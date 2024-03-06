Воевали против нацистов: власти Кременчуга демонтируют мемориальные доски Героям Советского Союза - 06.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240306/1053743507.html
Воевали против нацистов: власти Кременчуга демонтируют мемориальные доски Героям Советского Союза
Воевали против нацистов: власти Кременчуга демонтируют мемориальные доски Героям Советского Союза - 06.03.2024 Украина.ру
Воевали против нацистов: власти Кременчуга демонтируют мемориальные доски Героям Советского Союза
В Кременчуге Полтавской области утвердили демонтаж мемориальных досок Героям Советского Союза, сообщили 6 марта журналисты "Страна.ua"
2024-03-06T16:15
2024-03-06T16:15
новости
кременчуг
украина
декоммунизация
ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/06/1053742779_0:0:794:447_1920x0_80_0_0_63784a8859f37afaa7d6742e05c2b456.jpg
Кременчугский исполнительный комитет утвердил в рамках декоммунизации демонтаж табличек советским военнослужащим, в том числе, Героям Советского Союза.Мемориальные доски обещают передать в местный краеведческий музей.Мемориальная доска герою Советского Союза Илье Ткаченко установлена на здании школы, где учился Герой. Его именем названы улица и переулок в Кременчуге. Илья Иванович Ткаченко погиб в 1943 году в ожесточённом бою.Местные власти решили демонтировать мемориальную доску и Петру Приходько. Доска расположена на здании школы, где учился Герой Советского Союза. Погиб в бою против немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.Не по душе нынешним властям пришлась и мемориальная доска создателю ВДВ Василию Маргелову. Звание Героя Советского Союза Маргелов получил в 1944 году за форсирование Днепра и освобождение Херсона.Издание пишет, что демонтаж коснётся памятной таблички ещё одному солдату Владимиру Скрипченко, который был воином-интернационалистом. Переименование улиц, демонтаж памятников, мемориальных досок, связанных с советской историей, начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
https://ukraina.ru/20240305/1053706886.html
кременчуг
украина
ссср
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/06/1053742779_99:0:695:447_1920x0_80_0_0_2042e1ded4e8d12eef8fd78eaa503f7b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, кременчуг, украина, декоммунизация, ссср
Новости, Кременчуг, Украина, декоммунизация, СССР

Воевали против нацистов: власти Кременчуга демонтируют мемориальные доски Героям Советского Союза

16:15 06.03.2024
 
© Политика Страны/Telegram
© Политика Страны/Telegram
Читать в
В Кременчуге Полтавской области утвердили демонтаж мемориальных досок Героям Советского Союза, сообщили 6 марта журналисты "Страна.ua"
"В Кременчуге начали сносить мемориальные доски жителям города, воевавшим против нацистов", - говорится в сообщении.
Кременчугский исполнительный комитет утвердил в рамках декоммунизации демонтаж табличек советским военнослужащим, в том числе, Героям Советского Союза.
Мемориальные доски обещают передать в местный краеведческий музей.
Мемориальная доска герою Советского Союза Илье Ткаченко установлена на здании школы, где учился Герой. Его именем названы улица и переулок в Кременчуге. Илья Иванович Ткаченко погиб в 1943 году в ожесточённом бою.
Местные власти решили демонтировать мемориальную доску и Петру Приходько. Доска расположена на здании школы, где учился Герой Советского Союза. Погиб в бою против немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.
© Политика Страны/Telegram
© Политика Страны/Telegram
Не по душе нынешним властям пришлась и мемориальная доска создателю ВДВ Василию Маргелову. Звание Героя Советского Союза Маргелов получил в 1944 году за форсирование Днепра и освобождение Херсона.
© Политика Страны/Telegram
© Политика Страны/Telegram
Издание пишет, что демонтаж коснётся памятной таблички ещё одному солдату Владимиру Скрипченко, который был воином-интернационалистом.
Переименование улиц, демонтаж памятников, мемориальных досок, связанных с советской историей, начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
- РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Вчера, 12:30
Лично награждён Гитлером: в Никополе назвали улицу в честь нациста и соучастника ХолокостаВ Никополе Днепропетровской области переименовали улицу в четь нациста, соучастника Холокоста Петра Дяченко, сообщил накануне директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в соцсети Facebook*
 
НовостиКременчугУкраинадекоммунизацияСССР
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:15Воевали против нацистов: власти Кременчуга демонтируют мемориальные доски Героям Советского Союза
16:00С "фигой в кармане" по жизни – Михаил Жванецкий
15:56Печеньки испортились: Нуланд ушла в отставку
15:55От мариупольских руин до большой политики и крепкой дружбы. Русско-китайская "Катюша" покоряет интернет
15:34Хуснуллин рассказал, сколько времени потребуется на восстановление Авдеевки
15:07Зерновые войны: польские фермеры наступают, а Киев готов к капитуляции
15:05Рогов сообщил о теракте в Бердянске, погибла девушка
14:53О будущих границах России и вероятности прямого конфликта с НАТО - Ищенко
14:42"Прощальное средство": Песков рассказал, к чему "рутинизация" ядерной тематики на Западе
14:40"Поговорить о разговорах". Запад готовится к переговорам с Россией, но мешает Зеленский
14:31Всемирный банк может оставить Украину без денег, депутат Железняк обвиняет Офис Зеленского
14:19Российская армия берет Клещеевку в клещи, якутские десантники на тачанках уничтожают ВСУ
14:13"Ударил по газам": кортеж Зеленского заметили в Одессе во время ракетного удара
14:06"Супервторник". Почему Трамп выиграл всё, кроме Вермонта
13:28Песков прокомментировал решение МУС об аресте военачальников
13:22ЕС может ввести новые ограничения на импорт с Украины, в Киеве согласны
13:13Прокуратура запретила детям выступать на пилоне в луганском пивбаре
13:00Споры об украденных активах, взрывы и разрушения, безумный Макрон. Главное на Украине на 13:00 6 марта
12:51Украинские беспилотники атаковали склад ГСМ в Курской области
12:25"Приключился "шкандаль": украинский проводник отказался впускать женщин в поезд
Лента новостейМолния