https://ukraina.ru/20240305/1053700849.html

"Это фактически новый фронт": эксперт о том, что стало причиной для освобождения еще одной области

"Это фактически новый фронт": эксперт о том, что стало причиной для освобождения еще одной области - 05.03.2024 Украина.ру

"Это фактически новый фронт": эксперт о том, что стало причиной для освобождения еще одной области

Сегодня приоритетная задача российских военных состоит в том, чтобы лишить противника огневых возможностей по нанесению ударов по территории России. Об этом в интервью изданию Украина.ру председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов.

2024-03-05T05:06

2024-03-05T05:06

2024-03-05T05:06

россия

всу

харьков

белгородская область

атака

освобождение

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В частности, это касается и Харькова, откуда ВСУ регулярно атакуют Белгородскую область.“Безусловно, логика нам подсказывает, что необходимо двигать границу. Об этом неоднократно говорили президент, министр обороны России — что нужно отодвигать [противника], сделать буферную зону. Но каким образом и когда это будет, руководству виднее. Это фактически новый фронт”, - полагает эксперт.Шкурлатов подчеркнул, что на данный момент нет никаких предпосылок к тому, что операция по освобождению Харькова будет проведена в ближайшие месяцы.Однако после того, как бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предположил, что Украина вскоре потеряет Харьков в результате наступления российских военных, местные власти забили тревогу.Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук заявил, что на данный момент из города вывозят ценные бумаги, а также дорогостоящие музейные экспонаты. По его словам, из города эвакуируют в том числе и “важные для оборонной промышленности Украины документы, которые могут представлять интерес для российских войск”.Кроме того, Харьков покидают еврейские религиозные и общественные деятели, заключил Мосийчук.В субботу, 2 марта президент Украины Владимир Зеленский призвал харьковчан не возвращаться домой из эвакуации. Об этом он сказал по итогам встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.В этот же день, как пишут украинские СМИ, в Харькове прозвучали взрывы: в городе ревели сирены.За последние дни тезисы об освобождении Харькова звучат все чаще. Как отмечает политолог Дмитрий Родионов, город необходимо взять из соображений безопасности, так как ВСУ будут продолжать атаковать Белгородскую, Курскую и Воронежскую области, пишет “Царьград”.“Украина должна быть лишена этой территории. Кроме того, это достаточно серьёзный транспортный узел, научный, технический и промышленный центр. Там находится ряд достаточно серьёзных предприятий, в том числе танковый завод имени Малышева”, - отмечает политолог.Сегодня, согласно информации военкоров, российская армия стремительно продвигается вперед. За последние дни армия России освободила такие населенные пункты как Победа, Ласточкино, Северное и Петровское в Донецкой народной республике.Полный текст интервью можно прочитать на сайте Украина.ру

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россия, всу, харьков, белгородская область, атака, освобождение