https://ukraina.ru/20240306/1053719293.html

Сколько протянет Украина? "Украине осталось три месяца. Блеф закончился. Эйфории больше нет."

Сколько протянет Украина? "Украине осталось три месяца. Блеф закончился. Эйфории больше нет." - 06.03.2024 Украина.ру

Сколько протянет Украина? "Украине осталось три месяца. Блеф закончился. Эйфории больше нет."

Именно так, кто с болью, кто с равнодушием, но все без сомнения говорят о будущем своей страны - бывший советник Офиса президента, бывший прокурор, политологи и даже действующие политики. Все всё понимают, но боятся говорить о мире

2024-03-06T06:49

2024-03-06T06:49

2024-03-06T06:49

эксклюзив

украина

алексей арестович

владимир зеленский

россия

вадим карасев

авдеевка

офис президента

вооруженные силы украины

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"Украине осталось три месяца"Именно такой срок обозначил Алексей Арестович, бывший советник офиса президента Украины (признан в России экстремистом, на Украине был внесён на сайт "Миротворец").На Украине его теперь считают профессиональным провокатором, автором информационных диверсий и гуманитарной агрессии.Теперь это человек, который "занимается дискредитацией власти и деморализацией вооружённых сил Украины". О как!А два года тому назад Арестович был "голосом власти" и был безумно популярен на Украине. Каждый вечер он рассказывал жителям Украины своим убаюкивающим голосом с низким вкрадчивым тембром о том, что у русских "осталось ракет на 2-3 недели."Без преувеличения, миллионы слушали его, затаив дыхание, верили ему и пересказывали друг другу эти обнадёживающие слова.Украинское общество в морально-волевом смысле (если так можно сказать об обществе) представляет собой нечто подобное крикливой, агрессивной, но в то же время крайне доверчивой женщине. В одно и то же время она может дубасить мужа сковородкой, пытаясь выбить из него дурь, и годами же будет отдавать деньги какой-нибудь "бабке", которая будет ей рассказывать, что мужу "пороблено" ("сделано, наколдовано").Многозначительно так: мол, сделано кое-кем и кое-что нехорошее. Дальше диагноз может быть разным: пороблено на смерть, на разлуку, на водку, на здоровье и так далее. Там же находится "венец безбрачия" для тех, кто никак не может найти, по кому бы применить сковородку не по назначению. Там же - "потомственная ясновидящая цыганка Ангелина снимает порчу со всех немедленно". И так далее.Вот такой "бабкой" либо же "цыганкой Ангелиной" для коллективного применения выступал и выступает на Украине Арестович. Он идеально ложится в национальную "хтонь", где всегда присутствует что-то неведомое, но "есть один мужик", который "видит".С Офисом президента он расстался, из страны уехал, но в соцсетях, в интернете он всё так же популярен. Его продолжает слушать общество.Но что же он говорит сейчас?Нечто совершенно не обнадёживающее.Украине осталось 2-3 месяца, по расчётам Арестовича.Через месяц ситуация станет критической, в апреле - близкой к катастрофе, в мае произойдёт катастрофа.Две-три недели, на которые, как прогнозировал Арестович ровно два года назад, у России хватит ракет, плавно трансформировались в " 2-3 месяца до национальной катастрофы."Сам Арестович обвинения в "деморализации населения" отметает и говорит, что "не переобуваются" только люди с деревенским мышлением (!) Все остальные переобуваются, и он сам большой в этом специалист."Дайте оружие!"Конечно же, слова Арестовича адресованы "западным партнёрам": катастрофа произойдёт в том случае, если Украине не будет предоставлено оружие.Но и влияние на общество они оказывают абсолютно катастрофическое.Чей же проект Арестович? Многие считают, что он остаётся проектом Офиса президента. Возможно, проектом, который уже вышел из-под контроля Офиса.Но в любом случае, о таких пораженческих речах даже и помыслить было нельзя несколько месяцев или год назад.И чьим бы проектом ни был бы Арестович - а он, конечно же, слуга многих господ: западных разведок, религиозных центров, глобалистских структур - в любом случае, волшебный "фактор Джельсомино - Арестовича" действует на украинское общество сейчас крайне деморализующим образом.Значит, такова его сегодняшняя роль. Жителей Украины решено готовить к неизбежному поражению."Два - три месяца", говорит Арестович.Май - июнь 2024 года.Но то же самое говорят и серьёзные украинские эксперты. И уже даже на поставки оружия не надеются. Поставки не помогут."Блеф закончился"Если к мнению Арестовича всё-таки в профессиональной среде относятся с некоторым недоверием и даже иногда с улыбкой, особенно вспоминая про то, что "ракет осталось на 2-3 недели", то вот к мнению уважаемого украинского политолога Вадима Карасёва прислушиваются многие:- Запад увидел, что Украина не может больше воевать, сколько оружия им не дай. Блеф закончился. Эйфории больше нет, - прямо говорит Вадим Карасев.А вот как он оценивает значение взятия войсками России Авдеевки (в официальном пропагандистском мейнстриме Украины эта тема подается как "военного значения Авдеевка не имела"'):- Значение взятия Авдеевки психологическое огромное. Европа поняла, что это провал нашей военной стратегии. Как раньше говорили на Украине: дайте нам оружие, и мы победим. Теперь понятно, что это не так. Что будет дальше? Очевидно: США бросит Европу и бросит Украину.Политолог Андрей Ермолаев:- Весной в Украине посыпется фронт. Поражение в Авдеевке - это было поражение в искусство ведения войны. Украина не способна воевать. Поэтому и оружие ей не дают. Надо выходить на переговоры до мая.Народный депутат Украины Евгений Шевченко:- Может, надо хотя бы попробовать "план Б"?"План Б"План "Б" - так на Украине иносказательно называют план, который предполагает перемирие. Вслух об этом раньше не говорили, слово "перемирие" под запретом.Как известно, Зеленский даже провел законодательно решение о том, что любые мирные переговоры с Россией запрещены.Но тема "плана "Б" звучит всё более отчётливо."А они уйдут?"Вот что говорит бывший Генеральный прокурор Украины (трижды занимал эту должность!) Святослав Пискун о том, что Франция собирается ввести войска на Украину:- А они оттуда уйдут? А если на Волынь зайдут поляки? А там, где француз пролил хоть каплю крови, он скажет: это моя земля. Дайте мне землю, дайте мне бизнес, дайте мне порт. В 1918 году французы были в Одессе, а немцы в Киеве. И уходить никто не собирался. И если всё пойдет по сценарию мировой войны, то мы получим мировую ядерную войну на территории Украины. Это ужасный сценарий. Но у нас же нет плана "Б".Так, опять иносказательно, Святослав Пискун говорит о том, что руководство Украины не хочет идти на переговоры.Но что в перспективе? Оккупация территории Украины Францией, Польшей, другими странами. Мировая война. Все сценарии, кажется, хуже, чем "план "Б".Есть еще один ужасный сценарий, и он воплощается в жизнь прямо сейчас.Зачем Зеленский занижает потери ВСУ?Украинский политолог Михаил Чаплыга провел в своем блоге в Телеграм опрос: сколько захоронений в вашем населенном пункте новых.Его цифра в итоге по всей Украине: от 700.000 до 1 миллиона потерь.Но кроме того, что Зеленский сознательно занижает цифру потерь в 20-30 раз (!) для поддержания спокойствия в обществе, у него есть ещё и циничный коммерческий интерес.Как пишет Чаплыга, за каждого погибшего государство должно было бы выплачивать родственникам по 15 миллионов гривен:"Даже 500.000 умножить на 15 миллионов выплат... Госдолг в 3 раза меньше."Экономит Зеленский. Потому что скоро ему придется либо бежать, либо передавать власть. Да и легитимность его под вопросом. Как раз в мае на месте кареты президента возникнет большая тыква, а на месте президентских лошадей - крысы.Но судьба Зеленского уже и сейчас волнует украинское общество меньше всего. Волнует другой вопрос: Сколько же осталось Украине?Сценарий "2-3 месяца" может оказаться даже слишком оптимистичным.

https://ukraina.ru/20240305/1053717749.html

https://ukraina.ru/20240229/1053588849.html

https://ukraina.ru/20240223/1053486096.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, украина, алексей арестович, владимир зеленский, россия, вадим карасев, авдеевка, офис президента, вооруженные силы украины