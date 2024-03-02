"Тактика тысяч порезов": военный историк рассказал о действиях ВС РФ после взятия Авдеевки - 02.03.2024 Украина.ру
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"Тактика тысяч порезов": военный историк рассказал о действиях ВС РФ после взятия Авдеевки
"Тактика тысяч порезов": военный историк рассказал о действиях ВС РФ после взятия Авдеевки - 02.03.2024 Украина.ру
"Тактика тысяч порезов": военный историк рассказал о действиях ВС РФ после взятия Авдеевки
Военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру предрек действия российской армии после взятия Авдеевки
2024-03-02T03:34
2024-03-02T03:34
авдеевка
новости
вс рф
командование
украина
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"Думаю, что тактика будет прежней – пока распутица, будут удары авиации, артобстрелы, работа дронов и действия штурмовых бронегрупп – тактика тысяч порезов на небольшую глубину, что позволит измотать ВСУ, нанести им огневое поражение, подорвать моральный дух постоянными потерями опорников. Пока природа не позволит планировать глубокие прорывы чревато. Хотя на войне удивил – значит победил, так что от нашего командования вполне возможны сюрпризы", - предположил он.Полный текст интервью Александр Полищук: Пока ВСУ из Авдеевки разносят бациллы страха, армия РФ борется с главным врагом в тылу читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240226/1053520686.html
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авдеевка, новости, вс рф, командование, украина
Авдеевка, Новости, ВС РФ, командование, Украина

"Тактика тысяч порезов": военный историк рассказал о действиях ВС РФ после взятия Авдеевки

03:34 02.03.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО
Боевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Читать в
Военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру предрек действия российской армии после взятия Авдеевки
"Думаю, что тактика будет прежней – пока распутица, будут удары авиации, артобстрелы, работа дронов и действия штурмовых бронегрупп – тактика тысяч порезов на небольшую глубину, что позволит измотать ВСУ, нанести им огневое поражение, подорвать моральный дух постоянными потерями опорников. Пока природа не позволит планировать глубокие прорывы чревато. Хотя на войне удивил – значит победил, так что от нашего командования вполне возможны сюрпризы", - предположил он.
Полный текст интервью Александр Полищук: Пока ВСУ из Авдеевки разносят бациллы страха, армия РФ борется с главным врагом в тылу читайте на сайте Украина.ру.
Денис Пушилин
26 февраля, 13:20
По примеру Мариуполя: жителям Авдеевки будут предоставлять жилье - ПушилинЖителям освобожденной Авдеевки будут предоставлять жильё взамен утраченной недвижимости, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"
 
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