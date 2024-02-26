https://ukraina.ru/20240226/1053518278.html

Александр Полищук: Пока ВСУ из Авдеевки разносят бациллы страха, армия РФ борется с главным врагом в тылу

Александр Полищук: Пока ВСУ из Авдеевки разносят бациллы страха, армия РФ борется с главным врагом в тылу - 26.02.2024 Украина.ру

Александр Полищук: Пока ВСУ из Авдеевки разносят бациллы страха, армия РФ борется с главным врагом в тылу

При современных средствах поражения нет ни одного повода, чтобы перед комбатом, комполка, комбригом или командармом выстраивать личный состав целых двух-трех рот, как это было у села Трудовское, считает военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2024-02-26T13:06

2024-02-26T13:06

2024-02-26T13:06

интервью

всу

авдеевка

россия

"азов"

сталинград

андрей билецкий

бмп

сво

полигон

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Александр, в феврале армия России взяла под контроль мощный укрепрайон ВСУ в Авдеевке. Любители исторических аналогий наверняка вспомнят, что 23 февраля 1945 года Красная армия сделал себе подарок, заставив капитулировать остатки немецкого гарнизона крепости Познань.Налицо явные совпадения: и гвардейцы Василия Чуйкова в 1945 году, и российские бойцы имели богатый опыт штурмовых действий, а в боях за оба города свое веское слово сказала артиллерия крупных калибров. Но почему части ВСУ смогли выскользнуть из Авдеевки, пусть и бросая раненых и технику?- Да это важнейшая победа для нашей армии и для Донбасса. Всем нашим ребятам в СВО низкий поклон за то, что они делают. Параллели, опять параллели... На самом деле нет – окружать Авдеевку полностью было бы проблематично и сопряжено с тяжелыми потерями в месте, где противник наносил бы деблокирующий удар.Плюс обширные минные поля: разминировать их способами периода войны – невозможно, остается действовать там, где мин меньше и за счет этого обеспечить полуохват Авдеевки. Тактика, выбранная российским командованием, полностью себя оправдала. В районе Авдеевки было 7-8 бригад и несколько полков и отрядов, в итоге они все были обескровлены настолько, что пришлось перебрасывать 3-ю бригаду запрещенного в РФ "Азова"*.Плюс большую роль сыграл общий упадок моторизации ВСУ – сейчас им уже запрещено использовать БМП для переброски и ротации войск, только в составе штурмовых групп или для огневой работы. Все это приводит к тому, что переброска одной бригады занимает до двух недель – это очень небыстрый темп. Именно это случилось с "Азовом" – он успел перебросить и ввести в Авдеевку лишь два батальона из четырех и вскорости они попали под наше наступление. Удар был внезапным и наносился через саму Авдеевку, что позволяло сохранить быстрый темп и избежать движения по раскисшим от зимы дорогам.Фраза "противник выскользнул из Авдеевки" – не совсем корректная. Дело в том, что большинство бригад и так было за Авдеевкой. В основном в Авдеевке были 110-я, 105-я и "Азов"* – и они рванули, как только пошло наше наступление по всему фронту. То есть их выскальзывание – это их же повальное бегство в виду утраты управления штабами. Как выскальзывал "Азов"*, доподлинно неизвестно.ВСУ его обвиняет в том, что он просто бросил свои позиции, из-за чего соседи остались с открытыми флангами и понесли потери. Могло быть так. Зная Билецкого и его опыт периода "АТО", конечно, могло – он вполне прозорлив и когда чувствует, что его людям скоро будет конец, то плюет на приказы и сваливает. Так что не выскользнули, а деморализованные бежали, скорее так. Если бы кольцо замкнули, то "Азов"* занялся бы деблокадой, у нас бы росли потери в этих боях, а в случае прорыва окружения ВСУ поимели бы еще и медийный успех – оно нам надо? Когда наши диванные стратеги кричат об окружении, они забывают, что те, кто выбрались и уцелел – это всегда носители страха и они всегда этот страх распространяют среди тех, с кем сталкиваются. Порой это лучше, чем полное уничтожение. Вспомните Сталинград: окружили в ноябре, а зачистили лишь ко 2 февраля.А это время, которое дорого – если бы фронт Рокоссовского не был связан боями с окруженцами, а вместе со всеми гнал разбитую 6-ю армию противника по степи, которая бросила артиллерию и технику и бежала по зиме на запад полностью деморализованная, было бы лучше для наших войск или нет? Кто знает. Судя по Корсунь-Шевченковскому сражению (11-й и 42-й немецкие армейские корпуса были окружены) противник, прорывающийся пехотными массами, всегда несет огромные потери и потом полностью небоеспособен несколько месяцев, пока не будет восстановлен. При этом эффект от его выхода из окружения был такой, что немецкий фронт рухнул уже в марте (деблокирующие группировки понесли слишком большие потери в технике и следующий результат уже не сдержали), и Конев с Ватутиным пошли к границе с Румынией.Самое хорошее окружение - это когда у противника нет особо второй линии частей, и ты можешь успеть и между окруженными и подошедшими деблокирующими резервами врага занять больше местности. А вот под Авдеевкой эти части ВСУ во второй линии были, как я уже сказал в самой Авдеевке было лишь две-три бригады, а остальные резервы (пусть и потрепанные) стояли рядом за Авдеевкой. Поэтому классическое окружение было чревато потерями – так что все наши командиры сделали правильно.- Мы, конечно, не можем думать за наш Генштаб, но какими будут действия нашей армии после взятия Авдеевки?- Думаю, что тактика будет прежней – пока распутица, будут удары авиации, артобстрелы, работа дронов и действия штурмовых бронегрупп – тактика тысяч порезов на небольшую глубину, что позволит измотать ВСУ, нанести им огневое поражение, подорвать моральный дух постоянными потерями опорников. Пока природа не позволит планировать глубокие прорывы чревато. Хотя на войне удивил – значит победил, так что от нашего командования вполне возможны сюрпризы.- 24 февраля исполнилось два года с начала специальной военной операции на Украине. Согласитесь ли вы с тем, что армия, которая пересекла границы Украины в 2022 году, и та, которая ведет бои сейчас, это две совершенно разные структуры?- Сложно сказать. Дело в том, что начало СВО – это все-таки СВО, а в войну она превратилась уже с лета 2022 года. То есть 24 февраля 2022 года мы малыми силами (ВСУ говорят о 175 тысячах нашей группировки) ударили по 200-250 тысяч ВСУ и парамилитарным организациям типа Азов* и прочих нациков. Цель была обеспечить освобождение Донбасса, создать сухопутный коридор в Крым и, обеспечив угрозу Киеву растянуть части ВСУ, чтобы облегчить задачу нашим ограниченным по численности войскам на основных направлениях. С лета 2022 года, после вступления в войну ВПК стран НАТО, мы изменили стратегию, перейдя на войну в долгую – оставили неудобные рубежи, организовали оборону занятых территорий и занялись перемалыванием ВСУ.Построить воюющую армию можно только во время войны – только реальные бои и потери показывают, какие наработки работают, а какие нет. Сейчас мы ставим на огневое поражение со всех видов вооружения и на действия штурмовых групп на малую глубину. Меньше стало больших колонн и действий батальонно-тактических групп. Масса войск — это отличная цель. Мы ушли на уровень взвод-рота, что дает больший эффект. Ставим более ограниченные задачи при этом обеспечиваем их выполнение на всех этапах мощью огня. Максимально скрываем свои планы на всех уровнях.- Что из опыта Великой Отечественной войны было использовано нашей армией?- В принципе все: штурмовые группы, огневой вал, танковый десант, постоянные действия авиации поля боя. Все есть. Плюс, все-таки, больше уделяется внимания разведке, но, к сожалению, меньше второй линии наших войск – безопасной переброске войск, дисциплине, организации полигонов и так далее.- К сожалению, первые месяцы этого года ознаменовались не только военными успехами, но и чувствительными потерями. Под удары РСЗО противника попали наши части на полигонах в ДНР и Херсонской области, сбит самолет А-50, по одной из версий – дружественным огнем своей же ПВО. Почему это произошло, как избежать повторения таких трагедий?- Про действия ПВО сказать не могу, так как тут слишком много нюансов, а про полигоны и построения думаю следующее: дисциплина, дисциплина и еще раз дисциплина. Скученность – наш враг.Касательно построений ради приезда командования или иного начальства - необходимо запретить построения личного состава в зоне СВО в принципе – на период боевых действий! Необходимо выказать больше доверия командирам на низовом звене. То есть командир батальона при постановке задачи общается только с командирами рот и их замами, без командиров взводов и личного состава. Ротные задачу, полученную от комбата, доносят до командиров взводов и их заместителей, а командиры взводов в виду малочисленности этих подразделений доносят всю задачу уже до всех бойцов. Если построение связано с награждением или еще чем-то официальным, его нужно проводить только на территории РФ в период ротации части или подразделения.Кроме того, есть кроме радийной – и проводная стационарная связь, которую противник чаще всего не может просто перехватить как радио переговоры, и если такая связь исправна, то "брифинг" можно вообще не проводить и не рисковать - достаточно на уровне батальон-рота пообщаться по телефону с каждым ротным и их замами и взводными и их замами на громкой связи через стационарный телефон с использованием карты и планшета. В любом случае есть более безопасные способы донести мнение и задачу командования до бойцов, чем массовое построение.При современных средствах поражения нет ни одного повода, чтобы перед комбатом, комполка, комбригом или командармом выстраивать личный состав целых двух-трех рот, как это было у села Трудовское.Касательно полигонов (пример Подо-Калиновка) - запретить обустройство полигонов в зоне СВО в принципе. Во-первых, ракеты НАТО простреливают всю зону СВО и даже больше. Во-вторых, БПЛА противника по-прежнему летают и их угроза до конца не нивелирована нашими ПВО. В-третьих, бойцы на полигонах в зоне СВО не имеют траншей, окопов и иных укрытий на случай удара. И даже если на них выйдет противник, у них чаще всего – лишь стрелковое оружие или тяжелое пехотное вооружение, чего недостаточно для отражения, например, танковой атаки.То есть люди на полигонах не могут полноценно постоять за себя - поэтому нет смысла делать полигоны в зоне СВО они должны быть в РФ. Почему в РФ? По-прежнему на освобожденных нами территориях есть ждуны, которые сдают данные и координаты наших частей. На территории РФ — это явление в разы меньше, а значит, там безопаснее.Многие эксперты называют причинами ударов под Трудовским низкую информационную дисциплину бойцов - у многих были мобильные телефоны. Отсутствие видео противника об этом ударе свидетельствует о наведении по биллингу, а не по визуальному контролю. То есть в 7-12 км от ЛБС наши бойцы думают, что они в безопасности и массово пользуются телефонами, что пеленгуется противником и приводит к таким результатам - все это требует усиления контроля со стороны командования на местах. Взводные и ротные обязаны искоренять подобные явления. Именно для этого необходимо воспитать авторитетный сержантский состав и командиров взводного и ротного уровня.Выезд в РФ на ротацию, переброску войск и на полигоны необходимо осуществлять со строгой дистанционной дисциплиной – не менее 200-300 метров между машинами. Привез, быстро высадились в лесопосадке на позиции или в ПВД и ушли - тачка уехала, тут же подошла следующая - такую высадку и такие сборы вещей, и компактное укладывание и комплектование личного имущества тоже можно и нужно тренировать в тылу. А если есть в наличии спецоборудование, то еще и ночью. Вообще, во время войны маршал Жуков перебрасывал части ночью, выкручивая лампочки в фарах и стоп-огнях, чтобы боец, сглупив, не включил по привычке. Просто задний борт машины красили белой краской и этого было достаточно для ориентирования в колонне, а вообще можно тренировать людей ночному вождению и готовить именно ночных водителей - это тоже реально и безопасно.- Любопытный случай произошел в зоне боевых действий. Грызуны повредили часть западной военной техники, используемой в конфликте на Украине, рассказал газете Figaro французский военный, участвующий в боевых действиях. Якобы некоторые защитные оболочки электрических проводов сделаны из кукурузного волокна. Кажется, похожий эпизод был и в 1942 году под Сталинградом, когда "мышиные диверсанты" атаковали 22-ю танковую дивизию вермахта. Почему такие курьёзы случаются на наших просторах с западной техникой?- Потому что в военном деле нет места для Греты Тунберг и иных подобных персон. Если вы строите армию, а не потешные войска, то главный принцип — надежность и практичность, все остальное – в сторону. То, что у врага такие вещи происходят, это хорошо – пусть и дальше внедряют зеленую повестку в армию.Причем она реально зеленая – под предлогом минимизации вреда и максимальной экологичности крупные частные военно-промышленные компании гребут бабло, абсолютно не задумываясь, как на этой технике будет кто-то воевать. У нас такое невозможно, так как весь ВПК – государственный или с максимальной долей государства. Хотя и у нас президент и тем более министр обороны нет нет да и накручивают хвост некоторым производственникам и генеральным конструкторам, но это уже другая история.*Организация запрещена в России

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https://ukraina.ru/20240224/1053499682.html

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