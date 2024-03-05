https://ukraina.ru/20240305/1053716187.html

Дмитрий Ефимов: Если начнется Третья мировая война, США придется мигрировать в зачищенную Неньку

Дмитрий Ефимов: Если начнется Третья мировая война, США придется мигрировать в зачищенную Неньку - 05.03.2024 Украина.ру

Дмитрий Ефимов: Если начнется Третья мировая война, США придется мигрировать в зачищенную Неньку

Теория мгновенного удара, пусть и неядерного — давняя концепция Пентагона. Что в таком случае произойдет с Россией и Украиной?

2024-03-05T17:10

2024-03-05T17:10

2024-03-05T17:10

интервью

сша

украина

россия

третья мировая война

сво

пентагон

нато

ядерное оружие

сценарий

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Главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов в интервью изданию Украина.ру прокомментировал возможность эскалации конфликта на Украине и начала Третьей мировой войны.Нападение на Россию может представлять собой воздушно-наземную или воздушно-морскую операцию, которая начнется с быстрого глобального удара и нескольких массированных ракетно-авиационных ударов, следует из публикации в журнале Минобороны "Военная мысль", о которой сообщают РИА Новости.— Дмитрий Борисович, почему эксперты и СМИ так сильно возбудились по поводу данной статьи?— 26 февраля нежный Эммануэль Макрон перешел очередную черту, допустив ввод воинского контингента НАТО на территорию бывшей УССР, которую Россия считает своей. Это однозначно приведет к прямому столкновению. На фоне скандала германских генералов, обсуждавших сценарии применения крылатых ракет Taurus по Крымскому мосту, история перестает относиться только к категории военных планов. Она формирует сама себя, и требует своей реализации от акторов, принимающих участие в СВО на стороне укрорейха. Другое дело, что теория мгновенного удара, пусть и неядерного — давняя концепция Пентагона.— Какие сценарии возможной Третьей мировой войны вы видите? Какое событие должно произойти, чтобы она развернулась полноценно? — Есть всего лишь два сценария ее начала. Первый завязан на "англичанку", которая может нагадить под чужим флагом, запустив ядерную ракету по территории б/УССР с одной из своих подлодок. Для этого нужно согласие всего пяти, как помнится, человек. У капитана — конверт, который по их команде вскрывается и производится запуск. Цель — крупный город или Запорожская АЭС. Дальше — как пойдет, но с обязательным подключением американцев. Это наиболее вероятны сценарий начала Третьей мировой.Второй сценарий относится к США. В этом случае они реализуют свою военную доктрину. Однако стоит напомнить, что на момент ее утверждения у России не было гиперзвукового оружия и скоростных подводных "Посейдонов", залп которых в район кальдеры Йеллоустонского вулкана прикажет США физически долго жить. Так что в этом случае американцам, перед тем как начать войну, необходимо куда-то переселиться. Возможно, в "зачищенную" Неньку.Можно предположить, что коллективным Западом готовится прецедент применения тактического ядерного оружия. Над этим усиленно работают на Ближнем Востоке. Однако к России это отношения не имеет. Просто хотят открыть окно Овертона.— Какие страны могут выступить против нас: на море или сухопутно. Явно или завуалировано это может быть?— У нас два основных врага: США и Британия. Кого они потащат за собой — покажет, например, ход операции в Красном море против йеменских хуситов. Все их [США и Британии] "добрые друзья" уже там.Другое дело, что для ведения войны против России на земле или море нужна мобилизация промышленности всего западного мира. Сейчас это невозможно по определению. Значит — либо мгновенный тотальный удар со стороны США и их ядерных союзников Франции и Британии, либо ничего. Длительной войны не будет. Это СВО мы ведем позиционно, спасая некомбатантов, а с реальными врагами такого не будет.— Какие государства поддержат в таком случае нас: политически на словах, или на деле, или вообще тайно?— Нам не нужна ничья поддержка. После массированного ядерного ответа инициаторам войны со стороны России, голоса других государств нам не будут интересны. А вот помощь при восстановлении, естественно, понадобится.— Какие, по-вашему, есть базовые сценарии прямой интервенции НАТО на Украину? И какова их вероятность в процентном отношении?— Базовый сценарий достаточно прост. Cacus belli — военный переворот в Киеве со свержением режима Зеленского. Далее по польскому сценарию от 1939 года. Войска НАТО и РФ разрывают бывшую УССР на части с ликвидацией ее государственности. Мы выходим на линию Днестра, подбираем Приднестровье, Одесскую область и все Черноморское побережье. Запад получает остальное. Однако наученные общением с УНА-УНСО (террористическая организация, запрещенная в РФ) поляки сами ликвидируют западенское сопротивление, и нам не приходится тратить на денацификацию собственные силы и средства.Выбивая с помощью Сырского кадры прошлого главкома ВСУ Залужного, Зеленский провоцирует военных на бунт. Еще немного нашего наступления, и это обязательно случиться. Это произойдет после выборов президента России.— Создается впечатление, что США выбрали определенный план действий для захвата мирового господства: одновременно в нескольких странах (Украина, Ближний Восток, Африка, Карибы), а не по очередности. Почему именно такая стратегия?— США ничего не выбирают. Это работа так называемых глобалистов, воспитанных на материалах ВЭФ в Давосе, который возглавляет Клаус Шваб. Именно он, проповедуя "Четвертую промышленную революцию", провоцирует мир к разрушению. Для глобалистов, которые на самом деле приверженцы теорий Троцкого-Бронштейна, нет национальных интересов. В их "Новом дивном мире" не должно быть государств. Поэтому говорить о развязывании конфликтов Соединенными Штатами неверно. Другое дело, что они пока являются для многих планов самопровозглашенной мировой элитой удобным прикрытием.

https://ukraina.ru/20231003/1049873674.html

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https://ukraina.ru/20240305/1053710381.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, сша, украина, россия, третья мировая война, сво, пентагон, нато, ядерное оружие, сценарий, британия