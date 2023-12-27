Новый дрон-камикадзе "Суперкам" проходит испытания – Чемезов

Военный эксперт о том, почему армии РФ нужно следить за "Патриотами" ВСУ, чтобы не попасть в авиа-засаду

Чтобы самолеты не попадали в авиа-засады противника, нужно проводить разведку с использованием БПЛА по планируемому маршруту. Также нужно отслеживать передвижение комплексов Patriot и включение их радаров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов