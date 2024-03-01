ВС РФ успешно запустили ракету "Ярс" с космодрома в Плесецке
Ракету "Ярс" успешно запустили с космодрома в Плесецке
В пятницу, 1 марта, Вооружённые силы России провели учебно-боевой пуск ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) "Ярс". Об этом сообщили в минобороны страны
"На государственном испытательном космодроме Плесецк расчётом Йошкар-Олинского ракетного соединения проведён учебно-боевой пуск твёрдотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК "Ярс" мобильного базирования, оснащённой разделяющейся головной частью", – сказано в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Там уточнили, что учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка. Целью пуска являлось подтверждение тактико-технических и лётных характеристик современного ракетного комплекса.
"При подготовке к данному мероприятию Ракетные войска стратегического назначения отработали порядок передислокации в удалённый район стартовой батареи ПГРК "Ярс" с подготовкой и проведением пуска", – отметили в минобороны.
Все поставленные задачи выполнены в полном объёме. В телеграм-канале оборонного ведомства опубликовано эффектное видео пуска ракеты.
Ранее генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщал, что в России создан новый барражирующий боеприпас "Суперкам" с высокой степенью защиты от систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), который сегодня проходит испытания.