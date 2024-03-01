https://ukraina.ru/20240301/1053629934.html

Позывной "Белый": Битва за Авдеевку была мясорубкой. По нам били танки, дроны, минометы, а кругом - трупы

Позывной "Белый": Битва за Авдеевку была мясорубкой. По нам били танки, дроны, минометы, а кругом - трупы - 01.03.2024 Украина.ру

Позывной "Белый": Битва за Авдеевку была мясорубкой. По нам били танки, дроны, минометы, а кругом - трупы

Бывший шахтер из Снежного в интервью изданию Украина.ру рассказал, что главное в бою быть трезвым - никаких "100 грамм для храбрости", и четко соблюдать технику безопасности

2024-03-01T05:20

2024-03-01T05:20

2024-03-01T05:20

авдеевка

сво

спецоперация

интервью

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"Белый" - мобилизованный. Призвали за два дня до начала СВО – 22 февраля 2022 года. Освобождал Волноваху и юг ДНР. Гражданская профессия – шахтер. Работал на шахте сначала мастером, потом начальником смены. С начала 2023 года воевал под Авдеевкой – населенные пункты Опытное и Водяное - в составе 1-ой Славянской бригады - отдельный гранатометный взвод. Младший сержант. Командир отделения.Был ранен в руку. Прилетела украинская кассета. Он в этот момент находился в здании, но это не спасло. Ему перебило большой палец, саму руку и сухожилие. Прооперировали в январе этого года. Рука сейчас нерабочая, ее подлатали, сухожилие поменяли. Большой палец сохранен, но на данный момент он тоже нерабочий.- "Белый", вы почти год провоевали под Авдеевкой, почему у российской армии было такое медленное продвижение? С чем это было связано?- На том направлении силы, наверное, равны. Основные проблемы на данный момент – украинские дроны, "птицы", как мы их называем. Украинцы свои дроны постоянно усовершенствуют, все время их развивают, поэтому даже если поначалу пушки РЭБ их садят, то после этого укропы меняют частоты, меняют какие-то технологии, и в итоге потом прежний способ борьбы с их "птичками" не работает.На данный момент дроны – это их глаза. Они видят полностью расположение наших сил, они могут точно работать по нам, могут корректировать огонь по нам легко - они даже настраивают орудия на определенный квадрат.Они знают, что мы переходим, какие-то ротации происходят, вот они настроили миномет уже – "птица" увидела, что идет перемещение, по рации доложили, именно в этот квадрат, в этот момент, когда перемещаются военные люди – кладут туда мины или снаряды.Как только этот квадрат они отработали, то сразу отошли оттуда. "Птицы" - это проблема, у них их очень много. На моем направлении "птиц" было больше у них, чем у нас.- Они артиллерию применяют, или артиллерия у нас сильнее? У кого она сильнее?- По артиллерии, наверное, пятьдесят на пятьдесят. Но и наши бьют по укропам хорошо. Поначалу у нас были проблемы со снарядами, засекли какие-то передвижения ВСУ – два-три снаряда. У них постоянно идет работа по нам, они постоянно обстреливали нас, невозможно было ни передвигаться, ничего.Укропы знают все маршруты передвижение всех наших военных на определенной местности. Все передвижения контролируются их "птицами".Как только ты вышел из укрытия, переходишь мост, над тобой в этот момент "птица" висит, по тебе начинают работать минометы. Хорошо, если ты успел пробежать, не успел – ты лег, и все."Птицы" - это проблема, современная война, человек не может толком окопаться. Если он только засветится – моментально идет прилет. Техника безопасности сейчас главное. Россияне, которые приходят к нам, пока малоопытные.Они прошли подготовку на полигоне, их погоняли, побегали они с автоматами, но, когда человек приходит к нам, в боевые условия, не имея опыта, это целая проблема. Новобранцу надо слушать и усваивать полностью все, чему мы его учим. Он должен четко усвоить, только ты нарушил хоть малейшую технику безопасности – ты минимум 300.Ранения разные – живот, голова, руки-ноги.- Вы шахтер, мирняк, страшно было в первые разы?- Поначалу было не страшно, потом появился страх, но потом как-то его переборол. Вообще страх есть всегда. Если его не контролировать – это заканчивается бедой.Когда панический страх у человека – он себя губит, плюс губит окружение, которое возле него. Такого человека надо сдерживать, вплоть до того, что его можно ударить, дать пощечину, чтобы он немножко пришел в чувство.У меня были ситуации, когда мы заходили "на ноль", я заводил отделение, человек семь, никто там еще никогда не был, кроме меня. И один парень начал сильно бояться, у него начался панический страх. Тут начались прилеты, он начал убегать, а я его не могу бросить, он же первый раз на этой позиции.Надо было его во время обстрела хватать и бежать с ним в укрытие. Люди, которые были со мной, тоже не знали, где оно. В итоге нам повезло, мы его за шкирку вытянули, дотолкали до окопов. Выжили - никто не пострадал.- Какую украинскую технику подбивали?- Я гранатометный взвод – против танка не работаю. Гранатометный – это пехота. Радиус поражения гранатки десять метров. Это большой пулемет, который работает на дальность в полтора километра.Укропские дроны-камикадзе – это только часть проблемы. Есть еще тяжелые украинские дроны – "Баба-Яга". Она, когда летят, работают как трактор. Когда мы сидели в блиндажах, укропы сверху сбрасывали нас "эфки" (гранаты – прим.), потом забрасывали зажигательными боеприпасами, чтобы блиндаж спалить.- Вы прячетесь или пытаетесь сбить "Бабу-Ягу"?- По ситуации надо смотреть. Мой фронтовой опыт показал, если ты сбиваешь "птицу", то жди прилета моментально. Как минимум по тебе отработает миномет.- Вы ее пропускали?- Я ж говорю – по ситуации надо смотреть. Бывает ситуация, если ты ее не собьешь – ты погибнешь, тогда надо, конечно, сбивать. А когда есть возможность укрыться от нее – лучше свои позиции укропам не сдавать. Если она спалит твою позицию, где ты находишься – ее разберут, со временем, день может пройти, но разберут.Как только укропы увидят, что там никаких передвижений нет, они туда работать не будут. Они тоже экономят снаряды.- Как оцениваете выучку украинцев, сильная?- Работают они хорошо и довольно метко. Тот же их гранатометный взвод работал по нам точно. Минометы очень хорошо у них работают.- А, простите за наивный вопрос, танковые сражения под Авдеевкой были?- У нас была ситуация, когда наш танк выехал, чуть на нас не наехал… Мы сидели в блиндаже, а он выехал на нас. Хорошо, что провалился в окоп, поэтому на нас не наехал. Укропы увидели его с помощью "птицы", и как давай по нему бить всем, чем можно – целый день по нему работали, начиная с минометов. Потом их танк выехал, начал его разбирать.А мы рядом в десяти метрах – блиндаж нам разбили пополам, засыпало меня, контузия, ранение, но мы выжили, не знаю как, но перебежали на другую позицию и все выжили.- У вас это было первое ранение?- Второе. До этого в ногу прилетело, в руку тоже, и в голову, и всё за один раз. Мина взорвалась, я в окопе находился в этот момент, видно в дерево она попала, и те, кто в окопе был – все 300. (показывает) Сюда рука, сюда нога, и в голову полетело.- У вас нерабочая рука, вы будете комиссованы?- Да нет, подлечат… меня прооперировали, теперь руку на разработку, разработают пальцы, потому что если он не рабочий – 70% руки не работает, мы же всё им берем, хват идет.- Вы пойдете дальше служить, или нет?- Конечно.- Вы мобилизованный, непрофессиональный военный, у вас есть желание дальше воевать, или уже "я уже долг отдал", какое настроение?- Я патриот – это первое. Я думаю, мы победим обязательно, хотелось бы. Ну и конечно, уже навоевался. За два года войны боевой опыт появился. Я вам так скажу: на фронте, прежде всего – техника безопасности. На войне, как и в шахте, чуть оступился, сделал не так – ты травмировался, а на войне это как минимум 300.- Как опытный боец, два года воюете, дайте совет, три правила, которые нужно соблюдать на передовой, на нуле, чтобы с тобой ничего не произошло.- Первое – ты должен быть трезв, это однозначно. Никаких "сто грамм для храбрости". Второе, не нарушать технику безопасности. Если тебе не надо туда лезть – ты туда не лезь, тем более, днем. Да и ночью не надо. Всегда держать ухо востро, если идет выход в твою сторону. По звуку снаряда можно определить хоть примерное направление, а оно слышно именно по звуку, когда на тебя летит. Как минимум ты можешь за секунду до прилета лечь.У нас бывали ситуации – мы входили с Водяного, ротировались, укропы стояли рядом. Сработал миномет – выхлоп и сразу прилет, секундное дело, не успеваешь среагировать. Человек наш погиб. Выхлоп – приход, все.Эта война - полная мясорубка. Много погибших. Расскажу такой случай. Мы заходили на Водяное – прямо на дороге лежал труп военного По нему ездили-ездили, ходили, растоптали – блин получился. Когда в сентябре призвали россиян – они начали заходить, подняли хай, что так нельзя. В итоге блин вывезли на захоронение. Тел много, и наших, и укропов много лежит.- Они от чего гибнут, каков характер ранений?- В основном это артиллерия, осколочные ранения – это основное. Снаряды, мины, пушки, танки…- А наши дроны летали над Авдеевкой?- И наши летали, конечно. Но у нас их было меньше. Хотя, если бы я находился на их позициях, то тоже бы сказал, что у наших их много.Под Авдеевкой были очень сильные железобетонные укрепления укропов. Их почти все расфигачили, но они откуда-то из подвалов по нам били. Пока я там, на юге Авдеевки, мы не могли их взять. Помню, была ситуация, когда они сделали ложные окопы, штык лопаты глубиной, и наши пошли туда, в районе пятидесяти человек было, думали, что окоп – надо только до него добежать, а прибежали, и там нет окопа, и всех наших накрыли. Такая была ситуация.- Когда освободим Донбасс, как думаете? Сколько лет, месяцев?- У укропов вооруженные силы довольно сильны, как и у нас. У них мобилизационный ресурс тоже большой до сих пор, хотя и показывают, что они ловят "добровольцев". Их сейчас на фронте сотни тысяч. Война может продолжаться еще долго…

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авдеевка

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Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

авдеевка, сво, спецоперация, интервью