самым умным человеком планеты"), город миллиона роз и советского шампанского Донецк.Мне и выпала честь открывать это первое заседание. Я тогда обидел, наверное присутствующих, сказав, что смыслы гения звучащие в шахтерском городе - это как скрипка Страдивари в сельском клубе: полюбоваться можно, а сыграть - вряд ли. Сейчас, готов извиниться. Донбасс играет как по нотам этого композитора мысли. Сейчас под пальмой Мерцалова больше смыслов, чем на всем заносчивом европейском континенте.Так вот. Мы тогда вспоминали и мифы связанные с судьбой гения. Например, историю его встречи с Ельциным сразу после возвращения из эмиграции. Тот вроде попросил у философа совета и получил лаконичный ответ: "Покайтесь и повестись за развал Союза." Миф, наверное.Но вот точно реальным был его ответ о судьбе доллара. Сан Саныч сказал, что это денежная единица совсем не привязана к материальным благам и услугам или, даже, золотому запасу. И Бреттон-Вудская система здесь не при чем, так как доллар не экономический феномен, а военно-политический. И стоит он не на плечах товарных благ и голда , а на палубах авиаматок.Да, да, Саныч первым раскрыл тайну доллара. Во всех странах армии стоят на финансовом фундаменте. И только в Штатах деньги стоят на фундаментальном оружии. Но только на самом продвинутом и передовом.Союз видимо поздно это осознал этот факт, не построив ни одного тяжелого атомного стотысячника. Которых в Штатах было больше десятка. В сознании наших политиков все еще мелькали смутные грезы про громадные линкоры 23 серии, типа "Советский Союз" или их крейсероватых потомков. Хотя время требовало не бронированных динозавров для защиты своего гнезда, а могучих продвинутых хищников, способных одним фактом своего присутствия обвалить валюту на чужих берегах и навязать свою. Думаю, что если б наш Нацбанк держал ресурсы не в заокенских трежерис, а в отечественных авианосцах, рубль был бы самой крутой валютой в мире…Вот эту неочевидную, но несомненную связь и озвучил некогда Зиновьев. Гений - это ведь тот, кто вскрывает фундаментальные, но не видимые другими взаимосвязи!С тех пор я и слежу за судьбой авианосцев не столько в военном, сколько в геоэкономическом и геополитическом планах.Итак, началась большая распродажа. За дешево. Конечно, не за миллионы, как умирающий Союз продавал свои недостроенные авианесущие крейсера. Помните, обезумевшая гайдаровская элита, стремясь остановить обвал рубля, прибегала к методам, которые этот обвал стократно ускоряли? Сейчас по аналогичному пути пошел Запад, хотя и запрашивает пока миллиарды за каждый борт. Пока. А все дело в том, что от РФ там совсем не ожидали коварного удара. "Кинжалом"! Который гарантировано дефлорирует палубу любой ультрасовременной авиаматки. Превращая ее из хранилища доллара, надежнее Форд-Нокса, в друшлявое решето.Я не военный эксперт, но верю специалистам, которые утверждают, что один "Кинжал" выводит даже стотысячник из строя. Два - полностью разрушают. Три - топят как рваную калошу. Не доверяю слухам, но не исключаю, что даже хусиды в калошах уже имеют четверку. Как говорили в подобных случаях мои знакомые индейцы-апачи: "Я слышал песню, что у них это есть…"Зиновьев ни разу не ошибся в своих глобальных прогнозах. Значит, после первого же затопления подобного символа гегемонии и доминирования над миром, на дно вместе с гигантским баркасом пойдет и казалось бы несокрушимый бакс.Отсюда и бешенство авиаматок. Точнее, их владельцев. Отсюда их распродажа - хоть немного заработать на финише. Хотя "черная пятница" уже на горизонте этого года. Отсюда и попытка "впарить" эту уходящую натуру туркам или южным корейцам. Так те же турки "втюхивали" выходящие из моды меховые шубы новым русским. Отсюда, даже и бешеный уход Нуланд, которая, видимо, из-за своего морского прошлого, всегда была скорее двенадцатой авиаматкой, чем первым замом госсекретаря Штатов…Когда-то мне довелось побывать в рубке американского флагмана. Был поражен несоответствием между безмерной громадой корпуса и поистине лилипутским сайзом штурвала, им управлявшим. В этом вся метафизика западной экзистенции - гигантский мир под управлением карликов. Но это отдельная проблема…Забавно только, что именно Украина, обожествившая американскую деньгу и ускорила фатально конец последней. Ведь именно она стимулировала приход эпохи русского "Кинжала". Я-то думал, что кинжал - это холодное оружие. А это, оказывается, финансовый терминатор, что в холодной, что в горячей войне.
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Дмитрий Выдрин
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, британия, москва, виктория нуланд, борис ельцин, шакурова ольга, верховная рада, нацбанк
Украина, Британия, Москва, Виктория Нуланд, Борис Ельцин, Шакурова Ольга, Верховная Рада, Нацбанк

Бешенство авиаматок или Украина против доллара

07:00 07.03.2024
 
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Дмитрий Выдрин авторы
Дмитрий Выдрин
политтехнолог, автор издания Украина.ру
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В один день у меня в почтовом окошке пересеклись два коротких сообщения, вызвавшие целую лавину ассоциаций.
Первое - объявление о продаже Британией авиаматки "Принц Уэльский". Всего за три с половиной ярда долларов. Обычно столько хранится кеша в гараже на полетах у среднего латиноамериканского наркобарона, уровня гаитянского Джимми Барбекю. То есть, на наши замороженные в западных банках деньги, можно было бы взять почти сотню принцев.
Мне сразу же вспомнился случай, когда я, подав заявление о выходе из Верховной Рады и безбожно плагиатя, кажется, старину Хема, опубликовал самый короткой политический роман-объявление: "Продается недорого депутатский значок. Почти не ношеный".
Грустно, конечно. Но еще грустнее, когда некогда великая империя продает своих принцев…
Вторая информация зацепила еще более мощный пласт воспоминаний. Это было приглашение от Ольги Зиновьевой на 80-е заседание Зиновьевского клуба по теме "Философский фронт России: идеология Победы".
Кстати, приятно удивило, что встреча запланирована в Круглом зале Дома Союзов! И я тут же вспомнил как мы с обаятельной Ольгой - женой и соратницей моего учителя Александра Александровича искали локацию для первого заседания.
Москва, Питер, Днепропетровск нам сразу отказали. Принял тогда небольшую группку учеников и последователей Титана мысли (Зиновьев уже тогда был признан наиболее культовым универом "самым умным человеком планеты"), город миллиона роз и советского шампанского Донецк.
Мне и выпала честь открывать это первое заседание. Я тогда обидел, наверное присутствующих, сказав, что смыслы гения звучащие в шахтерском городе - это как скрипка Страдивари в сельском клубе: полюбоваться можно, а сыграть - вряд ли. Сейчас, готов извиниться. Донбасс играет как по нотам этого композитора мысли. Сейчас под пальмой Мерцалова больше смыслов, чем на всем заносчивом европейском континенте.
Так вот. Мы тогда вспоминали и мифы связанные с судьбой гения. Например, историю его встречи с Ельциным сразу после возвращения из эмиграции. Тот вроде попросил у философа совета и получил лаконичный ответ: "Покайтесь и повестись за развал Союза."
Миф, наверное.Но вот точно реальным был его ответ о судьбе доллара. Сан Саныч сказал, что это денежная единица совсем не привязана к материальным благам и услугам или, даже, золотому запасу. И Бреттон-Вудская система здесь не при чем, так как доллар не экономический феномен, а военно-политический. И стоит он не на плечах товарных благ и голда , а на палубах авиаматок.
Да, да, Саныч первым раскрыл тайну доллара. Во всех странах армии стоят на финансовом фундаменте. И только в Штатах деньги стоят на фундаментальном оружии. Но только на самом продвинутом и передовом.
Союз видимо поздно это осознал этот факт, не построив ни одного тяжелого атомного стотысячника. Которых в Штатах было больше десятка. В сознании наших политиков все еще мелькали смутные грезы про громадные линкоры 23 серии, типа "Советский Союз" или их крейсероватых потомков. Хотя время требовало не бронированных динозавров для защиты своего гнезда, а могучих продвинутых хищников, способных одним фактом своего присутствия обвалить валюту на чужих берегах и навязать свою.
Думаю, что если б наш Нацбанк держал ресурсы не в заокенских трежерис, а в отечественных авианосцах, рубль был бы самой крутой валютой в мире…
Вот эту неочевидную, но несомненную связь и озвучил некогда Зиновьев. Гений - это ведь тот, кто вскрывает фундаментальные, но не видимые другими взаимосвязи!
С тех пор я и слежу за судьбой авианосцев не столько в военном, сколько в геоэкономическом и геополитическом планах.
Итак, началась большая распродажа. За дешево. Конечно, не за миллионы, как умирающий Союз продавал свои недостроенные авианесущие крейсера. Помните, обезумевшая гайдаровская элита, стремясь остановить обвал рубля, прибегала к методам, которые этот обвал стократно ускоряли? Сейчас по аналогичному пути пошел Запад, хотя и запрашивает пока миллиарды за каждый борт. Пока.
А все дело в том, что от РФ там совсем не ожидали коварного удара. "Кинжалом"! Который гарантировано дефлорирует палубу любой ультрасовременной авиаматки. Превращая ее из хранилища доллара, надежнее Форд-Нокса, в друшлявое решето.
Дмитрий Выдрин - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября 2020, 08:43
Дмитрий Выдрин: кто онФилософ, политолог и политтехнолог
Я не военный эксперт, но верю специалистам, которые утверждают, что один "Кинжал" выводит даже стотысячник из строя. Два - полностью разрушают. Три - топят как рваную калошу. Не доверяю слухам, но не исключаю, что даже хусиды в калошах уже имеют четверку. Как говорили в подобных случаях мои знакомые индейцы-апачи: "Я слышал песню, что у них это есть…"
Зиновьев ни разу не ошибся в своих глобальных прогнозах. Значит, после первого же затопления подобного символа гегемонии и доминирования над миром, на дно вместе с гигантским баркасом пойдет и казалось бы несокрушимый бакс.
Отсюда и бешенство авиаматок. Точнее, их владельцев. Отсюда их распродажа - хоть немного заработать на финише. Хотя "черная пятница" уже на горизонте этого года.
Отсюда и попытка "впарить" эту уходящую натуру туркам или южным корейцам. Так те же турки "втюхивали" выходящие из моды меховые шубы новым русским. Отсюда, даже и бешеный уход Нуланд, которая, видимо, из-за своего морского прошлого, всегда была скорее двенадцатой авиаматкой, чем первым замом госсекретаря Штатов…
Когда-то мне довелось побывать в рубке американского флагмана. Был поражен несоответствием между безмерной громадой корпуса и поистине лилипутским сайзом штурвала, им управлявшим. В этом вся метафизика западной экзистенции - гигантский мир под управлением карликов. Но это отдельная проблема…
Забавно только, что именно Украина, обожествившая американскую деньгу и ускорила фатально конец последней. Ведь именно она стимулировала приход эпохи русского "Кинжала". Я-то думал, что кинжал - это холодное оружие. А это, оказывается, финансовый терминатор, что в холодной, что в горячей войне.
 
УкраинаБританияМоскваВиктория НуландБорис ЕльцинШакурова ОльгаВерховная РадаНацбанк
 
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