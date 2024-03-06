Сколько протянет Украина? "Украине осталось три месяца. Блеф закончился. Эйфории больше нет." - 06.03.2024 Украина.ру
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Сколько протянет Украина? "Украине осталось три месяца. Блеф закончился. Эйфории больше нет."
Сколько протянет Украина? "Украине осталось три месяца. Блеф закончился. Эйфории больше нет." - 06.03.2024 Украина.ру
Сколько протянет Украина? "Украине осталось три месяца. Блеф закончился. Эйфории больше нет."
Именно так, кто с болью, кто с равнодушием, но все без сомнения говорят о будущем своей страны - бывший советник Офиса президента, бывший прокурор, политологи и даже действующие политики. Все всё понимают, но боятся говорить о мире
2024-03-06T06:49
2024-03-06T06:49
эксклюзив
украина
алексей арестович
владимир зеленский
россия
вадим карасев
авдеевка
офис президента
вооруженные силы украины
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"Украине осталось три месяца"Именно такой срок обозначил Алексей Арестович, бывший советник офиса президента Украины (признан в России экстремистом, на Украине был внесён на сайт "Миротворец").На Украине его теперь считают профессиональным провокатором, автором информационных диверсий и гуманитарной агрессии.Теперь это человек, который "занимается дискредитацией власти и деморализацией вооружённых сил Украины". О как!А два года тому назад Арестович был "голосом власти" и был безумно популярен на Украине. Каждый вечер он рассказывал жителям Украины своим убаюкивающим голосом с низким вкрадчивым тембром о том, что у русских "осталось ракет на 2-3 недели."Без преувеличения, миллионы слушали его, затаив дыхание, верили ему и пересказывали друг другу эти обнадёживающие слова.Украинское общество в морально-волевом смысле (если так можно сказать об обществе) представляет собой нечто подобное крикливой, агрессивной, но в то же время крайне доверчивой женщине. В одно и то же время она может дубасить мужа сковородкой, пытаясь выбить из него дурь, и годами же будет отдавать деньги какой-нибудь "бабке", которая будет ей рассказывать, что мужу "пороблено" ("сделано, наколдовано").Многозначительно так: мол, сделано кое-кем и кое-что нехорошее. Дальше диагноз может быть разным: пороблено на смерть, на разлуку, на водку, на здоровье и так далее. Там же находится "венец безбрачия" для тех, кто никак не может найти, по кому бы применить сковородку не по назначению. Там же - "потомственная ясновидящая цыганка Ангелина снимает порчу со всех немедленно". И так далее.Вот такой "бабкой" либо же "цыганкой Ангелиной" для коллективного применения выступал и выступает на Украине Арестович. Он идеально ложится в национальную "хтонь", где всегда присутствует что-то неведомое, но "есть один мужик", который "видит".С Офисом президента он расстался, из страны уехал, но в соцсетях, в интернете он всё так же популярен. Его продолжает слушать общество.Но что же он говорит сейчас?Нечто совершенно не обнадёживающее.Украине осталось 2-3 месяца, по расчётам Арестовича.Через месяц ситуация станет критической, в апреле - близкой к катастрофе, в мае произойдёт катастрофа.Две-три недели, на которые, как прогнозировал Арестович ровно два года назад, у России хватит ракет, плавно трансформировались в " 2-3 месяца до национальной катастрофы."Сам Арестович обвинения в "деморализации населения" отметает и говорит, что "не переобуваются" только люди с деревенским мышлением (!) Все остальные переобуваются, и он сам большой в этом специалист."Дайте оружие!"Конечно же, слова Арестовича адресованы "западным партнёрам": катастрофа произойдёт в том случае, если Украине не будет предоставлено оружие.Но и влияние на общество они оказывают абсолютно катастрофическое.Чей же проект Арестович? Многие считают, что он остаётся проектом Офиса президента. Возможно, проектом, который уже вышел из-под контроля Офиса.Но в любом случае, о таких пораженческих речах даже и помыслить было нельзя несколько месяцев или год назад.И чьим бы проектом ни был бы Арестович - а он, конечно же, слуга многих господ: западных разведок, религиозных центров, глобалистских структур - в любом случае, волшебный "фактор Джельсомино - Арестовича" действует на украинское общество сейчас крайне деморализующим образом.Значит, такова его сегодняшняя роль. Жителей Украины решено готовить к неизбежному поражению."Два - три месяца", говорит Арестович.Май - июнь 2024 года.Но то же самое говорят и серьёзные украинские эксперты. И уже даже на поставки оружия не надеются. Поставки не помогут."Блеф закончился"Если к мнению Арестовича всё-таки в профессиональной среде относятся с некоторым недоверием и даже иногда с улыбкой, особенно вспоминая про то, что "ракет осталось на 2-3 недели", то вот к мнению уважаемого украинского политолога Вадима Карасёва прислушиваются многие:- Запад увидел, что Украина не может больше воевать, сколько оружия им не дай. Блеф закончился. Эйфории больше нет, - прямо говорит Вадим Карасев.А вот как он оценивает значение взятия войсками России Авдеевки (в официальном пропагандистском мейнстриме Украины эта тема подается как "военного значения Авдеевка не имела"'):- Значение взятия Авдеевки психологическое огромное. Европа поняла, что это провал нашей военной стратегии. Как раньше говорили на Украине: дайте нам оружие, и мы победим. Теперь понятно, что это не так. Что будет дальше? Очевидно: США бросит Европу и бросит Украину.Политолог Андрей Ермолаев:- Весной в Украине посыпется фронт. Поражение в Авдеевке - это было поражение в искусство ведения войны. Украина не способна воевать. Поэтому и оружие ей не дают. Надо выходить на переговоры до мая.Народный депутат Украины Евгений Шевченко:- Может, надо хотя бы попробовать "план Б"?"План Б"План "Б" - так на Украине иносказательно называют план, который предполагает перемирие. Вслух об этом раньше не говорили, слово "перемирие" под запретом.Как известно, Зеленский даже провел законодательно решение о том, что любые мирные переговоры с Россией запрещены.Но тема "плана "Б" звучит всё более отчётливо."А они уйдут?"Вот что говорит бывший Генеральный прокурор Украины (трижды занимал эту должность!) Святослав Пискун о том, что Франция собирается ввести войска на Украину:- А они оттуда уйдут? А если на Волынь зайдут поляки? А там, где француз пролил хоть каплю крови, он скажет: это моя земля. Дайте мне землю, дайте мне бизнес, дайте мне порт. В 1918 году французы были в Одессе, а немцы в Киеве. И уходить никто не собирался. И если всё пойдет по сценарию мировой войны, то мы получим мировую ядерную войну на территории Украины. Это ужасный сценарий. Но у нас же нет плана "Б".Так, опять иносказательно, Святослав Пискун говорит о том, что руководство Украины не хочет идти на переговоры.Но что в перспективе? Оккупация территории Украины Францией, Польшей, другими странами. Мировая война. Все сценарии, кажется, хуже, чем "план "Б".Есть еще один ужасный сценарий, и он воплощается в жизнь прямо сейчас.Зачем Зеленский занижает потери ВСУ?Украинский политолог Михаил Чаплыга провел в своем блоге в Телеграм опрос: сколько захоронений в вашем населенном пункте новых.Его цифра в итоге по всей Украине: от 700.000 до 1 миллиона потерь.Но кроме того, что Зеленский сознательно занижает цифру потерь в 20-30 раз (!) для поддержания спокойствия в обществе, у него есть ещё и циничный коммерческий интерес.Как пишет Чаплыга, за каждого погибшего государство должно было бы выплачивать родственникам по 15 миллионов гривен:"Даже 500.000 умножить на 15 миллионов выплат... Госдолг в 3 раза меньше."Экономит Зеленский. Потому что скоро ему придется либо бежать, либо передавать власть. Да и легитимность его под вопросом. Как раз в мае на месте кареты президента возникнет большая тыква, а на месте президентских лошадей - крысы.Но судьба Зеленского уже и сейчас волнует украинское общество меньше всего. Волнует другой вопрос: Сколько же осталось Украине?Сценарий "2-3 месяца" может оказаться даже слишком оптимистичным.
https://ukraina.ru/20240305/1053717749.html
https://ukraina.ru/20240229/1053588849.html
https://ukraina.ru/20240223/1053486096.html
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Елена Мурзина
Елена Мурзина
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, алексей арестович, владимир зеленский, россия, вадим карасев, авдеевка, офис президента, вооруженные силы украины
Эксклюзив, Украина, Алексей Арестович, Владимир Зеленский, Россия, Вадим Карасев, Авдеевка, Офис президента, Вооруженные силы Украины
Сколько протянет Украина? "Украине осталось три месяца. Блеф закончился. Эйфории больше нет."

Что говорят украинские "лидеры мнений"?

06:49 06.03.2024
 
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© news-kiev.ru
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Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
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Именно так, кто с болью, кто с равнодушием, но все без сомнения говорят о будущем своей страны - бывший советник Офиса президента, бывший прокурор, политологи и даже действующие политики. Все всё понимают, но боятся говорить о мире
"Украине осталось три месяца"
Именно такой срок обозначил Алексей Арестович, бывший советник офиса президента Украины (признан в России экстремистом, на Украине был внесён на сайт "Миротворец").
На Украине его теперь считают профессиональным провокатором, автором информационных диверсий и гуманитарной агрессии.
Теперь это человек, который "занимается дискредитацией власти и деморализацией вооружённых сил Украины". О как!
А два года тому назад Арестович был "голосом власти" и был безумно популярен на Украине. Каждый вечер он рассказывал жителям Украины своим убаюкивающим голосом с низким вкрадчивым тембром о том, что у русских "осталось ракет на 2-3 недели."
Без преувеличения, миллионы слушали его, затаив дыхание, верили ему и пересказывали друг другу эти обнадёживающие слова.
Украинское общество в морально-волевом смысле (если так можно сказать об обществе) представляет собой нечто подобное крикливой, агрессивной, но в то же время крайне доверчивой женщине. В одно и то же время она может дубасить мужа сковородкой, пытаясь выбить из него дурь, и годами же будет отдавать деньги какой-нибудь "бабке", которая будет ей рассказывать, что мужу "пороблено" ("сделано, наколдовано").
Верховная Рада Украины заблокирована оппозицией - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Вчера, 16:58
"Это просто бардак": Украина вошла в парламентский кризисДепутат Верховной рады от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко* 5 марта в своем телеграм-канале обрушился с критикой на коллег и констатировал: страна вступила в пору парламентского кризиса
Многозначительно так: мол, сделано кое-кем и кое-что нехорошее. Дальше диагноз может быть разным: пороблено на смерть, на разлуку, на водку, на здоровье и так далее. Там же находится "венец безбрачия" для тех, кто никак не может найти, по кому бы применить сковородку не по назначению. Там же - "потомственная ясновидящая цыганка Ангелина снимает порчу со всех немедленно". И так далее.
Вот такой "бабкой" либо же "цыганкой Ангелиной" для коллективного применения выступал и выступает на Украине Арестович. Он идеально ложится в национальную "хтонь", где всегда присутствует что-то неведомое, но "есть один мужик", который "видит".
С Офисом президента он расстался, из страны уехал, но в соцсетях, в интернете он всё так же популярен. Его продолжает слушать общество.
Но что же он говорит сейчас?
Нечто совершенно не обнадёживающее.
Украине осталось 2-3 месяца, по расчётам Арестовича.
Через месяц ситуация станет критической, в апреле - близкой к катастрофе, в мае произойдёт катастрофа.
Две-три недели, на которые, как прогнозировал Арестович ровно два года назад, у России хватит ракет, плавно трансформировались в " 2-3 месяца до национальной катастрофы."
Сам Арестович обвинения в "деморализации населения" отметает и говорит, что "не переобуваются" только люди с деревенским мышлением (!) Все остальные переобуваются, и он сам большой в этом специалист.
"Дайте оружие!"
Конечно же, слова Арестовича адресованы "западным партнёрам": катастрофа произойдёт в том случае, если Украине не будет предоставлено оружие.
Но и влияние на общество они оказывают абсолютно катастрофическое.
Чей же проект Арестович? Многие считают, что он остаётся проектом Офиса президента. Возможно, проектом, который уже вышел из-под контроля Офиса.
Но в любом случае, о таких пораженческих речах даже и помыслить было нельзя несколько месяцев или год назад.
И чьим бы проектом ни был бы Арестович - а он, конечно же, слуга многих господ: западных разведок, религиозных центров, глобалистских структур - в любом случае, волшебный "фактор Джельсомино - Арестовича" действует на украинское общество сейчас крайне деморализующим образом.
Значит, такова его сегодняшняя роль. Жителей Украины решено готовить к неизбежному поражению.
"Два - три месяца", говорит Арестович.
Май - июнь 2024 года.
Но то же самое говорят и серьёзные украинские эксперты. И уже даже на поставки оружия не надеются. Поставки не помогут.
- РИА Новости, 1920, 29.02.2024
29 февраля, 05:25
"Влепимся мордой в стенку всем народом". Украинские эксперты о скорой трагедии своего будущегоНа Украине эксперты и политики задумываются над тем, как скоро все рухнет. Гадают, какие на самом деле потери ВСУ и поможет ли мобилизация. А кто-то впадает в панику и готовится уже в мае искать другую страну для проживания
"Блеф закончился"
Если к мнению Арестовича всё-таки в профессиональной среде относятся с некоторым недоверием и даже иногда с улыбкой, особенно вспоминая про то, что "ракет осталось на 2-3 недели", то вот к мнению уважаемого украинского политолога Вадима Карасёва прислушиваются многие:
- Запад увидел, что Украина не может больше воевать, сколько оружия им не дай. Блеф закончился. Эйфории больше нет, - прямо говорит Вадим Карасев.
А вот как он оценивает значение взятия войсками России Авдеевки (в официальном пропагандистском мейнстриме Украины эта тема подается как "военного значения Авдеевка не имела"'):
- Значение взятия Авдеевки психологическое огромное. Европа поняла, что это провал нашей военной стратегии. Как раньше говорили на Украине: дайте нам оружие, и мы победим. Теперь понятно, что это не так. Что будет дальше? Очевидно: США бросит Европу и бросит Украину.
Политолог Андрей Ермолаев:
- Весной в Украине посыпется фронт. Поражение в Авдеевке - это было поражение в искусство ведения войны. Украина не способна воевать. Поэтому и оружие ей не дают. Надо выходить на переговоры до мая.
Народный депутат Украины Евгений Шевченко:
- Может, надо хотя бы попробовать "план Б"?
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
23 февраля, 12:45
"Выстоят ли ВСУ два месяца?". Риски для Киева очень высоки, считают украинские экспертыНа Украине с тревогой говорят о том, что без западной помощи ВСУ продержатся "на силе духа" не так уж долго, через два-три месяца возможно обрушение фронта сразу в нескольких местах.
"План Б"
План "Б" - так на Украине иносказательно называют план, который предполагает перемирие. Вслух об этом раньше не говорили, слово "перемирие" под запретом.
Как известно, Зеленский даже провел законодательно решение о том, что любые мирные переговоры с Россией запрещены.
Но тема "плана "Б" звучит всё более отчётливо.
"А они уйдут?"
Вот что говорит бывший Генеральный прокурор Украины (трижды занимал эту должность!) Святослав Пискун о том, что Франция собирается ввести войска на Украину:
- А они оттуда уйдут? А если на Волынь зайдут поляки? А там, где француз пролил хоть каплю крови, он скажет: это моя земля. Дайте мне землю, дайте мне бизнес, дайте мне порт. В 1918 году французы были в Одессе, а немцы в Киеве. И уходить никто не собирался. И если всё пойдет по сценарию мировой войны, то мы получим мировую ядерную войну на территории Украины. Это ужасный сценарий. Но у нас же нет плана "Б".
Так, опять иносказательно, Святослав Пискун говорит о том, что руководство Украины не хочет идти на переговоры.
Но что в перспективе? Оккупация территории Украины Францией, Польшей, другими странами. Мировая война. Все сценарии, кажется, хуже, чем "план "Б".
Есть еще один ужасный сценарий, и он воплощается в жизнь прямо сейчас.
Зачем Зеленский занижает потери ВСУ?
Украинский политолог Михаил Чаплыга провел в своем блоге в Телеграм опрос: сколько захоронений в вашем населенном пункте новых.
Его цифра в итоге по всей Украине: от 700.000 до 1 миллиона потерь.
Но кроме того, что Зеленский сознательно занижает цифру потерь в 20-30 раз (!) для поддержания спокойствия в обществе, у него есть ещё и циничный коммерческий интерес.
Как пишет Чаплыга, за каждого погибшего государство должно было бы выплачивать родственникам по 15 миллионов гривен:
"Даже 500.000 умножить на 15 миллионов выплат... Госдолг в 3 раза меньше."
Экономит Зеленский. Потому что скоро ему придется либо бежать, либо передавать власть. Да и легитимность его под вопросом. Как раз в мае на месте кареты президента возникнет большая тыква, а на месте президентских лошадей - крысы.
Но судьба Зеленского уже и сейчас волнует украинское общество меньше всего. Волнует другой вопрос: Сколько же осталось Украине?
Сценарий "2-3 месяца" может оказаться даже слишком оптимистичным.
 
ЭксклюзивУкраинаАлексей АрестовичВладимир ЗеленскийРоссияВадим КарасевАвдеевкаОфис президентаВооруженные силы Украины
 
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06:49Сколько протянет Украина? "Украине осталось три месяца. Блеф закончился. Эйфории больше нет."
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