https://ukraina.ru/20240302/1053654667.html

Михаил Амерберг: Россия ищет лакомую цель для разгрома ВСУ, а Франция готовит ей месть в Приднестровье

Михаил Амерберг: Россия ищет лакомую цель для разгрома ВСУ, а Франция готовит ей месть в Приднестровье - 02.03.2024 Украина.ру

Михаил Амерберг: Россия ищет лакомую цель для разгрома ВСУ, а Франция готовит ей месть в Приднестровье

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что его тревожит текущее продвижение ВС РФ в зоне СВО, а также допустил, что в случае поражения Украины угроза прямого столкновения России и НАТО серьезно возрастет.

2024-03-02T05:30

2024-03-02T05:30

2024-03-02T05:30

интервью

россия

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харьков

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приднестровье

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сша

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Каждая новая война устанавливает новые границы. Но угрозы для страны определяются не границами, а конкретными военно-политическими решениями ее соседей. Чем успешнее и решительнее будет проходить СВО, тем больше шансов у нас появится отстоять свои моральные, исторические и юридические права на территорию, которая 30 лет называлась Украина, считает эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Михаил, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, характеризуя угрозу РФ, высказанную Остином, о вероятности прямого столкновения России и НАТО, задала на риторический вопрос: "Это прямая угроза России или попытка придумать отговорку для Зеленского?". Как вы на него отвечаете?- Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию четко заявил, что любые провокации со стороны стран НАТО могут привести к глобальному конфликту.Мы же видим странное и деструктивное поведение Макрона, который прямым текстом заявил, что готов ввести ограниченные/неограниченные контингенты на территорию Украины. Это грозит не только расширением текущего конфликта, но и началом третьей мировой войны. И Путин об этом четко предупредил Запад.Конечно, Запад пугает российское продвижение в зоне СВО. Но они должны были об этом раньше думать. Это же всегда так было исторически, что мы долго запрягаем, но быстро едем.Поэтому господам с той стороны надо готовиться к харьковской оборонительной операции. А нам надо готовиться к харьковской наступательной операции.- К слову о Макроне. В одной из наших бесед вы сказали, что Франция начала играть активную роль в приднестровско-молдавском регионе. Расскажите об этом подробнее.- Как раз сейчас произошла интересная спайка между французами и британцами, которые активизировались на нашем направлении. Они даже активнее американцев. Все-таки если США действуют более забюрократизировано и осторожно, то французы и британцы действуют очень нагло.Французы очень злы на россиян из-за Африки, откуда их изгнали. Позиции Парижа в Африке сейчас напрочь подорваны. Африка повернулась лицом к России. Потому что российское военное и экономическое присутствие дает черному континенту надежду на будущее. Мы там разгромили большое количество террористических группировок, которые издевались над местным населением, в то время как французские войска с ними ничего не хотели делать. Франция постоянно разжигала там гражданские войны, чтобы регион находился под их колониальным контролем.Короче говоря, Франция сейчас вовсю ищет точку на карте, где она могла бы за это отомстить России. Приднестровье – это одно из таких мест, где Париж хотел бы отыграться за свой позор в Африке.- Что конкретно французы там делают с точки зрения военного и политического присутствия?- Французские инструкторы тренируют молдавскую полицию, армию и спецназ. У них в этом есть неплохой опыт. А когда Майя Санду организовала в Кишинёве саммит Европейского политического сообщества, этот саммит охраняла техника французского производства.Конечно, французы стараются не афишировать свое присутствие в Молдавии. Это все делается под американской вывеской. Но когда ты начинаешь в этом детально копаться, то такие нюансы проскакивают.Великобритания в основном контролирует молдавские спецслужбы и информационные службы. А США больше работают с министерством обороны.- Сама Молдавия сейчас готовится к военным провокациям против Приднестровья? Или она пока только включила экономические рычаги давления, о котором говорилось на съезде приднестровских депутатов?- Молдавия – это маленькая страна. Тут все друг друга знают. Чихаешь в Бельцах, а в Тараклии тебе говорят: "будь здоров". Серьезные военно-технические приготовления к силовой операции тут скрыть невозможно даже на стадии их планирования.Но есть третьи силы, которые могут осуществить крупные провокации, не ставя об этом в известность Кишинев. Это характерно для тех же украинских спецслужб. Вы же помните крупный скандал еще до СВО, когда они, не ставя в известность молдавских силовиков, выкрали судью Чауса с молдавской территории.КГБ Приднестровья прямо заявлял, что в Молдавии проходят подготовку около 60 диверсантов, среди которых есть граждане Украины. А самая большая опасность для нас – крупные провокации. В том числе в связи президентских выборов в России 17 марта. Приднестровские спецслужбы должны быть к этому готовы.Теперь начет съезда приднестровских депутатов всех уровней.Такие съезды проходили очень редко. Последний раз он проходил 17 лет назад, когда Приднестровье выбрало курс на окончательную независимость с последующим вхождением в состав РФ. Нам даже не нужно проводить дополнительные референдумы. Мы уже провели его в 2006 году.Конечно, Молдавия включила инструменты экономического давления. Экономические агенты Приднестровья сейчас фактически платят налоги дважды (и в бюджет Молдовы, и в бюджет ПМР). Тирасполь теряет миллионы денег. У него могут возникнуть проблемы с выплатой пенсий и зарплат.Есть еще один момент. Молдавия сейчас принимает пять новых уголовных "законов о сепаратизме", направленных не только против приднестровцев, но и против собственных граждан. Это грубейшее нарушение прав и свобод человека.Там есть статья "заговор против Молдовы". Там есть подпункт вроде "незаконная информационная организация". Под это же можно подверстать все, что угодно. Еще там есть "закон о недоносительстве" как в фашистской Германии. Мол, если ты не сообщил о фактах "сепаратизма", тебе грозит три года тюрьмы. Вы только вдумайтесь, что они делают. Если какой-то ваш знакомый что-то скажет в поддержку Приднестровья или Гагаузии, а вы на него не донесли властям, то вы - преступник.И декларация депутатов к России и международным организациям с просьбой оказать помощь по преодолению такого давления со стороны Кишинева была принята для очистки совести. Они как радисты всем передали сигнал SOS. Это было сделано формально. Когда у вас крадут телефон или велосипед, вы понимаете, что милиция его не найдет, но все равно идете в отделение и пишите заявление, чтобы вас никто не мог упрекнуть в бездействии. Приднестровье сделало то же самое.- Вражеская пропаганда активно разгоняла тему, что сейчас Приднестровье обратится к Путину с просьбой о признании независимости республики по образцу Донбасса, а он это объявит в ходе послания к Федеральному собранию.- Это было бы логично, если бы российская армия стояла под Николаевом и Одессой. Сейчас я не вижу смысла принимать такие судьбоносные решения. Они будут. Но потом.- Почему вы думаете, что провокации спецслужб для Приднестровья гораздо опаснее прямого военного вмешательства?- Потому что спецслужбы могут точечно нанести колоссальный ущерб с минимальными ресурсами. Зачем вам танки и самолеты, если у вас есть один обученный человек, который может что-то взорвать? Он опаснее мотострелкового взвода. И особенно спецслужбы опасны в сочетании с военным вторжением.- Как мы этого можем избежать?- Проводить хорошую кадровую политику. Чтобы на местах сидели порядочные люди, а не уроды. Пожалуйста, не вырезайте это. Кто надо, тот меня услышит.- Из Одессы в последнее время поступали обрывочные сообщения о крупных прилетах и строительстве оборонительных линий на границе с Николаевской областью. Может быть, у вас есть какие-то подробности на этот счет?- Киевский режим столкнулся с серьезными проблемами на Южном направлении. Там нет таких укреплений, которые есть в Донбассе. ВСУ сейчас могут копать там что угодно, но это все равно не будет второй Авдеевкой.В Донбассе противник все равно будет использовать в качестве основного узла сопротивления в треугольнике Часов Яр-Краматорск-Славянск. Потом там будет попроще.На Южном фланге для нас проблему будет представлять Днепропетровск, потому что для его взятия предстоит форсировать множество рек. В Николаеве точно такая же проблема. Он тоже разделен различными притоками Днепра. Легко не будет. Но ближе к Одессе мы сможем выйти на оперативный простор. Нам там будет полегче.Главное, чтобы мы не шли на юг вдоль кромки моря. Потому что там кругом плавни. Там так просто не пройти.- Вы сказали, что ВСУ надо готовиться к харьковской оборонительной операции. Почему вы думаете, что мы пойдем туда в обозримой перспективе? Пока об этом говорит только вражеская пропаганда.- Сейчас важен не захват территорий. Важно разгромить последние боеспособные группировки ВСУ. Самые боеспособные группировки противника в Донбассе. Но нам не надо бить их в лоб. Надо бить там, где тонко. Это можно сделать на Харьковском направлении.Наши войска сейчас рвутся к Купянску. Купянск – это ключ к Харькову. Харьковская операция потребует от нас серьезной подготовки. Но за нас в этом вопросе логистика, потому что Харьков находится ближе всего к российской границе. Мы сможем активно вести боевые действия, не растягивая линии снабжения. Это удобная цель.Повторюсь, главное – разгром украинской армии. Неважно, где это будет – под Харьковом, под Днепропетровском или под Николаевом. А территории сами придут. У противника же нет ситуации, когда по всей стране у них танк на танке, самолет на самолете и солдат на солдате. ВСУ вынуждены маневрировать резервами, постоянно где-то что-то оголяя.А если ВСУ потеряют Харьков, это нанесет по ним страшный морально-психологический удар. Если после Авдеевки американцы ничего не хотят давать Киеву, то после потери Харькова они вообще могут отказаться поддерживать Украину. Давайте еще посмотрим, какова будет их реакция после потери Купянска.А после потери Харькова раздел Украины будет предопределен. Может быть, нам даже воевать не придется.- Почему вы думаете, что США сольют Украину? Мы же в начале беседы обсуждали, что у них есть планы прямой войны между Россией и НАТО в случае поражения киевского режима?- На Западе есть разные силы и мнения. У Макрона свои тараканы. Он хотел бы заработать какие-то политические дивиденды. Он хотел бы прыгнуть выше головы. Но основные игроки в украинском конфликте – США и Великобритания. Они дали Киеву больше всего денег на войну. А кто за девушку платит, тот с ней и танцует.Так что решение о будущем разделе Украины в любом случае будут принимать США и Россия.Путин же прямо говорил в интервью Такеру Карлсону, что Польша, Венгрия и Румыния хотели бы вернуть себе "свои" западноукраинские земли. Намек был такой: "Забирайте свое, а на наше даже не думайте позариться".В этой связи, возможно, что у Макрона подгорает. Он хотел бы забрать себе какую-то часть Украины, которая ему так нужна.Поэтому я думаю, что после окончания СВО Западная Украина будет называться "Украиной", а вот там уже будут находится натовский войска с определенными условиями, чтобы там не были размещены системы ПВО/ПРО.- Этот сценарий позволяет нам добиться глобальной цели СВО, чтобы Запад отодвинул инфраструктуру НАТО от наших границ?- Формально нет. Потому что если у России будет новая граница, то НАТО станет к нам еще ближе. Но в этом случае на Западе могут произойти серьезные политические изменения, которые позволяет России и НАТО мирно сосуществовать.Понятно, что на Западе у нас друзей нет. Но если мы установим с Западом адекватную буферную зону или восточноевропейские страны заберут себе части украинских территорий, то нам это было бы выгодно.Понимаете, каждая новая война устанавливает новые границы. Но угрозы для страны определяются не границами, а конкретными военно-политическими решениями ее соседей. Чем успешнее и решительнее будет проходить СВО, тем больше шансов у нас появится отстоять свои моральные, исторические и юридические права на территорию, которая 30 лет называлась Украина.

https://ukraina.ru/20240118/1052751541.html

https://ukraina.ru/20240301/1053651732.html

https://ukraina.ru/20240229/1053619954.html

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Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, харьков, одесса, николаев, молдавия, приднестровье, украина, сша, запад, сво