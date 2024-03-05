Скандал на "Евровидении": Израилю не дают сделать то, что всегда сходит с рук Украине
Организаторы песенного конкурса "Евровидение-2024" требуют от представительницы Израиля Эден Голан изменить текст своей песни, в которой увидели политический подтекст. Устроители мероприятия снова продемонстрировали двойные стандарты – в предыдущие годы подобное легко прощалось украинским артистам
Подозрительный "Октябрьский дождь"
В этом году "Евровидение" пройдет в шведском Мальмё. От Израиля на конкурс должна поехать 20-летняя исполнительница Эден Голан, уроженка города Кфар-Сава.
Ее дед окончил факультет журналистики МГУ, работал в газете "Советская молодежь". Отец певицы – латышский еврей, мать – украинская еврейка. В детстве Голан вывезли в Россию, где работали родители. В РФ она прожила 13 лет. Участвовала в российском проекте "Голос. Дети".
Голан победила в отборочном туре в Израиле и должна была выступить на "Евровидении" с англоязычной композицией October rain ("Октябрьский дождь"), однако организаторам такой выбор не понравился.
© eurovision.tvЭден Голан
© eurovision.tv
Эден Голан
Дело в том, что в песне увидели намек на события октября прошлого года, когда представители ХАМАС атаковали Израиль, после чего началась военная операция в секторе Газа.
В тексте "Октябрьского дождя", в частности, увидели отсылки к этим событиям в строках "не остался воздух, чтобы дышать" и "они все были хорошими детьми, каждый из них".
Сам же припев этой песни в не поэтизированном переводе на русский звучит так:
"Часы, ещё часы и цветы. Жизнь — игра не для трусов. Почему время обезумело? Я каждый день схожу с ума, выживая в этой загадочной гонке"
Разразился скандал. Организаторы "Евровидения" из Европейского вещательного союза потребовали у Израиля внести изменения в текст композиции, убрав из нее отсылки на политику. В Израиле такому давлению решили поначалу не поддаваться и пригрозили сняться с конкурса.
Комментировать ситуацию пришлось министру культуры и спорта Израиля Мики Зохару. По его словам, "Октябрьский дождь" - это "трогательная песня, которая выражает настроение народа и страны в эти дни и не носит политического характера".
Стороны вступили в переговоры, в результате чего на суд Европейского вещательного союза представили новую композицию для конкурса – Dance forever ("Танцуй навсегда"), однако, как пишут израильские СМИ, и эта песня была признана политической.
Отмечается, что переговоры продолжаются, однако в Израиле настроены скептически и не хотят уступать.
Ранее в ряде стран Европы различные музыканты, артисты, общественные деятели призвали исключить Израиль из "Евровидения" за их действия в секторе Газа, которые они считают геноцидом.
Russia goodbye и крымские татары
За разворачивающимся скандалом внимательно следят на Украине, где уже давно превратили этот конкурс в площадку для презентации собственной русофобии и политических высказываний.
Так, в 2016 году победу на конкурсе одержала украинка Джамала с песней "1944", в которой повествуется о депортации крымских татар. Композиция, по мнению многих экспертов, содержала попытку провести параллели с событиями Русской весны 2014 года, которую Украина преподносит как "оккупацию Крыма".
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФинал международного конкурса "Евровидение-2016"
Финал международного конкурса "Евровидение-2016"
В Европейском вещательном союзе тогда заявили, что песня Джамалы не содержит политических высказываний, однако сама исполнительница еще до конкурса заявила, что "конечно, песня и о 2014 годе тоже". При этом после победы она сдала назад и отметила, что считает неуместным говорить о политике в своей композиции.
Джамала стала не первой представительницей Украины, кто пытался продвинуть со сцены "Евровидения" антироссийскую повестку. В 2007 году Андрей Данилко в образе Верки Сердючки исполнил песню из непереводимой игры слов Dancing Lasha Tumbai, где последние слова были интерпретированы многими как Russia goodbye (Россия прощай).
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк"Евровидение-2019". Репетиция финала, Данилко, Сердючка
"Евровидение-2019". Репетиция финала, Данилко, Сердючка
Сам Данилко такую версию отрицал, однако после начала СВО исполняет эту песню исключительно с таким антироссийским текстом.
В 2022 году Украина оказалась в центре другого политического скандала, когда солист группы Kalush Orchestra призвал после окончания своего выступления помочь "деблокировать" Мариуполь, за который в то время шли бои. Как и в предыдущих случаях, организаторы "Евровидения" не увидели в этом нарушения правил конкурса и списали все на переживания и волнение самих артистов.
© AP / Luca BrunoЕвровидение-22
© AP / Luca Bruno
Евровидение-22
Можно вспомнить и еще более раннюю историю, когда в 2005 году на "Евровидении" в Киеве Украину представляла группа "Гринджолы" с песней "Разом нас багато" ("Вместе нас много"). Этот трек был одним из неофициальных гимнов "оранжевого" Майдана-2004, в нем упоминалась революция, Виктор Ющенко и т.д. В варианте для "Евровидения" эти моменты заменили, однако композиция все равно прочно ассоциировалась с политикой.
© vmiremusiki.ruГринджолы
© vmiremusiki.ru
Гринджолы
На Украине вообще любят подходить к "Евровидению" с политическими мерками. Достаточно сказать, что в украинском сегменте соцсетей и местных СМИ в этом году активно критикуют представительницу Израиля Эден Голан, которую обвиняют в связях с РФ и выступлении в Крыму.
Не та Алена
Саму Украину также не миновали в этом году скандалы, связанные с "Евровидением". Впрочем, это уже стало традицией: ни один национальный отбор на этот конкурс последних лет не проходил без тех или иных инцидентов - от обвинений в плагиате, до подозрений в политической неблагонадежности претендентов.
В этом году Украину будут представлять дуэт певицы Jerry Heil и рэп-исполнительницы Alyona Alyona. Голосование на отборочном туре проходило не без проблем – приложение, в котором происходил выбор участника, зависло, что породило подозрения в нечестном характере отбора.
Вышедшая в финал голосования певица SKYLERR в итоге сняла свою кандидатуру, опасаясь обмана. В ответ заседающий в жюри Данилко обвинил артистку в том, что ее песня является плагиатом "1944" Джамалы.
Не обошлось и без националистических выпадов в адрес победительниц. Экс-депутату Верховной Рады Ирине Фарион не понравилось имя одной из победительниц.
"Что такое Алена? Кто знает?" - написала она в соцсети.
По мнению политика, Алена – русское имя. В украинском варианте его, по версии Фарион, следует произносить как Оленка.
От "Евровидения" к "Интервидению"
Россия была отстранена от участия в конкурсе "Евровидение" в 2022 году. Этим решением Европейский вещательный союз еще раз доказал всем свою ангажированность. Участие РФ в столь политизированном конкурсе, где музыкальная составляющая давно отошла на второй и даже третий план лишено теперь всякого смысла.
Россия имеет все шансы предложить поклонникам музыки свою альтернативу "Евровидению": без политики и артистов, чьей основной заслугой стала принадлежность к тем или иным меньшинствам.
В этом году в Санкт-Петербурге решением правительства РФ пройдет международный конкурс "Интервидение". Свою заинтересованность в участии в этом мероприятии уже высказали Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Китай и Узбекистан.
Организаторы конкурса также намерены провести переговоры со странами БРИКС - Бразилией, Индией и ЮАР.
"Российская Федерация в целях продвижения разнообразия культур в многополярном мире выступает с инициативой запуска сразу двух новых форматов сотрудничества. Мы предлагаем создать самостоятельный открытый Евразийский кинофестиваль и кинопремию, а также музыкальный конкурс "Интервидение", - рассказала в ноябре прошлого года министр культуры Ольга Любимова.
Для России, подчеркнула она, в этом конкурсе не будет дружественных или недружественных стран.