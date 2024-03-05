"Это фактически новый фронт": эксперт о том, что стало причиной для освобождения еще одной области - 05.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240305/1053700849.html
"Это фактически новый фронт": эксперт о том, что стало причиной для освобождения еще одной области
"Это фактически новый фронт": эксперт о том, что стало причиной для освобождения еще одной области - 05.03.2024 Украина.ру
"Это фактически новый фронт": эксперт о том, что стало причиной для освобождения еще одной области
Сегодня приоритетная задача российских военных состоит в том, чтобы лишить противника огневых возможностей по нанесению ударов по территории России. Об этом в интервью изданию Украина.ру председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов.
2024-03-05T05:06
2024-03-05T05:06
россия
всу
харьков
белгородская область
атака
освобождение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101800/22/1018002228_0:108:2896:1737_1920x0_80_0_0_7fa67ea0ecb937cb33ca90b6f86b6b20.jpg
В частности, это касается и Харькова, откуда ВСУ регулярно атакуют Белгородскую область.“Безусловно, логика нам подсказывает, что необходимо двигать границу. Об этом неоднократно говорили президент, министр обороны России — что нужно отодвигать [противника], сделать буферную зону. Но каким образом и когда это будет, руководству виднее. Это фактически новый фронт”, - полагает эксперт.Шкурлатов подчеркнул, что на данный момент нет никаких предпосылок к тому, что операция по освобождению Харькова будет проведена в ближайшие месяцы.Однако после того, как бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предположил, что Украина вскоре потеряет Харьков в результате наступления российских военных, местные власти забили тревогу.Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук заявил, что на данный момент из города вывозят ценные бумаги, а также дорогостоящие музейные экспонаты. По его словам, из города эвакуируют в том числе и “важные для оборонной промышленности Украины документы, которые могут представлять интерес для российских войск”.Кроме того, Харьков покидают еврейские религиозные и общественные деятели, заключил Мосийчук.В субботу, 2 марта президент Украины Владимир Зеленский призвал харьковчан не возвращаться домой из эвакуации. Об этом он сказал по итогам встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.В этот же день, как пишут украинские СМИ, в Харькове прозвучали взрывы: в городе ревели сирены.За последние дни тезисы об освобождении Харькова звучат все чаще. Как отмечает политолог Дмитрий Родионов, город необходимо взять из соображений безопасности, так как ВСУ будут продолжать атаковать Белгородскую, Курскую и Воронежскую области, пишет “Царьград”.“Украина должна быть лишена этой территории. Кроме того, это достаточно серьёзный транспортный узел, научный, технический и промышленный центр. Там находится ряд достаточно серьёзных предприятий, в том числе танковый завод имени Малышева”, - отмечает политолог.Сегодня, согласно информации военкоров, российская армия стремительно продвигается вперед. За последние дни армия России освободила такие населенные пункты как Победа, Ласточкино, Северное и Петровское в Донецкой народной республике.Полный текст интервью можно прочитать на сайте Украина.ру
россия
харьков
белгородская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101800/22/1018002228_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b0d5e17e7e472c59140194151765499d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, всу, харьков, белгородская область, атака, освобождение
Россия, ВСУ, Харьков, Белгородская область, атака, освобождение

"Это фактически новый фронт": эксперт о том, что стало причиной для освобождения еще одной области

05:06 05.03.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчения ВДВ России, Белоруссии и Сербии "Славянское братство-2016"
Учения ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016 - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Сегодня приоритетная задача российских военных состоит в том, чтобы лишить противника огневых возможностей по нанесению ударов по территории России. Об этом в интервью изданию Украина.ру председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов.
В частности, это касается и Харькова, откуда ВСУ регулярно атакуют Белгородскую область.
Безусловно, логика нам подсказывает, что необходимо двигать границу. Об этом неоднократно говорили президент, министр обороны России — что нужно отодвигать [противника], сделать буферную зону. Но каким образом и когда это будет, руководству виднее. Это фактически новый фронт”, - полагает эксперт.
Шкурлатов подчеркнул, что на данный момент нет никаких предпосылок к тому, что операция по освобождению Харькова будет проведена в ближайшие месяцы.
Однако после того, как бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предположил, что Украина вскоре потеряет Харьков в результате наступления российских военных, местные власти забили тревогу.
Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук заявил, что на данный момент из города вывозят ценные бумаги, а также дорогостоящие музейные экспонаты. По его словам, из города эвакуируют в том числе и “важные для оборонной промышленности Украины документы, которые могут представлять интерес для российских войск”.
Кроме того, Харьков покидают еврейские религиозные и общественные деятели, заключил Мосийчук.
В субботу, 2 марта президент Украины Владимир Зеленский призвал харьковчан не возвращаться домой из эвакуации. Об этом он сказал по итогам встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.
В этот же день, как пишут украинские СМИ, в Харькове прозвучали взрывы: в городе ревели сирены.
За последние дни тезисы об освобождении Харькова звучат все чаще. Как отмечает политолог Дмитрий Родионов, город необходимо взять из соображений безопасности, так как ВСУ будут продолжать атаковать Белгородскую, Курскую и Воронежскую области, пишет “Царьград”.
“Украина должна быть лишена этой территории. Кроме того, это достаточно серьёзный транспортный узел, научный, технический и промышленный центр. Там находится ряд достаточно серьёзных предприятий, в том числе танковый завод имени Малышева”, - отмечает политолог.
Сегодня, согласно информации военкоров, российская армия стремительно продвигается вперед. За последние дни армия России освободила такие населенные пункты как Победа, Ласточкино, Северное и Петровское в Донецкой народной республике.
Полный текст интервью можно прочитать на сайте Украина.ру
 
РоссияВСУХарьковБелгородская областьатакаосвобождение
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:33Хроника энергетической войны. Что будет с украинской ГТС и как США наживается на поставках газа в Европу
05:20"Держатся они крепко": эксперт раскрыл, что происходит за Авдеевкой и как ВС РФ достают из "ячеек" ВСУ
05:10Бог был за нас: эксперт сообщил, почему в Авдеевке ВСУ не спасли "волшебные Брэдли" и два "пастуха"
05:06"Это фактически новый фронт": эксперт о том, что стало причиной для освобождения еще одной области
05:04Геннадий Подлесный: Россия разобьет ВСУ ударами по семи точкам, чтобы Запад не включил планы черного дня
05:00"У ВСУ начался визг и крик": полковник Мощанский рассказал, каким хитрым способом ВС РФ зашли в Авдеевку
04:50Хорошо, что горят танки НАТО: эксперт раскрыл, как бойцы "Пираньей" ударили по "Абрамсу" и добили из РПГ
04:40На случай ядерной войны. Владимир Попов рассказал, как ракетный комплекс "Сармат" быстро усмирит Запад
04:30Идет в плазменном слое: летчик объяснил, почему чтобы засечь "Сармат", противнику нужно переделать ПВО
04:20"Несли потери и отходили": эксперт раскрыл, почему ВС РФ нужно точечно бить ВСУ, но не торопить Работино
04:10"Нам тоже нужна мобилизация": полковник объяснил, что будет, если на Украину зайдет контингент войск НАТО
04:00Эксперт раскрыл, почему ВСУ в Авдеевке нужно откинуть на 30 км, но штурм Работино "вызывает вопросы"
03:50"Началась настоящая война с Западом": заслуженный летчик рассказал, кто управляет ПВО Patriot на Украине
03:40Эксперт раскрыл, какой "приз с небес" ВС РФ получили в Авдеевке, пока Зеленский "как крыса подгрызал" ВСУ
03:30"Булава", "Ярс" и крылатые ракеты: эксперт рассказал, когда Россия имеет право применить ядерное оружие
03:20"Мы хотели взять измором": эксперт сообщил, почему ВСУ не смогли победить "опухоль" и сбежали из Авдеевки
03:10"Нужно массированно бить ВСУ": заслуженный летчик о том, как работают на фронте "Кинжалы" и "Цирконы"
03:00Работаем по целям: Владимир Попов раскрыл, как гиперзвуковые "Кинжалы" и "Цирконы" выжигают скопления ВСУ
19:09"Русская мечта" от волхвов до большевиков: экзоскелет СВО и коды воскрешения
19:01Реакция России на ракеты Taurus для ВСУ. Итоги 4 марта на Украине
Лента новостейМолния