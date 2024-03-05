https://ukraina.ru/20240305/1053718058.html

Им не страшно: эксперты о планах немцев разрушить Крымский мост

Им не страшно: эксперты о планах немцев разрушить Крымский мост - 05.03.2024 Украина.ру

Им не страшно: эксперты о планах немцев разрушить Крымский мост

В Германии набирает обороты скандал с утечкой разговоров генералов Бундесвера, в ходе которых они обсуждали планы атаки на Крымский мост ракетами "Таурус".

2024-03-05T18:20

2024-03-05T18:20

2024-03-05T18:20

эксклюзив

эксперты

крымский мост

германия

скандал

владимир зеленский

украина

россия

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На днях главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в соцсети "ВКонтакте" запись подробных разговоров немецких военных, которые свидетельствуют о намерении Германии фактически вступить в войну с Россией. Немецкие власти не стали отрицать подлинность записей. Наоборот, 5 марта глава оборонного ведомства Борис Писториус подписал указ о дисциплинарной доследственной проверке участников взломанной беседы про Крымский мост. Эксперты проанализировали, как могут дальше развиваться события в связи с нарастающей вовлеченностью европейских стран в конфликт.Обозреватель Алексей Бобровский"Слова Шольца гроша ломаного не стоят". Уже даже такими словами немецкая пресса характеризует позицию Шольца по отношениям с Россией и в связи с последним скандалом с прослушкой командования люфтваффе Четвертого рейха. А нам хочется заказать на радио "Шансон" для Олафа и Эмануэля песню Михаила Круга "Что ж ты, фраер, сдал назад". Оба политика фактически включили заднюю передачу. Канцлер ФРГ Шольц отверг возможность поставок Киеву авиаракет Taurus, если для управления ими нужна будет помощь немецких военных. А наш петушок чешским журналистам дословно сказал, что "Франция не рассматривает вопрос о направлении в ближайшем будущем военнослужащих на Украину. Однако мы открываем дискуссию и думаем обо всем, что можно сделать для поддержки Украины"… Ну, прям Наполеон, как он есть!⁃ Мой Император, мы идем на Россию?⁃ Не, мы открываем дискуссию!С Германией все интереснее. Пару дней местные СМИ не знали, как реагировать на происходящее. Потом дружно по методичкам начали блеять, что обсуждение это не действие. Ну да, вот Гитлер хотел уничтожить Ленинград и Москву, но, с другой стороны, это ж просто обсуждение, он же не сделал этого… Норм логика.Минобороны ФРГ назвало перехваченный разговор "частью информационной войны". Т.е. мы еще и в этом смысле агрессоры… Писториус даже уже распорядился провести полное расследование инцидента. Главное в утечке, что в деле все, даже или особенно британцы. Которые и в этот раз весьма искусно втянули всю Европу в украинское болото, засасывающее весь Старый Свет. Понятно, что не в первый и, видимо, не в последний раз....Англосаксы уже в четвертый раз разворачивают главного европейского континентального конкурента на восток. Германия этого упорно не понимает. Интересно будет посмотреть, чьи директивы окажутся важнее для военного командования Германии - страны члена НАТО - альянса или ливерной колбасы?...Развитие скандала может завести Германию в режим глубокого политического кризиса. Запасаемся попкорном.Директор Института международных экономических и политических стратегий РУССТРАТ Елена Панина"Травоядное" поведение России провоцирует агрессию Запада. Фёдор Лукьянов неплохо описал опасно близорукую реакцию Запада на обнародованную аудиозапись разговора немецких офицеров о перспективах использования ракет "Таурус" для разрушения Крымского моста. "Сегодняшняя правящая элита [Запада] действительно качественно отличается от предыдущих поколений. Прежде всего верой в своего рода догмат о непогрешимости Запада, то есть уверенностью, что отступление от идейно-политического канона, утвердившегося после холодной войны, станет настоящей катастрофой для мира. А поскольку всякий компромисс с Россией будет таким отступлением, не допустить его необходимо любой ценой".Лукьянов особо выделяет поведение офицеров Бундесвера: "Обнародованный разговор немецких офицеров приобретает в этом контексте дополнительную важность. На фоне экзальтации политиков военные [ФРГ], как стало ясно благодаря утечке, не берут на себя роль силы, сдерживающей и рационализирующей, а, наоборот, удивляются нерешительности главы правительства [канцлера Олафа Шольца]".Заметим, что военные любых стран мира мыслят структурированно, и Германия здесь не исключение. Принятию любого решения предшествует оценка обстановки, в том числе состояния противника. Оценив Россию, бундесвер счёл, что риск поставки ракет "Таурус" и помощи киевскому режиму в уничтожении Крымского моста вполне приемлем для ФРГ. Значит, можно поставлять.Почему же немецкие военные пришли к такому решению? Конечно, можно просто счесть их оторванными от реальности неадекватами, лишёнными не только опыта большой войны, но и страха перед нею. Однако представляется, что одной из причин такого отрыва бундесвера от реальности является реакция России на двухлетнюю неуклонную эскалацию украинского конфликта со стороны Запада. Точнее, отсутствие этой реакции или, скажем так, её недопустимо "травоядные" формы. Речь идёт о том, что за два года войны Россия не предприняла ничего, что могло бы хоть как-то обуздать непосредственных зачинщиков и модераторов конфликта в лице США и Британии. В итоге от поставок Киеву "спальных мешков и шлемов" дело дошло до передачи тяжёлой бронетехники, артиллерии, авиации и ракет. В том числе британо-французских ракет Storm Shadow/SCALP с дальностью 250-560 км. Так отчего бы немцам не поставить Зеленскому аналогичные "Таурусы"? И почему бы немецким "отпускникам" не поучаствовать в атаке на Крымский мост, если аналогичные атаки по Крыму и Белгороду с участием английских и французских "специалистов" не привели к ударам ни по Лондону, ни по Парижу? Политолог Максим Жаров"Пленка Симоньян" имеет эффект, однако последствия этого скандала внутри Германии могут быть довольно неожиданными для Кремля. Судя по тому, как дружно сначала немецкие сливные "бачки", близкие к спецслужбам, а потом и мейнстримные СМИ легализовали эту запись, "заговор против Писториуса" давно внутри Германии созрел. И не хватало лишь эффектной подачи сбоку от геополитического противника.Бундесвер сегодня — это не вермахт, а Писториус — не Кейтель и уж тем более не Гейнц Гудериан. Правят всем на Украине спецслужбы соответствующих стран, а не военные. Удел которых — с умным видом "играть в танчики" на полигонах для подготовки ВСУ и вести по де-факто открытым каналам связи разговоры, типичные для российских и украинских "военных" телеграм-каналов. Так что свалят сейчас в результате этого скандала Писториуса или не свалят, принципиально отношение Германии к Украинскому фронту не изменится. Поэтому в чем политический смысл для России инициировать этот скандал, остаётся неясным. Впрочем, возможно, перед нами некая "тренировка на кошечках" перед атакой на более опасного, чем травоядная при Шольце Германия, врага. Но Mi-6 — не бундесвер, тут фактура должна быть куда более убойной.Украинский медийщик Юрий НиконовЭто лучше знать, чем не знать. (Русские - ред.) слили разговоры немецких генералов, которые говорят, почему нам не нужно давать ракеты Таурус – лучше и мощнее британских и французских. Потому что генерал Герхард тупо не верит в то, что мы способны что-то там отвоевать, и потому (разрушить – ред.) крымский мост нам никак не поможет, а потому лучше не давать нам дорогую вещь. То есть на самом деле у немцев ничего не изменилось. Они продолжают не верить, что падение Украины как-то повредит европейским странам НАТО в обозримом будущем. А необъятное будущее – это когда-то потом, вне их текущей зоны комфорта. Опять же, чтобы не дразнить Путина, угрожающего ядреными матрешками.Украинский политолог Виктор НебоженкоБУНДЕСВЕР НАБИРАЕТСЯ ХРАБРОСТИ.Это хорошо, что высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают проблемы реальной военной помощи Украине. Это свидетельствует о том, что бундесвер больше озабочен защитой национальной безопасности Германии, чем политическими играми канцлера Шольца, который боится напугать или обидеть Москву.Политолог Вадим ТрухачевНе понимаю столь длительного ажиотажа вокруг утечки разговора двух немецких военных. Что такого нового они сказали? Они обсуждали то, что должны были обсуждать. Мы "вдруг" узнали, что в Германии нас считают врагом, по которому надо бить? А разве мы это не знали? Это выглядит скорее как разборки перед выборами в Европарламент. А наше дело - не терять корабли, и сделать так, чтобы Германии было страшно рыпнуться в то сторону, о которой говорили ребята из Бундесвера. А пока им не страшно. И потому они говорят вот это. И "таурусами" пугают.

https://ukraina.ru/20240305/1053706108.html

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эксклюзив, эксперты, крымский мост, германия, скандал, владимир зеленский, украина, россия