https://ukraina.ru/20240302/1053523106.html

"Тактика тысяч порезов": военный историк рассказал о действиях ВС РФ после взятия Авдеевки

"Тактика тысяч порезов": военный историк рассказал о действиях ВС РФ после взятия Авдеевки - 02.03.2024 Украина.ру

"Тактика тысяч порезов": военный историк рассказал о действиях ВС РФ после взятия Авдеевки

Военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру предрек действия российской армии после взятия Авдеевки

2024-03-02T03:34

2024-03-02T03:34

2024-03-02T03:34

авдеевка

новости

вс рф

командование

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/18/1052859911_0:233:3072:1961_1920x0_80_0_0_22972c4dc5d6b7b112b6f7d9cce95f7c.jpg

"Думаю, что тактика будет прежней – пока распутица, будут удары авиации, артобстрелы, работа дронов и действия штурмовых бронегрупп – тактика тысяч порезов на небольшую глубину, что позволит измотать ВСУ, нанести им огневое поражение, подорвать моральный дух постоянными потерями опорников. Пока природа не позволит планировать глубокие прорывы чревато. Хотя на войне удивил – значит победил, так что от нашего командования вполне возможны сюрпризы", - предположил он.Полный текст интервью Александр Полищук: Пока ВСУ из Авдеевки разносят бациллы страха, армия РФ борется с главным врагом в тылу читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240226/1053520686.html

авдеевка

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

авдеевка, новости, вс рф, командование, украина