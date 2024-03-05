Дмитрий Ефимов: Если начнется Третья мировая война, США придется мигрировать в зачищенную Неньку
© из личного архиваДмитрий Ефимов интервью
© из личного архива
Теория мгновенного удара, пусть и неядерного — давняя концепция Пентагона. Что в таком случае произойдет с Россией и Украиной?
Главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов в интервью изданию Украина.ру прокомментировал возможность эскалации конфликта на Украине и начала Третьей мировой войны.
Нападение на Россию может представлять собой воздушно-наземную или воздушно-морскую операцию, которая начнется с быстрого глобального удара и нескольких массированных ракетно-авиационных ударов, следует из публикации в журнале Минобороны "Военная мысль", о которой сообщают РИА Новости.
— Дмитрий Борисович, почему эксперты и СМИ так сильно возбудились по поводу данной статьи?
— 26 февраля нежный Эммануэль Макрон перешел очередную черту, допустив ввод воинского контингента НАТО на территорию бывшей УССР, которую Россия считает своей. Это однозначно приведет к прямому столкновению.
На фоне скандала германских генералов, обсуждавших сценарии применения крылатых ракет Taurus по Крымскому мосту, история перестает относиться только к категории военных планов. Она формирует сама себя, и требует своей реализации от акторов, принимающих участие в СВО на стороне укрорейха.
Другое дело, что теория мгновенного удара, пусть и неядерного — давняя концепция Пентагона.
— Какие сценарии возможной Третьей мировой войны вы видите? Какое событие должно произойти, чтобы она развернулась полноценно?
— Есть всего лишь два сценария ее начала.
Первый завязан на "англичанку", которая может нагадить под чужим флагом, запустив ядерную ракету по территории б/УССР с одной из своих подлодок. Для этого нужно согласие всего пяти, как помнится, человек. У капитана — конверт, который по их команде вскрывается и производится запуск. Цель — крупный город или Запорожская АЭС.
Дальше — как пойдет, но с обязательным подключением американцев. Это наиболее вероятны сценарий начала Третьей мировой.
Второй сценарий относится к США. В этом случае они реализуют свою военную доктрину. Однако стоит напомнить, что на момент ее утверждения у России не было гиперзвукового оружия и скоростных подводных "Посейдонов", залп которых в район кальдеры Йеллоустонского вулкана прикажет США физически долго жить.
Так что в этом случае американцам, перед тем как начать войну, необходимо куда-то переселиться. Возможно, в "зачищенную" Неньку.
Можно предположить, что коллективным Западом готовится прецедент применения тактического ядерного оружия. Над этим усиленно работают на Ближнем Востоке. Однако к России это отношения не имеет. Просто хотят открыть окно Овертона.
— Какие страны могут выступить против нас: на море или сухопутно. Явно или завуалировано это может быть?
— У нас два основных врага: США и Британия. Кого они потащат за собой — покажет, например, ход операции в Красном море против йеменских хуситов. Все их [США и Британии] "добрые друзья" уже там.
Другое дело, что для ведения войны против России на земле или море нужна мобилизация промышленности всего западного мира. Сейчас это невозможно по определению. Значит — либо мгновенный тотальный удар со стороны США и их ядерных союзников Франции и Британии, либо ничего.
Длительной войны не будет. Это СВО мы ведем позиционно, спасая некомбатантов, а с реальными врагами такого не будет.
15:44Алексей Самойлов: Пока ВСУ допрыгают до Покровска, Россия подготовит четыре средства для подавления СШАИздаваемый Минобороны РФ журнал "Военная мысль" выпустил публикацию, в которой утверждается, что против России может быть развернута воздушно-наземная или воздушно-морская операция, которая начнётся с быстрого глобального удара и одновременно нескольких массированных ракетно-авиационных обстрелов
— Какие государства поддержат в таком случае нас: политически на словах, или на деле, или вообще тайно?
— Нам не нужна ничья поддержка. После массированного ядерного ответа инициаторам войны со стороны России, голоса других государств нам не будут интересны. А вот помощь при восстановлении, естественно, понадобится.
— Какие, по-вашему, есть базовые сценарии прямой интервенции НАТО на Украину? И какова их вероятность в процентном отношении?
— Базовый сценарий достаточно прост. Cacus belli — военный переворот в Киеве со свержением режима Зеленского. Далее по польскому сценарию от 1939 года.
Войска НАТО и РФ разрывают бывшую УССР на части с ликвидацией ее государственности. Мы выходим на линию Днестра, подбираем Приднестровье, Одесскую область и все Черноморское побережье. Запад получает остальное.
Однако наученные общением с УНА-УНСО (террористическая организация, запрещенная в РФ) поляки сами ликвидируют западенское сопротивление, и нам не приходится тратить на денацификацию собственные силы и средства.
— Создается впечатление, что США выбрали определенный план действий для захвата мирового господства: одновременно в нескольких странах (Украина, Ближний Восток, Африка, Карибы), а не по очередности. Почему именно такая стратегия?
— США ничего не выбирают. Это работа так называемых глобалистов, воспитанных на материалах ВЭФ в Давосе, который возглавляет Клаус Шваб. Именно он, проповедуя "Четвертую промышленную революцию", провоцирует мир к разрушению.
14:26Вадим Козюлин: Даже если Россия отстанет и пропустит удар НАТО, ее спасет территория и ядерный щитИздаваемый Минобороны РФ журнал "Военная мысль" выпустил публикацию, в которой утверждается, что против России может быть развернута воздушно-наземная или воздушно-морская операция, которая начнётся с быстрого глобального удара и одновременно нескольких массированных ракетно-авиационных обстрелов
Для глобалистов, которые на самом деле приверженцы теорий Троцкого-Бронштейна, нет национальных интересов. В их "Новом дивном мире" не должно быть государств. Поэтому говорить о развязывании конфликтов Соединенными Штатами неверно. Другое дело, что они пока являются для многих планов самопровозглашенной мировой элитой удобным прикрытием.