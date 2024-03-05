https://ukraina.ru/20240305/1053708804.html

Скандал на "Евровидении": Израилю не дают сделать то, что всегда сходит с рук Украине

Скандал на "Евровидении": Израилю не дают сделать то, что всегда сходит с рук Украине - 05.03.2024 Украина.ру

Скандал на "Евровидении": Израилю не дают сделать то, что всегда сходит с рук Украине

Организаторы песенного конкурса "Евровидение-2024" требуют от представительницы Израиля Эден Голан изменить текст своей песни, в которой увидели политический подтекст. Устроители мероприятия снова продемонстрировали двойные стандарты – в предыдущие годы подобное легко прощалось украинским артистам

2024-03-05T13:07

2024-03-05T13:07

2024-03-05T13:07

культура

эксклюзив

евровидение

израиль

украина

скандал

джамала

андрей данилко

alyona alyona

россия

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Подозрительный "Октябрьский дождь"В этом году "Евровидение" пройдет в шведском Мальмё. От Израиля на конкурс должна поехать 20-летняя исполнительница Эден Голан, уроженка города Кфар-Сава.Ее дед окончил факультет журналистики МГУ, работал в газете "Советская молодежь". Отец певицы – латышский еврей, мать – украинская еврейка. В детстве Голан вывезли в Россию, где работали родители. В РФ она прожила 13 лет. Участвовала в российском проекте "Голос. Дети".Голан победила в отборочном туре в Израиле и должна была выступить на "Евровидении" с англоязычной композицией October rain ("Октябрьский дождь"), однако организаторам такой выбор не понравился.Дело в том, что в песне увидели намек на события октября прошлого года, когда представители ХАМАС атаковали Израиль, после чего началась военная операция в секторе Газа.В тексте "Октябрьского дождя", в частности, увидели отсылки к этим событиям в строках "не остался воздух, чтобы дышать" и "они все были хорошими детьми, каждый из них".Сам же припев этой песни в не поэтизированном переводе на русский звучит так:Разразился скандал. Организаторы "Евровидения" из Европейского вещательного союза потребовали у Израиля внести изменения в текст композиции, убрав из нее отсылки на политику. В Израиле такому давлению решили поначалу не поддаваться и пригрозили сняться с конкурса.Комментировать ситуацию пришлось министру культуры и спорта Израиля Мики Зохару. По его словам, "Октябрьский дождь" - это "трогательная песня, которая выражает настроение народа и страны в эти дни и не носит политического характера".Стороны вступили в переговоры, в результате чего на суд Европейского вещательного союза представили новую композицию для конкурса – Dance forever ("Танцуй навсегда"), однако, как пишут израильские СМИ, и эта песня была признана политической.Отмечается, что переговоры продолжаются, однако в Израиле настроены скептически и не хотят уступать.Ранее в ряде стран Европы различные музыканты, артисты, общественные деятели призвали исключить Израиль из "Евровидения" за их действия в секторе Газа, которые они считают геноцидом.Russia goodbye и крымские татарыЗа разворачивающимся скандалом внимательно следят на Украине, где уже давно превратили этот конкурс в площадку для презентации собственной русофобии и политических высказываний.Так, в 2016 году победу на конкурсе одержала украинка Джамала с песней "1944", в которой повествуется о депортации крымских татар. Композиция, по мнению многих экспертов, содержала попытку провести параллели с событиями Русской весны 2014 года, которую Украина преподносит как "оккупацию Крыма".В Европейском вещательном союзе тогда заявили, что песня Джамалы не содержит политических высказываний, однако сама исполнительница еще до конкурса заявила, что "конечно, песня и о 2014 годе тоже". При этом после победы она сдала назад и отметила, что считает неуместным говорить о политике в своей композиции.Джамала стала не первой представительницей Украины, кто пытался продвинуть со сцены "Евровидения" антироссийскую повестку. В 2007 году Андрей Данилко в образе Верки Сердючки исполнил песню из непереводимой игры слов Dancing Lasha Tumbai, где последние слова были интерпретированы многими как Russia goodbye (Россия прощай).Сам Данилко такую версию отрицал, однако после начала СВО исполняет эту песню исключительно с таким антироссийским текстом.В 2022 году Украина оказалась в центре другого политического скандала, когда солист группы Kalush Orchestra призвал после окончания своего выступления помочь "деблокировать" Мариуполь, за который в то время шли бои. Как и в предыдущих случаях, организаторы "Евровидения" не увидели в этом нарушения правил конкурса и списали все на переживания и волнение самих артистов.Можно вспомнить и еще более раннюю историю, когда в 2005 году на "Евровидении" в Киеве Украину представляла группа "Гринджолы" с песней "Разом нас багато" ("Вместе нас много"). Этот трек был одним из неофициальных гимнов "оранжевого" Майдана-2004, в нем упоминалась революция, Виктор Ющенко и т.д. В варианте для "Евровидения" эти моменты заменили, однако композиция все равно прочно ассоциировалась с политикой.На Украине вообще любят подходить к "Евровидению" с политическими мерками. Достаточно сказать, что в украинском сегменте соцсетей и местных СМИ в этом году активно критикуют представительницу Израиля Эден Голан, которую обвиняют в связях с РФ и выступлении в Крыму.Не та АленаСаму Украину также не миновали в этом году скандалы, связанные с "Евровидением". Впрочем, это уже стало традицией: ни один национальный отбор на этот конкурс последних лет не проходил без тех или иных инцидентов - от обвинений в плагиате, до подозрений в политической неблагонадежности претендентов.В этом году Украину будут представлять дуэт певицы Jerry Heil и рэп-исполнительницы Alyona Alyona. Голосование на отборочном туре проходило не без проблем – приложение, в котором происходил выбор участника, зависло, что породило подозрения в нечестном характере отбора.Вышедшая в финал голосования певица SKYLERR в итоге сняла свою кандидатуру, опасаясь обмана. В ответ заседающий в жюри Данилко обвинил артистку в том, что ее песня является плагиатом "1944" Джамалы.Не обошлось и без националистических выпадов в адрес победительниц. Экс-депутату Верховной Рады Ирине Фарион не понравилось имя одной из победительниц.По мнению политика, Алена – русское имя. В украинском варианте его, по версии Фарион, следует произносить как Оленка.От "Евровидения" к "Интервидению"Россия была отстранена от участия в конкурсе "Евровидение" в 2022 году. Этим решением Европейский вещательный союз еще раз доказал всем свою ангажированность. Участие РФ в столь политизированном конкурсе, где музыкальная составляющая давно отошла на второй и даже третий план лишено теперь всякого смысла. Россия имеет все шансы предложить поклонникам музыки свою альтернативу "Евровидению": без политики и артистов, чьей основной заслугой стала принадлежность к тем или иным меньшинствам. В этом году в Санкт-Петербурге решением правительства РФ пройдет международный конкурс "Интервидение". Свою заинтересованность в участии в этом мероприятии уже высказали Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Китай и Узбекистан. Организаторы конкурса также намерены провести переговоры со странами БРИКС - Бразилией, Индией и ЮАР.Для России, подчеркнула она, в этом конкурсе не будет дружественных или недружественных стран.

https://ukraina.ru/20230829/1048993211.html

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эксклюзив, евровидение, израиль, украина, скандал, джамала, андрей данилко, alyona alyona, россия