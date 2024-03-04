Уже третий: американские журналисты написали об уроне и уязвимости танков Abrams - 04.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240304/1053695643.html
Уже третий: американские журналисты написали об уроне и уязвимости танков Abrams
Уже третий: американские журналисты написали об уроне и уязвимости танков Abrams - 04.03.2024 Украина.ру
Уже третий: американские журналисты написали об уроне и уязвимости танков Abrams
Американские журналисты Military Watch Magazine рассказали об уязвимости американских танков M1A1 Abrams
2024-03-04T16:14
2024-03-04T16:14
новости
украина
вс рф
россия
спецоперация
сво
танки
m1 abrams
дроны
беспилотники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1d/1053613178_0:0:1380:777_1920x0_80_0_0_b3b4071bd68772ba4ad535b1473ab18b.png
Уничтожение танка Abrams в зоне спецоперации подтвердили кадрами 23 февраля, второй американский танк разбили 3 марта. "Наряду со вторым уничтожением была также уничтожена гусеничная машина для разминирования на базе шасси Abrams", - говорится в статье.Издание приводит слова российского военнослужащего, который рассказал российским СМИ об уничтожении американских танков. По его словам, первый Abrams был уничтожен с помощью беспилотника FPV.Журналисты пишут, что, если первый Abrams уничтожил российской дрон, то остается неясным, как разбили второй танк. Некоторые источники указывают, что причиной также стал удар беспилотника, говорится в статье. Тридцать один американский танк Abrams доставили на Украину в конце сентября. Журналисты отметили, что в отличие от немецких танков Leopard 2 и американских боевых машины пехоты M2 Bradley, американские танки не участвовали в летних контрнаступлении ВСУ. Вечером 3 марта агентство РИА "Новости" опубликовало видео поражения под Авдеевкой очередного танка "Абрамс". Кадры сняты с самих беспилотников. На них можно видеть, как первый дрон влетает в борт башни американской боевой машины, второй беспилотник заходит с другого направления и попадает в крышу башни танка.Ранее представитель предприятия-производителя дронов "Упырь" сообщил РИА "Новости", что под Авдеевкой FPV-дронами был уничтожен очередной "Абрамс". Танк совместно вывели из строя бойцы группировки войск "Центр".
https://ukraina.ru/20240304/1053685341.html
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1d/1053613178_0:0:1228:920_1920x0_80_0_0_0edbed155f180c90815fb79496dfeaf1.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, вс рф, россия, спецоперация, сво, танки, m1 abrams, дроны, беспилотники
Новости, Украина, ВС РФ, Россия, Спецоперация, СВО, танки, M1 Abrams, дроны, беспилотники

Уже третий: американские журналисты написали об уроне и уязвимости танков Abrams

16:14 04.03.2024
 
© Public domain
© Public domain
Читать в
Американские журналисты Military Watch Magazine рассказали об уязвимости американских танков M1A1 Abrams
Уничтожение танка Abrams в зоне спецоперации подтвердили кадрами 23 февраля, второй американский танк разбили 3 марта.
"Наряду со вторым уничтожением была также уничтожена гусеничная машина для разминирования на базе шасси Abrams", - говорится в статье.
Издание приводит слова российского военнослужащего, который рассказал российским СМИ об уничтожении американских танков. По его словам, первый Abrams был уничтожен с помощью беспилотника FPV.
"Чуть более чем за сутки третий "Абрамс" был сбит беспилотником. На этот раз экипажу удалось выбраться", - сказал он, добавив, что эти американские танки было легко нейтрализовать с помощью артиллерии или беспилотных летательных аппаратов.
Журналисты пишут, что, если первый Abrams уничтожил российской дрон, то остается неясным, как разбили второй танк. Некоторые источники указывают, что причиной также стал удар беспилотника, говорится в статье.
Тридцать один американский танк Abrams доставили на Украину в конце сентября. Журналисты отметили, что в отличие от немецких танков Leopard 2 и американских боевых машины пехоты M2 Bradley, американские танки не участвовали в летних контрнаступлении ВСУ.
поражение танка Абрамс - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
09:26
Поражение нового "Абрамса", возмущение Зеленского. Главное на Украине на утро 4 мартаПод Авдеевкой FPV-дронами был уничтожен очередной танк "Абрамс". Президент Украины Владимир Зеленский возмутился ситуацией на границе с Польшей
Вечером 3 марта агентство РИА "Новости" опубликовало видео поражения под Авдеевкой очередного танка "Абрамс". Кадры сняты с самих беспилотников. На них можно видеть, как первый дрон влетает в борт башни американской боевой машины, второй беспилотник заходит с другого направления и попадает в крышу башни танка.
Ранее представитель предприятия-производителя дронов "Упырь" сообщил РИА "Новости", что под Авдеевкой FPV-дронами был уничтожен очередной "Абрамс". Танк совместно вывели из строя бойцы группировки войск "Центр".
 
НовостиУкраинаВС РФРоссияСпецоперацияСВОтанкиM1 Abramsдроныбеспилотники
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:47Жителей Авдеевки оскорбляли и обворовывали бойцы ВСУ
17:43Эрдоган сегодня с Западом, но это ненадолго. Почему Турция призывает к новым переговорам в Стамбуле
17:34"Будем добирать ущерб по погонным метрам". Киселев о судьбе мостов ФРГ в случае атаки на Крымский мост
16:55"Сама с собой!" Пугачёва встретила весну на яхте под украинскую музыку
16:54Роман Алехин: Россия откроет "Второй фронт", чтобы сыграть с ВСУ в "шахматы" и разорвать резервы Киева
16:41Идеальный штурм, побег ВСУ из Запорожья или атака от сектантов? Что начнётся через полгода - Стаценко
16:30Инвалидов в ВСУ: на Украине придумали, как поднять мобилизационный потенциал
16:14Уже третий: американские журналисты написали об уроне и уязвимости танков Abrams
16:00"Ванька и Мститель" – как зарождалась Киевская киностудия
15:20Преступления ВСУ и цена свободы: как идёт вперёд Россия и когда смогут вздохнуть дончане - Григорюк
15:00Мосту быть. Александр Песке о том, почему Германия не отдаст Украине "Таурус" и мирных секретах Швейцарии
14:52"Шарлемань" с белогвардейским душком. Запад реабилитирует нацизм и фашизм
14:49"Суматоха на праймериз". Почему впервые проиграл Трамп
14:43"Приоритеты Запада понятны": Запад выделил Киеву в 4 раза больше денег, чем всей Африке - Лавров
14:36Ни оружия, ни людей. Представитель Минобороны Украины рассказал о трагедии ВСУ
14:22Российские войска приближаются к Часову Яру, ВСУ бьют по Авдеевке французскими ФАБами
14:18"Это о многом говорит": в Берлине удивились утечке переговоров, но не их содержанию - Лавров
14:09Зеленский ошибался, думая, что боеприпасы для Украины будут бесплатными – еврокомиссар
13:46"Обратная концепция должна исчезнуть навсегда": Медведев назвал Украину Россией
13:45Медведев рассказал о важнейшем для России богатстве Украины
Лента новостейМолния