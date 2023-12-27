Новый дрон-камикадзе "Суперкам" проходит испытания – Чемезов
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами
В России создан новый барражирующий боеприпас "Суперкам" с высокой степенью защиты от систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в настоящее время он проходит испытания, заявил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Об этом 27 декабря сообщает РИА Новости
"На текущий момент в контуре "Ростеха" создаётся ещё один беспилотный летательный аппарат серии "Суперкам". Он есть как и в разведывательной версии, так и в версии камикадзе. "Суперкам"-камикадзе уже проходят испытания, демонстрируют заложенные технические характеристики", - рассказал Чемезов в интервью агентству.
По его словам, одной из особенностей новых БПЛА является "высокая степень защиты от средств радиоэлектронной борьбы, то есть подавить их сложно".
Напомним, что в зоне СВО хорошо зарекомендовали себя российские дроны-камикадзе серии "Ланцет", показывающие высокую эффективность при поражении живой силы и техники ВСУ. В частности, групповые налёты "Ланцетов" применяются для уничтожения систем ПВО Украины.
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