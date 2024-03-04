https://ukraina.ru/20240304/1053695643.html
Уже третий: американские журналисты написали об уроне и уязвимости танков Abrams
Уже третий: американские журналисты написали об уроне и уязвимости танков Abrams - 04.03.2024 Украина.ру
Уже третий: американские журналисты написали об уроне и уязвимости танков Abrams
Американские журналисты Military Watch Magazine рассказали об уязвимости американских танков M1A1 Abrams
2024-03-04T16:14
2024-03-04T16:14
2024-03-04T16:14
новости
украина
вс рф
россия
спецоперация
сво
танки
m1 abrams
дроны
беспилотники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1d/1053613178_0:0:1380:777_1920x0_80_0_0_b3b4071bd68772ba4ad535b1473ab18b.png
Уничтожение танка Abrams в зоне спецоперации подтвердили кадрами 23 февраля, второй американский танк разбили 3 марта. "Наряду со вторым уничтожением была также уничтожена гусеничная машина для разминирования на базе шасси Abrams", - говорится в статье.Издание приводит слова российского военнослужащего, который рассказал российским СМИ об уничтожении американских танков. По его словам, первый Abrams был уничтожен с помощью беспилотника FPV.Журналисты пишут, что, если первый Abrams уничтожил российской дрон, то остается неясным, как разбили второй танк. Некоторые источники указывают, что причиной также стал удар беспилотника, говорится в статье. Тридцать один американский танк Abrams доставили на Украину в конце сентября. Журналисты отметили, что в отличие от немецких танков Leopard 2 и американских боевых машины пехоты M2 Bradley, американские танки не участвовали в летних контрнаступлении ВСУ. Вечером 3 марта агентство РИА "Новости" опубликовало видео поражения под Авдеевкой очередного танка "Абрамс". Кадры сняты с самих беспилотников. На них можно видеть, как первый дрон влетает в борт башни американской боевой машины, второй беспилотник заходит с другого направления и попадает в крышу башни танка.Ранее представитель предприятия-производителя дронов "Упырь" сообщил РИА "Новости", что под Авдеевкой FPV-дронами был уничтожен очередной "Абрамс". Танк совместно вывели из строя бойцы группировки войск "Центр".
https://ukraina.ru/20240304/1053685341.html
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1d/1053613178_0:0:1228:920_1920x0_80_0_0_0edbed155f180c90815fb79496dfeaf1.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, вс рф, россия, спецоперация, сво, танки, m1 abrams, дроны, беспилотники
Новости, Украина, ВС РФ, Россия, Спецоперация, СВО, танки, M1 Abrams, дроны, беспилотники
Уже третий: американские журналисты написали об уроне и уязвимости танков Abrams
Американские журналисты Military Watch Magazine рассказали об уязвимости американских танков M1A1 Abrams
Уничтожение танка Abrams в зоне спецоперации подтвердили кадрами 23 февраля, второй американский танк разбили 3 марта.
"Наряду со вторым уничтожением была также уничтожена гусеничная машина для разминирования на базе шасси Abrams", - говорится в статье.
Издание приводит слова российского военнослужащего, который рассказал российским СМИ об уничтожении американских танков. По его словам, первый Abrams был уничтожен с помощью беспилотника FPV.
"Чуть более чем за сутки третий "Абрамс" был сбит беспилотником. На этот раз экипажу удалось выбраться", - сказал он, добавив, что эти американские танки было легко нейтрализовать с помощью артиллерии или беспилотных летательных аппаратов.
Журналисты пишут, что, если первый Abrams уничтожил российской дрон, то остается неясным, как разбили второй танк. Некоторые источники указывают, что причиной также стал удар беспилотника, говорится в статье.
Тридцать один американский танк Abrams доставили на Украину в конце сентября. Журналисты отметили, что в отличие от немецких танков Leopard 2 и американских боевых машины пехоты M2 Bradley, американские танки не участвовали в летних контрнаступлении ВСУ.
Вечером 3 марта агентство РИА "Новости" опубликовало видео
поражения под Авдеевкой очередного танка "Абрамс". Кадры сняты с самих беспилотников. На них можно видеть, как первый дрон влетает в борт башни американской боевой машины, второй беспилотник заходит с другого направления и попадает в крышу башни танка.
Ранее представитель предприятия-производителя дронов "Упырь" сообщил РИА "Новости", что под Авдеевкой FPV-дронами был уничтожен очередной "Абрамс". Танк совместно вывели из строя бойцы группировки войск "Центр".