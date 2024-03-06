https://ukraina.ru/20240306/1053743507.html

Воевали против нацистов: власти Кременчуга демонтируют мемориальные доски Героям Советского Союза

Воевали против нацистов: власти Кременчуга демонтируют мемориальные доски Героям Советского Союза - 06.03.2024 Украина.ру

Воевали против нацистов: власти Кременчуга демонтируют мемориальные доски Героям Советского Союза

В Кременчуге Полтавской области утвердили демонтаж мемориальных досок Героям Советского Союза, сообщили 6 марта журналисты "Страна.ua"

2024-03-06T16:15

2024-03-06T16:15

2024-03-06T16:15

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декоммунизация

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Кременчугский исполнительный комитет утвердил в рамках декоммунизации демонтаж табличек советским военнослужащим, в том числе, Героям Советского Союза.Мемориальные доски обещают передать в местный краеведческий музей.Мемориальная доска герою Советского Союза Илье Ткаченко установлена на здании школы, где учился Герой. Его именем названы улица и переулок в Кременчуге. Илья Иванович Ткаченко погиб в 1943 году в ожесточённом бою.Местные власти решили демонтировать мемориальную доску и Петру Приходько. Доска расположена на здании школы, где учился Герой Советского Союза. Погиб в бою против немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.Не по душе нынешним властям пришлась и мемориальная доска создателю ВДВ Василию Маргелову. Звание Героя Советского Союза Маргелов получил в 1944 году за форсирование Днепра и освобождение Херсона.Издание пишет, что демонтаж коснётся памятной таблички ещё одному солдату Владимиру Скрипченко, который был воином-интернационалистом. Переименование улиц, демонтаж памятников, мемориальных досок, связанных с советской историей, начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

https://ukraina.ru/20240305/1053706886.html

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