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Птицы и бетон: командир отделения назвал основные сложности при освобождении Авдеевки

Птицы и бетон: командир отделения назвал основные сложности при освобождении Авдеевки - 03.03.2024 Украина.ру

Птицы и бетон: командир отделения назвал основные сложности при освобождении Авдеевки

Серьезной проблемой в битве за Авдеевку были так называемые “птицы” – украинские дроны, так как на данный момент они фактически являются глазами врага и постоянно совершенствуются. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир отделения 1-й Славянской бригады с позывным “Белый”.

2024-03-03T03:46

2024-03-03T03:46

2024-03-03T03:46

авдеевка

россия

донбасс

всу

дроны

беспилотники

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"Птицы" противника – это одна из главных проблем современной войны. Человек не может толком окопаться. Если он только засветится – моментально идет прилет. Техника безопасности на фронте сейчас главное” – отмечает военнослужащий.Еще одним камнем преткновения на пути освобождения Авдеевки, как отмечает “Белый”, были сильные железобетонные укрепления. По сути, Авдеевка за годы конфликта превратилась в мощнейший укрепрайон вэсэушников. По сообщениям военкоров, с 2014 года из Авдеевки ВСУ наносили удары по мирным кварталам Донецка, Макеевки, Ясиноватой и другим городам Донбасса.Но тем не менее, несмотря на ранения “Белый” сохраняет оптимизм и пообещал скорую победу.Остальные подробности сражения за Авдеевку, вы можете прочитать в полном тексте интервью.

авдеевка

россия

донбасс

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2024

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авдеевка, россия, донбасс, всу, дроны, беспилотники