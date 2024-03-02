https://ukraina.ru/20240302/1053655377.html

Роман Шкурлатов: Пока ВСУ поражает "ржа" и слепота, Запад пытается остановить Россию жалким блефом

Роман Шкурлатов: Пока ВСУ поражает "ржа" и слепота, Запад пытается остановить Россию жалким блефом - 02.03.2024 Украина.ру

Роман Шкурлатов: Пока ВСУ поражает "ржа" и слепота, Запад пытается остановить Россию жалким блефом

Какие могут быть базовые сценарии прямой интервенции НАТО на Украину? Насколько ВСУ укрепили линию обороны за Авдеевкой? Как коррупция на Украине влияет на обороноспособность ВСУ?

2024-03-02T05:46

2024-03-02T05:46

2024-03-02T05:48

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россия

украина

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коррупция

сво

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На эти и другое вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов.Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что поражение Украины может привести к началу войны между Россией и НАТО. Об этом он заявил 29 февраля на слушаниях в комитете палаты представителей США по делам вооруженных сил.— Роман, для кого Остин делает такие заявления и с какой целью?— Заявление главы Пентагона я воспринял как попытку блефа. Потому что все ближе очевидность поражения Украины, а в ее лице — и всего коллективного Запада. Поэтому они начинают повышать ставки.Возможно, считают, что такими воинственными заявлениями способны напугать, остановить наше дальнейшее продвижение [на фронте]. Выглядит это странно и жалко.Я всегда считал Пентагон серьезным противником, который не опускается до подобных мелочных вещей. Однако, видимо, былой профессионализм военного ведомства США растворился, а "чуйка" на происходящее у западных политиков исчезла.К данной когорте заявлений можно отнести и слова Макрона и других европолитиков о вводе французских войск на территорию Украины.Однако, повторюсь, они блефуют. Никто в прямую конфронтацию с Россией входить не хочет.Западники полагают, что в случае их прямого вмешательства в военные действия на Украине, что-то изменится. Это их глубочайшая ошибка.— Какие, на ваш взгляд, могут быть базовые сценарии прямой интервенции НАТО на Украину? Какова вероятность их исполнения?— Главный сценарий — один. Любое вмешательство страны, имеющей отношение к НАТО, влечет за собой начало крупномасштабного конфликта с применением в том числе ядерного оружия.Как только официальное подразделение или часть НАТО войдет официально на Украину, вступит в прямую конфронтацию с нами, война приобретет совершенно другой характер.Третья мировая война (которая, по мнению многих, уже идет) перейдет в ядерную стадию. Это никому не понравится, запустит цепную реакцию. Надеюсь, они понимают это.Включатся абсолютно другие механизмы. Обычными, наземными средствами вооружения с НАТО, в случае ее захода на Украину, никто воевать не будет. Удары будут нанесены по политическим центрам принятия решений, согласно национальной доктрине безопасности РФ.Цели давно определены и введены во все наши ракеты: и шахтного базирования, и в ядерные боеголовки, которые находятся на атомных подводных лодках.Еще один из базовых вариантов, если пофантазировать (но я лично в него не верю), НАТО может под эгидой миротворческих контингентов это сделать [войти на Украину]. И скорее всего — не под эгидой ООН, а самой НАТО.Тем самым они признают некий раздел Украины: зафиксируют за собой какую-то часть страны — условно по Днепру.Не думаю, что такой вариант устроит наше военно-политическое руководство. Но в целом он будет отвечать принципам нашей национальной безопасности.— Вы имеете в виду "сирийский вариант"?— Да, какой-то объединенный, миротворческий контингент под мандатом НАТО.Но они должны понимать: как только появятся на территории Украины, станут нашими законными целями — даже, возможно, случайными.Маловероятно, что наши командиры среднего звена будут между сортами противника выбирать: украинцы или поляки там сидят. Дескать, по этим можно наносить удары, а по другим не стоит — потому что это чревато международным конфликтом с ядерным исходом. Нет, конечно. Никто отделять не будет.Есть старая поговорка: "Вали и тех, и этих, а Господь потом разберется". Запад должен отдавать себе отчет в этом!— Предположим, что не само НАТО, а армия какой-то европейской страны, например, Польши, зайдет на Западную Украину, чтобы подменить ВСУ. А украинская армия в это время отправится на восточный фронт. Возможен ли такой сценарий?— Если юридически рассматривать, это не задействует пятую пресловутую статью НАТО. Они не вступят в прямую военную конфронтацию с нами. Наверное, да, такой сценарий возможен.Но все равно какая-то легитимность у этого процесса должна быть. Тогда нужен мандат: миротворческий или какой-то еще. Например, на основе двусторонних договоренности с киевским режимом. Поляки не могут просто взять и войти на Украину с армией.Украина должна официально (как это было у Сирии с Россией) позвать поляков или кого-то еще, указав причину для их захода на территорию. Возможно, они смогут что-то придумать, но я пока не понимаю, как должна звучать эта формулировка, чтобы она всех устроила.Хотя они последнее время так обнаглели, что все открыто делают, без ретуши происходящего.— Действительно ли то, что украинская армия не смогла укрепить как следует оборону за Авдеевкой, связано с коррупцией? Насколько большая коррупция на Украине влияет на обороноспособность ВСУ?— Мы неоднократно говорили с вами в интервью, что коррупция на Украине процветает буйным цветом, как ржа разъедает внутреннюю оборонную составляющую.Коррупция для организаций обороны Украины процветает больше на северном направлении страны. Они заявили, что вокруг Киева создано несколько рубежей обороны. На границе с Белоруссией постоянно показывают "зубы дракона", колючую проволоку, кучу зарытых бетонных конструкций в землю.Они настолько испугались прошлого опыта, когда российская армия стояла под Киевом, что туда действительно вкладывают огромные средства. А там, где огромные деньги, там и воровство процветает.За Авдеевкой идёт наша основная наступательная инерция. Мы освобождаем прилегающие к пункту села. Силы ВС РФ движутся на запад.Я бы не сказал, что здесь дело в коррупции, и поэтому ВСУ не успели ничего оборудовать. Видимо, Киев свято верил, что Авдеевка продержится еще несколько месяцев, что это достаточно сильный укрепрайон.Они не вкладывали средства в создание второй линии обороны. Все, что западнее Авдеевки, близлежащие села, Ласточкино и другие — находятся в достаточно невыгодной тактической позиции, ниже Авдеевки.ВСУ там не хотели ничего серьезного строить. Такая обычная полевая фортификация.Они недооценила изменившуюся уже с начала СВО русскую армию, которая сделала выводы из своих ошибок, перегруппировалась, изменила подходы.— Насколько ВСУ укрепили линию обороны за Авдеевкой?— Думаю, следующий рубеж — водяная преграда, небольшие реки. Там они что-то долговременное попытаются соорудить и стабилизировать фронт по речной границе.Если у них не получится этого сделать, дальше идет Краматорско-Славянская агломерация — со всеми промышленными гигантами, советскими заводами. Там они тоже, возможно, попробуют что-то создать.— Запад и Украине друг друга пугают потерей Харькова. Действительно, есть мнения, что к апрелю 2024 года российская армия возьмет под контроль Харьков. Какие у нас перспективы на этом направлении?— Я не люблю такое заглядывание в будущее. Если бы могли сейчас или год назад это сделать, имели на это силы и средства, мы бы осуществили задачу.Харьков, замечу, достаточно большой город. Один раз, в начале СВО, мы пробовали наскоком туда попасть, но не вышло. Думаю, следующая попытка будет единственной. И все понимают это.Склады, военная логистика, объекты боевого назначения в Харьковской области и самом городе выносятся планомерно. Каждую ночь или через ночь там отрабатывает наша баллистика. По заявлениям украинцев прилетают якобы ракеты С-300. Хотя наша сторона этого никогда не подтверждала.Харьков находится на передовой, близко к нашей границе, в нескольких километрах от Белгорода. Оттуда наш город ВСУ обстреливают реактивной артиллерией. РСЗО долетают без всяких дальнобойных высокоточных крылатых ракет.Поэтому наша задача, в первую очередь, лишить противника огневых возможностей по нанесению ударов по нашей территории. Вынесли склад — минус несколько десятков или сотен снарядов, которые могли упасть на нашей территории. Уничтожили установку "Хаймарс" — вообще честь и хвала нашим бойцам.Приграничные территории всегда под ударом. Но говорить, что мы в апреле будем проводить операцию по освобождению Харькова, я бы не стал. Никаких предпосылок к этому нет. Ударная группировка там не создана.Безусловно, логика нам подсказывает, что необходимо двигать границу. Об этом неоднократно говорили президент, министр обороны России — что нужно отодвигать [противника], сделать буферную зону. Но каким образом и когда это будет, руководству виднее. Это фактически новый фронт.— Владимир Путин в послании Федеральному Собранию РФ 29 февраля заявил, что ракетные комплексы "Циркон" и "Кинжал" находятся уже в строю.Когда мы сможем наносить массированные удары гиперзвуком по военным целям на Украине?— Любое гиперзвуковое оружие в нынешней ситуации — это очень дорогое удовольствие. Оно требует определенных технологических процедур, сложных цепочек при его создании, а следовательно — времени.Гиперзвуковой снаряд в десятки-сотни раз дороже артиллерийского. Можно создать 100 обычных снарядов за то же время, что производят лишь один высокоточный гиперзвуковой боеприпас. Вряд ли у России в ближайшее время появится такое количество гиперзвука, чтобы бить по всем целям.У нас и без этого, я думаю, вполне хватает средств, которые позволяют поражать военные объекты Украины, в том числе на Херсонском и Харьковском направлениях, на Запорожье, в глубине территории противника.У России много крылатых ракет, которые украинцы до сих пор не могут перехватить с их западными средствами ПВО. Например, X-101, на которые они постоянно жалуются. Баллистику — "Искандеры", модернизированные "Искандеры-М" — они практически не перехватывают.Возможно, стоит задача по увеличению количества и скорости производства гиперзвука. Но мы понимаем, что пока для него выбираются действительно "жирные" цели, которые того стоят. А по каждому складу лупить гиперзвуком — очень дорогое удовольствие. Как из танка бить по воробьям — смысла нет.

https://ukraina.ru/20230513/1046179190.html

https://ukraina.ru/20240228/1053583303.html

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Анна Черкасова

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