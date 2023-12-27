Новый дрон-камикадзе "Суперкам" проходит испытания – Чемезов - 27.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231227/1052427286.html
Новый дрон-камикадзе "Суперкам" проходит испытания – Чемезов
Новый дрон-камикадзе "Суперкам" проходит испытания – Чемезов - 27.12.2023 Украина.ру
Новый дрон-камикадзе "Суперкам" проходит испытания – Чемезов
В России создан новый барражирующий боеприпас "Суперкам" с высокой степенью защиты от систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в настоящее время он проходит испытания, заявил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Об этом 27 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-27T05:32
2023-12-27T05:32
новости
россия
ростех
бпла
испытания
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101840/73/1018407335_0:92:3071:1819_1920x0_80_0_0_70c6040c7bf26f0c98906e045d28651d.jpg
"На текущий момент в контуре "Ростеха" создаётся ещё один беспилотный летательный аппарат серии "Суперкам". Он есть как и в разведывательной версии, так и в версии камикадзе. "Суперкам"-камикадзе уже проходят испытания, демонстрируют заложенные технические характеристики", - рассказал Чемезов в интервью агентству.По его словам, одной из особенностей новых БПЛА является "высокая степень защиты от средств радиоэлектронной борьбы, то есть подавить их сложно".Напомним, что в зоне СВО хорошо зарекомендовали себя российские дроны-камикадзе серии "Ланцет", показывающие высокую эффективность при поражении живой силы и техники ВСУ. В частности, групповые налёты "Ланцетов" применяются для уничтожения систем ПВО Украины.
https://ukraina.ru/20231227/1052387565.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101840/73/1018407335_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_cb7d3f39052cbd6eb5ed30083d287ae5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, ростех, бпла, испытания, сво
Новости, Россия, Ростех, БПЛА, испытания, СВО

Новый дрон-камикадзе "Суперкам" проходит испытания – Чемезов

05:32 27.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами
Президент РФ В. Путин провел заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать в
В России создан новый барражирующий боеприпас "Суперкам" с высокой степенью защиты от систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в настоящее время он проходит испытания, заявил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Об этом 27 декабря сообщает РИА Новости
"На текущий момент в контуре "Ростеха" создаётся ещё один беспилотный летательный аппарат серии "Суперкам". Он есть как и в разведывательной версии, так и в версии камикадзе. "Суперкам"-камикадзе уже проходят испытания, демонстрируют заложенные технические характеристики", - рассказал Чемезов в интервью агентству.
По его словам, одной из особенностей новых БПЛА является "высокая степень защиты от средств радиоэлектронной борьбы, то есть подавить их сложно".
Напомним, что в зоне СВО хорошо зарекомендовали себя российские дроны-камикадзе серии "Ланцет", показывающие высокую эффективность при поражении живой силы и техники ВСУ. В частности, групповые налёты "Ланцетов" применяются для уничтожения систем ПВО Украины.
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
05:30
Военный эксперт о том, почему армии РФ нужно следить за "Патриотами" ВСУ, чтобы не попасть в авиа-засадуЧтобы самолеты не попадали в авиа-засады противника, нужно проводить разведку с использованием БПЛА по планируемому маршруту. Также нужно отслеживать передвижение комплексов Patriot и включение их радаров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
 
НовостиРоссияРостехБПЛАиспытанияСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:29Расчёты "Акации" уничтожили позиции ВСУ на Краснолиманском направлении – МО
06:02Спектакль о войне и любви "Вальс на 2/4", Одессе в памяти Григория Данцигера и театре на фронте и в тылу
06:00"Потери гигантские": Евгений Ющук раскрыл, как героизм бойцов на линии обороны остановил наступление ВСУ
05:51Новейшая гаубица "Коалиция" скоро появится в зоне СВО – Чемезов
05:50"Система сплошного огня": эксперт раскрыл, как бойцы ВС РФ "многослойно" выжигают ВСУ у линии Суровикина
05:40"Украина – всё, это голограмма": политолог объяснил, что происходит, когда кирпич падает на государство
05:32Новый дрон-камикадзе "Суперкам" проходит испытания – Чемезов
05:30Военный эксперт о том, почему армии РФ нужно следить за "Патриотами" ВСУ, чтобы не попасть в авиа-засаду
05:29Александр Полищук: ВСУ и НАТО еще удивят в 2024 году, но Россия обойдется без штурмовщины и авралов
05:20По Днепру или Карпатам? Эксперт раскрыл, на каких границах могут остановится Запад и Россия на Украине
05:16Скандалист, секс-символ, космополит. Жерару Депардьё – 75 лет
05:10"Мы уедем, если начнется": Ростислав Ищенко пояснил, грозит ли Европе массовая миграция в случае войны
05:00"Нечем платить": не получившие вознаграждение западные наёмники уезжают домой
05:00Надсмотрщик для Европы. Эксперт объяснил, почему Польша может лидировать в ЕС только как ставленник США
04:58Григорий Данцигер: кто он
04:50Ростислав Ищенко объяснил, что меняет конкретная война и почему на фронт идет большой поток добровольцев
04:40"Завоевывать там нечего": Ростислав Ищенко о том, почему в случае нападения Европы Россия пойдет дальше
04:37Владислав Угольный: Россия ударила ВСУ в трех новых местах, возьмет Угледар и сорвёт врагу мобилизацию
04:33В Днепропетровской области Украины вновь гремят взрывы
04:30Ростислав Ищенко о том, чем угрожает России легализация марихуаны на Украине и расширение наркотрафика
Лента новостейМолния