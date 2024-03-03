Птицы и бетон: командир отделения назвал основные сложности при освобождении Авдеевки - 03.03.2024 Украина.ру
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Птицы и бетон: командир отделения назвал основные сложности при освобождении Авдеевки
Птицы и бетон: командир отделения назвал основные сложности при освобождении Авдеевки - 03.03.2024 Украина.ру
Птицы и бетон: командир отделения назвал основные сложности при освобождении Авдеевки
Серьезной проблемой в битве за Авдеевку были так называемые “птицы” – украинские дроны, так как на данный момент они фактически являются глазами врага и постоянно совершенствуются. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир отделения 1-й Славянской бригады с позывным “Белый”.
2024-03-03T03:46
2024-03-03T03:46
авдеевка
россия
донбасс
всу
дроны
беспилотники
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"Птицы" противника – это одна из главных проблем современной войны. Человек не может толком окопаться. Если он только засветится – моментально идет прилет. Техника безопасности на фронте сейчас главное” – отмечает военнослужащий.Еще одним камнем преткновения на пути освобождения Авдеевки, как отмечает “Белый”, были сильные железобетонные укрепления. По сути, Авдеевка за годы конфликта превратилась в мощнейший укрепрайон вэсэушников. По сообщениям военкоров, с 2014 года из Авдеевки ВСУ наносили удары по мирным кварталам Донецка, Макеевки, Ясиноватой и другим городам Донбасса.Но тем не менее, несмотря на ранения “Белый” сохраняет оптимизм и пообещал скорую победу.Остальные подробности сражения за Авдеевку, вы можете прочитать в полном тексте интервью.
авдеевка
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авдеевка, россия, донбасс, всу, дроны, беспилотники
Авдеевка, Россия, Донбасс, ВСУ, дроны, беспилотники

Птицы и бетон: командир отделения назвал основные сложности при освобождении Авдеевки

03:46 03.03.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкДействия подразделений закрепления ЦВО в освобожденной Авдеевке
Действия подразделений закрепления ЦВО в освобожденной Авдеевке - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Серьезной проблемой в битве за Авдеевку были так называемые “птицы” – украинские дроны, так как на данный момент они фактически являются глазами врага и постоянно совершенствуются. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир отделения 1-й Славянской бригады с позывным “Белый”.
"Птицы" противника – это одна из главных проблем современной войны. Человек не может толком окопаться. Если он только засветится – моментально идет прилет. Техника безопасности на фронте сейчас главное” – отмечает военнослужащий.
Еще одним камнем преткновения на пути освобождения Авдеевки, как отмечает “Белый”, были сильные железобетонные укрепления. По сути, Авдеевка за годы конфликта превратилась в мощнейший укрепрайон вэсэушников. По сообщениям военкоров, с 2014 года из Авдеевки ВСУ наносили удары по мирным кварталам Донецка, Макеевки, Ясиноватой и другим городам Донбасса.
Но тем не менее, несмотря на ранения “Белый” сохраняет оптимизм и пообещал скорую победу.
Остальные подробности сражения за Авдеевку, вы можете прочитать в полном тексте интервью.
 
АвдеевкаРоссияДонбассВСУдроныбеспилотники
 
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Заголовок открываемого материала
03:46Птицы и бетон: командир отделения назвал основные сложности при освобождении Авдеевки
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