https://ukraina.ru/20240304/1053695643.html

Уже третий: американские журналисты написали об уроне и уязвимости танков Abrams

Уже третий: американские журналисты написали об уроне и уязвимости танков Abrams - 04.03.2024 Украина.ру

Уже третий: американские журналисты написали об уроне и уязвимости танков Abrams

Американские журналисты Military Watch Magazine рассказали об уязвимости американских танков M1A1 Abrams

2024-03-04T16:14

2024-03-04T16:14

2024-03-04T16:14

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Уничтожение танка Abrams в зоне спецоперации подтвердили кадрами 23 февраля, второй американский танк разбили 3 марта. "Наряду со вторым уничтожением была также уничтожена гусеничная машина для разминирования на базе шасси Abrams", - говорится в статье.Издание приводит слова российского военнослужащего, который рассказал российским СМИ об уничтожении американских танков. По его словам, первый Abrams был уничтожен с помощью беспилотника FPV.Журналисты пишут, что, если первый Abrams уничтожил российской дрон, то остается неясным, как разбили второй танк. Некоторые источники указывают, что причиной также стал удар беспилотника, говорится в статье. Тридцать один американский танк Abrams доставили на Украину в конце сентября. Журналисты отметили, что в отличие от немецких танков Leopard 2 и американских боевых машины пехоты M2 Bradley, американские танки не участвовали в летних контрнаступлении ВСУ. Вечером 3 марта агентство РИА "Новости" опубликовало видео поражения под Авдеевкой очередного танка "Абрамс". Кадры сняты с самих беспилотников. На них можно видеть, как первый дрон влетает в борт башни американской боевой машины, второй беспилотник заходит с другого направления и попадает в крышу башни танка.Ранее представитель предприятия-производителя дронов "Упырь" сообщил РИА "Новости", что под Авдеевкой FPV-дронами был уничтожен очередной "Абрамс". Танк совместно вывели из строя бойцы группировки войск "Центр".

https://ukraina.ru/20240304/1053685341.html

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новости, украина, вс рф, россия, спецоперация, сво, танки, m1 abrams, дроны, беспилотники