Провокация под ложным флагом. Эксперт раскрыл, что готовит Запад для захода в Белоруссию и Калининград - 04.03.2024 Украина.ру
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Провокация под ложным флагом. Эксперт раскрыл, что готовит Запад для захода в Белоруссию и Калининград
Провокация под ложным флагом. Эксперт раскрыл, что готовит Запад для захода в Белоруссию и Калининград - 04.03.2024 Украина.ру
Провокация под ложным флагом. Эксперт раскрыл, что готовит Запад для захода в Белоруссию и Калининград
В случае полноценной войны Калининград захватить будет сложно. Российские "Искандеры" могут быстро перебить логистику всей северной Европы. Для захода на территорию Белоруссии и Калининграда Запад может организовать провокацию на польско-украинской границе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
2024-03-04T04:30
2024-03-04T04:30
новости
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белоруссия
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война
провокация
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На Белорусском, Калининградском и Псковском направлениях у границ НАТО уже сейчас находится примерно 300-350 тысяч военных. В случае реальной войны там будет тотальная мобилизация, и натовских войск станет еще больше, рассказал военный.Общая численность польской армии составляет 250 тысяч человек. Они хотят увеличить ее до 300 тысяч и более. Каждый из "прибалтов" вырастил у себя по одной бригаде, то есть это еще 12 тысяч военных. Еще там есть 5 тысяч немцев и кавалерийская дивизия США, добавил специалист.Понятно, что в случае полноценной войны Калининград захватить будет сложно. Российские "Искандеры" могут перебить логистику всей северной Европы. Чтобы уничтожить такой крупный российский опорный пункт, Западу потребуется очень большая группировка, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Станислав Крапивник: Когда Россия утопит ВСУ и загонит за Днепр, Запад попробует устроить кровавую баню читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, белоруссия, калининград, прибалтика, нато, война, провокация, польша, "искандер"
Новости, Украина, Россия, Белоруссия, Калининград, Прибалтика, НАТО, война, провокация, Польша, "Искандер"

Провокация под ложным флагом. Эксперт раскрыл, что готовит Запад для захода в Белоруссию и Калининград

04:30 04.03.2024
 
© commons.wikimedia.org / Staff Sgt. Jason Hullбританские военные десантники
британские военные десантники - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© commons.wikimedia.org / Staff Sgt. Jason Hull
Читать в
В случае полноценной войны Калининград захватить будет сложно. Российские "Искандеры" могут быстро перебить логистику всей северной Европы. Для захода на территорию Белоруссии и Калининграда Запад может организовать провокацию на польско-украинской границе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
На Белорусском, Калининградском и Псковском направлениях у границ НАТО уже сейчас находится примерно 300-350 тысяч военных. В случае реальной войны там будет тотальная мобилизация, и натовских войск станет еще больше, рассказал военный.
Общая численность польской армии составляет 250 тысяч человек. Они хотят увеличить ее до 300 тысяч и более. Каждый из "прибалтов" вырастил у себя по одной бригаде, то есть это еще 12 тысяч военных. Еще там есть 5 тысяч немцев и кавалерийская дивизия США, добавил специалист.
"[Президент Белоруссии] Александр Лукашенко ранее говорил, что сейчас возможна провокация под ложным флагом, когда Запад поубивает тех же польских фермеров на украинской границе, обвинят в этом Москву и Минск, а потом использует это в качестве повода для вторжения в Белоруссию и Калининград", - подчеркнул Крапивник.
Понятно, что в случае полноценной войны Калининград захватить будет сложно. Российские "Искандеры" могут перебить логистику всей северной Европы. Чтобы уничтожить такой крупный российский опорный пункт, Западу потребуется очень большая группировка, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Станислав Крапивник: Когда Россия утопит ВСУ и загонит за Днепр, Запад попробует устроить кровавую баню читайте на сайте Украина.ру.
Михаил Амерберг интервью
2 марта, 05:30
Михаил Амерберг: Россия ищет лакомую цель для разгрома ВСУ, а Франция готовит ей месть в Приднестровье Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что его тревожит текущее продвижение ВС РФ в зоне СВО, а также допустил, что в случае поражения Украины угроза прямого столкновения России и НАТО серьезно возрастет.
 
НовостиУкраинаРоссияБелоруссияКалининградПрибалтикаНАТОвойнапровокацияПольша"Искандер"
 
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