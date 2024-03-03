https://ukraina.ru/20240303/1053671740.html

Западная Украина за минувшую неделю: Смерти мобилизованных и состояния топ-чиновников региона

Западная Украина за минувшую неделю: Смерти мобилизованных и состояния топ-чиновников региона - 03.03.2024 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Смерти мобилизованных и состояния топ-чиновников региона

Ни один губернатор или мэр областного центра региона не занял первого места в общенациональных рейтингах чиновников с наибольшим состоянием. Зато самой богатой оказалась жена градоначальника Львова.

2024-03-03T08:33

2024-03-03T08:33

2024-03-03T08:33

эксклюзив

западная украина за неделю

западная украина

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Очередная смерть мобилизованного вызвала протесты в Тернопольской областиПосле нескольких дней пребывания в помещении Территориального центра комплектования (ТЦК, т.е. военкомата) в Бучаче скончался 49-летний Игорь Мейхер, больной эпилепсией. Первым СМИ, сообщившим об этой ситуации, стало тернопольское издание "20 минут", журналисты которого получили эксклюзивные комментарии его сестры и узнали детали произошедшего."У нас здесь бунт – в ТЦК мужчину убили", – сообщили в редакцию постоянные читатели из Бучача утром 29 февраля. Журналисты "20 минут" начали проверять информацию в силовых структурах. Там сначала не комментировали событие, но уверяли, что смерть мужчины была естественной. Мол, данные о том, что он в ушибах и синяках, недостоверна.Журналисты обзвонили и местных активистов – все версии отличались. Уже когда нашли телефон родственников и пообщались с сестрой, которая везла тело брата в морг в Чортков, на сайте полиции обнародовали официальную версию."В четверг, 29 февраля, около 7 часов утра сотрудникам отделения полиции №2 города Бучача поступило сообщение от дежурного врача о том, что в лечебном учреждении внезапно умер 49-летний житель Чортковского района. Выехав на место происшествия, полицейские установили, что 27 февраля ориентировочно в 17 часов мужчину без сознания каретой скорой помощи доставили в местную больницу с территории роты охраны местного ТЦК на улице Подгаецкой в Бучаче. По предварительным данным, медики диагностировали у него судороги, анамнез – эпилепсия", – сообщили в отделе коммуникации главного управления полиции в Тернопольской области.При осмотре тела умершего видимые телесные повреждения и следы насильственной смерти не были обнаружены, уверяют в полиции. А для установления причины смерти тело мужчины было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Решается вопрос о внесении данного факта в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство с примечанием "Естественная смерть".К тому времени несколько десятков человек уже вышли на протест к зданию Бучачского городского совета. Большинство из них были жителями села Медведевцы Чортковского района, где проживал умерший. Люди потребовали, чтобы к ним вышли работники отдела ТЦК, а также представители власти.Однако появился только заместитель начальника местной полиции, которого возмущенная публика слушать не стала. А мэр Бучача Василий Фреяк цинично заявил журналистам, что "это касается Трибуховецкой общины, не Бучачской, мы заинтересованы в том, чтобы полиция разобралась и если люди виноваты, должны понести ответственность".Сестра погибшего Надежда Безпалюк рассказала журналистам "20 минут" о том, что известно родственникам. По ее словам, сотрудники ТЦК схватили её больного эпилепсией брата прямо на улице села Медведевцы еще в воскресенье, 25 февраля. Он смог сообщить о своем местонахождении только на следующий день, при этом на врачебную комиссию его не вызвали.А вечером 27 февраля мужчина перестал выходить на связь, в четвертый раз ответила какая-то женщина и сказала, что "он в коме в реанимации, не звоните сюда". Утром 29 февраля Игорь Мейхер скончался, не приходя в сознание. У него осталась жена и двое сыновей, которые сейчас живут за границей."Какой бы он ни был и что бы о нем не говорили – мне брата никто не вернет. Я не хочу сажать никого, не хочу, чтобы на ТЦК смотрели как на врагов. Но они же должны видеть, кого берут! По нему было видно: пальцы не работали, нога поломана – на бок. Если здоров – кто-то должен воевать. Но тут даже зрительно было видно, что у него проблемы! Неужели за все эти дни, что брат был в ТЦК, не могли поднять документы, что у него эпилепсия?" – сказала Надежда Безпалюк журналистам.Протестующие в Бучаче через несколько часов разошлись, а на следующий день, 1 марта, начальник управления полиции в Тернопольской области Сергей Зюбаненко сообщил, что судмедэкспертиза установила: мужчина, вероятно, упал во время эпилептического обострения, это привело к закрытой черепно-мозговой травме с кровоизлиянием. Дело передается Государственному бюро расследований, уголовное производство начала также Тернопольская специализированная прокуратура.В тот же день ситуацию, наконец, прокомментировали в Тернопольском областном ТЦК. "По данному факту проводится расследование. Военнослужащие центра комплектования будут способствовать проведению расследования и выяснению истины по делу. По поводу данной трагедии сочувствуем семье умершего", – говорится в сообщении учреждения.Староста Медведевцев Галина Бабий рассказала, что Игорь Мейхер был хорошим человеком, спокойным, приветливым, дружелюбным. Он помогал всем, кто его просил. Бабий добавила, что два года назад мужчине вручили повестку. Он прошел медицинскую комиссию, но из-за эпилепсии его завернули.Это не первая смерть мобилизованного с эпилепсией в регионе. 23 февраля похоронили 29-летнего жителя села Батьков Дубенского района Ровенской области Игоря Мельника, скончавшегося на третий день после мобилизации.14 февраля мужчина уехал в больницу из-за плохого самочувствия. По словам сестры, у него было слабое здоровье – высокое давление и эпилепсия. Позже связь с Игорем оборвалась, однако известно, что на тот момент он проходил военно-врачебную комиссию (ВЛК) и попал на полигон. Через три дня, 16 февраля, родителям сообщили, что их сын умер.Кто из топ-чиновников региона попал в рейтинги самых богатых?В начале января 2024 года украинцы наконец-то смогли получить доступ к публичным декларациям украинских чиновников, которых обязали подать отчетность о доходах за 2021 и 2022 годы. Наше издание проанализировало отчетность губернаторов и мэров областных центров за 2022 год, выделив чиновников восьми западно-украинских областей.В рейтинг самых богатых, которые задекларировали больше всех денежных средств (с учетом жен), вошли два представителя региона. Третье место занял и. о. мэра Ровно Виктор Шакирзян – 1,39 миллиона долларов, а пятый – мэр Черновцов Роман Кличук с 735,4 тысячами долларов. Первое место с огромным отрывом занимает мэр столицы Виталий Кличко (8,9 миллиона долларов), второе – губернатор Кировоградской области Андрей Райкович (2,48 миллиона долларов), а четвертое – мэр Днепра Борис Филатов (897,5 тысяч долларов).В топ-5 владельцев квартир и домов среди мэров и глав областных военных администраций (ОВА) – только один представитель региона, губернатор Буковины Руслан Запаранюк, занявший третье место. Сам глава Черновицкой ОВА задекларировал долевую собственность на квартиру площадью менее 50 квадратных метров в Черновцах. Зато у его жены – четыре квартиры в Черновцах: на 61, 58 и две по 49 кв. м. Среди объектов незавершенного строительства у неё также значится "скромная" квартира на 205 кв. м в областном центре.Рейтинг поклонников недвижимости возглавляет мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, у которого 8 квартир и домов, на втором месте глава Николаевской ОВА Виталий Ким (7 квартир), на четвертом – мэр Днепра Филатов с 5 жилыми объектами. Пятое место в рейтинге делят губернаторы Кировоградской и Житомирской областей: у Андрея Райковича и Виталия Бунечко по четыре жилых объекта.Среди распорядителей крупнейших автопарков тоже один представитель региона – мэр Луцка Игорь Полищук. Он отметил, что не имел собственного авто, но задекларировал пользование четырьмя автомобилями своих родственников. В частности, Полищук указал Volkswagen Polo 2015-го года выпуска, принадлежащий его матери, Volkswagen Touareg 2012-го и BMW 745D 2008-го отчима, а также Audi A8-2015-го его родного брата.Первое место в этом рейтинге занимает мэр Черкасс (12 авто, из которых 10 были приобретены в 2022 году), на втором месте мэр Днепра (8 автомобилей и два мотоцикла), на третьем – отстраненный ныне мэр Сум Александр Лысенко (6 грузовых автомобилей), на четвертом – глава Винницкой ОВА Сергей Борзов (4 авто).В топ-5 мэров и голов ОВА с наибольшими доходами (тоже с учетом жен) второе место занял градоначальник Ужгорода Богдан Андреев (39,8 миллиона гривен), совсем ненамного отставший от лидера, главы Кировоградской ОВА Райковича (40,4 млн грн.) Следующие в рейтинге официально получают гораздо меньше: мэр Житомира Сергей Сухомлин – 14,6 млн грн., мэр Черкасс Анатолий Бондаренко – 10,67 млн грн., мэр Винницы Сергей Моргунов – 7,46 млн грн.А вот в рейтинге самых состоятельных партнерш чиновников представительницы Западной Украины заняли первое и второе места. Лидер – супруга мэра Львова Андрея Садового, Екатерина Кот-Садовая, владеющая акциями семейной Телерадиокомпании "Люкс" на 2,9 миллиарда гривен, получила от этой компании почти 2,4 миллиона гривен.Жена мэра Львова держала наличными 28 тысяч долларов и 430 тысяч гривен, в банке – 6,7 тыс. грн. Садовый также отметил, что у его тещи было 154,8 тыс. грн. на карте. Несмотря на то, что сам Садовой собственной недвижимости не имел, в собственности его жены был жилой дом на 660 кв. м во Львове, а также два земельных участка в городе – на 702 и 301 кв. м. Жена Садового имела и два автомобиля – Mercedes-Benz V300-2021 года выпуска и Skoda Kodiaq 2017-го.На втором месте в этом рейтинге – Влада Андреева, жена мэра Ужгорода Богдана Андреева, владеющая акциями на 35 миллионов гривен, от которых она получила более 18 миллионов гривен доходов. В 2022 году Влада Андреева хранила 104 тысячи евро и 322 тысячи гривен на карточках, а также 505 тысяч евро и 2,1 млн грн. наличными.Жена Андреева также владела автомобилем Mercedes-Benz ML 350 4Matic 2012 года выпуска и могла пользоваться Audi Q8 2019 года. Кроме того, она имела четыре земельных участка в Закарпатской области: два в Ужгороде и по одному в селах Сторожница и Оноковцы. Женщина также является собственником ряда объектов недвижимости в Ужгороде: магазина на 110 кв. м, нежилого здания на 273 кв. м и нежилого помещения на 71 кв. м.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20240227/1053518624.html

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Олег Хавич

эксклюзив, западная украина