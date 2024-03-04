Провокация под ложным флагом. Эксперт раскрыл, что готовит Запад для захода в Белоруссию и Калининград
В случае полноценной войны Калининград захватить будет сложно. Российские "Искандеры" могут быстро перебить логистику всей северной Европы. Для захода на территорию Белоруссии и Калининграда Запад может организовать провокацию на польско-украинской границе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
На Белорусском, Калининградском и Псковском направлениях у границ НАТО уже сейчас находится примерно 300-350 тысяч военных. В случае реальной войны там будет тотальная мобилизация, и натовских войск станет еще больше, рассказал военный.
Общая численность польской армии составляет 250 тысяч человек. Они хотят увеличить ее до 300 тысяч и более. Каждый из "прибалтов" вырастил у себя по одной бригаде, то есть это еще 12 тысяч военных. Еще там есть 5 тысяч немцев и кавалерийская дивизия США, добавил специалист.
"[Президент Белоруссии] Александр Лукашенко ранее говорил, что сейчас возможна провокация под ложным флагом, когда Запад поубивает тех же польских фермеров на украинской границе, обвинят в этом Москву и Минск, а потом использует это в качестве повода для вторжения в Белоруссию и Калининград", - подчеркнул Крапивник.
Понятно, что в случае полноценной войны Калининград захватить будет сложно. Российские "Искандеры" могут перебить логистику всей северной Европы. Чтобы уничтожить такой крупный российский опорный пункт, Западу потребуется очень большая группировка, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Станислав Крапивник: Когда Россия утопит ВСУ и загонит за Днепр, Запад попробует устроить кровавую баню читайте на сайте Украина.ру.
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