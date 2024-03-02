https://ukraina.ru/20240302/1053523106.html
"Тактика тысяч порезов": военный историк рассказал о действиях ВС РФ после взятия Авдеевки
"Тактика тысяч порезов": военный историк рассказал о действиях ВС РФ после взятия Авдеевки - 02.03.2024 Украина.ру
"Тактика тысяч порезов": военный историк рассказал о действиях ВС РФ после взятия Авдеевки
Военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру предрек действия российской армии после взятия Авдеевки
2024-03-02T03:34
2024-03-02T03:34
2024-03-02T03:34
авдеевка
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"Думаю, что тактика будет прежней – пока распутица, будут удары авиации, артобстрелы, работа дронов и действия штурмовых бронегрупп – тактика тысяч порезов на небольшую глубину, что позволит измотать ВСУ, нанести им огневое поражение, подорвать моральный дух постоянными потерями опорников. Пока природа не позволит планировать глубокие прорывы чревато. Хотя на войне удивил – значит победил, так что от нашего командования вполне возможны сюрпризы", - предположил он.Полный текст интервью Александр Полищук: Пока ВСУ из Авдеевки разносят бациллы страха, армия РФ борется с главным врагом в тылу читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240226/1053520686.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
авдеевка, новости, вс рф, командование, украина
Авдеевка, Новости, ВС РФ, командование, Украина
"Тактика тысяч порезов": военный историк рассказал о действиях ВС РФ после взятия Авдеевки
Военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру предрек действия российской армии после взятия Авдеевки