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Как акции протеста фермеров меняют Польшу

Как акции протеста фермеров меняют Польшу - 01.03.2024 Украина.ру

Как акции протеста фермеров меняют Польшу

С 1 марта польские фермеры расширили свои акции на границу с Литвой, которую они обвиняют в реэкспорте украинского зерна. А встреча премьера Польши с протестующими накануне была безрезультатной

2024-03-01T05:48

2024-03-01T05:48

2024-03-01T09:22

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польша

украина

протесты

фермер

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На протяжении последней недели акции протеста польских фермеров шли по нарастающей. Шесть автомобильных пунктов пропуска на границе Польши и Украины оставались заблокированными для движения грузовиков. А в минувшее воскресенье, 25 февраля, на станции Котомеж в Куявско-Поморском воеводстве было рассыпано украинское зерно из 8 полувагонов, в общей сложности 160 тонн кукурузы."Груз следовал транзитом в порт Гданьск, откуда направлялся в другие страны мира", – жаловалось Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Как ни странно, именно это ведомство, а не Минсельхоз, комментирует инциденты с украинской агропродукцией в Польше. Ранее украинское зерно три раза высыпали из грузовиков и железнодорожных вагонов вблизи польско-украинской границы.При этом во всех четырёх случаях никому обвинения не предъявлены несмотря на прямой материальный ущерб – в отличие от инцидента с плакатом "Путин, наведи порядок с Украиной, Брюсселем и с нашими чиновниками". Вывесившему плакат польскому фермеру грозит до пяти лет тюрьмы по обвинению в "оправдании российской агрессии".Понятно, что на масштабной акции протеста польских фермеров, которая состоялась 27 февраля в Варшаве, подобных плакатов не было, хотя во главе марша ехал трактор с прицепом, наполненным тюками соломы в виде танка. Движение в центре польской столицы на несколько часов было заблокировано, в протесте приняли участие до 30 тысяч человек, причём не только фермеры.Открывая акцию, председатель организации "Фермеры и сельскохозяйственные организации" Славомир Издебски рассказал, что вместе с аграриями в столицу приехали шахтеры из профсоюза "Август 80", автоперевозчики и представители различных "низовых движений".Один из лидеров протеста Щепан Вуйчик отметил, что протестующие требуют "отказаться от ложных и деструктивных положений "зелёного курса" ЕС" и закрыть границы от поступления различных видов агропродовольственной продукции из-за границ Евросоюза, в первую очередь с Украины. Критика звучала в основном в адрес правительства Польши, было и несколько чучел польского премьера Дональда Туска.После завершения марша делегация протестующих сначала встретилась со спикером Сейма (парламента) Польши Шимоном Головней, а потом с руководителем канцелярии премьер-министра Яном Грабцем. Головня заявил, что через несколько недель в Сейме должна собраться рабочая группа по проблемам, беспокоящим польских аграриев, в которую войдут политики, представители отрасли и профильные эксперты.При этом в оргкомитете протестующих выразили сожаление по поводу того, что премьер Дональд Туск "не нашёл для них времени". Это выглядело достаточно странно, ведь Туск в это время находился в Праге на саммите глав правительств "Вышеградской четвёрки".Сам же Дональд Туск из Праги повторил, что Польша стремится помогать Украине, но договоренности о торговле с Украиной должны учитывать интересы польских аграриев. А на следующий уже в Варшаве день польский премьер анонсировал проведение в четверг, 29 февраля, "Аграрного саммита" – представительской встречи с фермерами. Но чрезвычайный резонанс получило другое заявление Туска – о том, что с Киевом обсуждается возможное временное закрытие границы для движения товаров до решения накопившихся проблем."Мы говорим с украинской стороной о возможном временном закрытии границы и приостановлении движения товаров... Такое решение было бы временным и взаимно болезненным. Польша имеет положительное сальдо торгового баланса с Украиной, мы продаем в Украину больше, чем получаем из Украины. Но разные группы имеют разные интересы. Кто-то зарабатывает на том, что Украина может торговать без таможенных пошлин, но многие очень теряют от этого", – сказал Туск."Я готов принимать сложные решения в вопросах границы с Украиной, и всегда в консультациях с Киевом, чтобы избежать лишнего напряжения. Но нам нужно найти долгосрочное решение", – добавил польский премьер.Комментируя такие радикальные требования протестующих фермеров, как выход из ЕС или полное закрытие границы с Украиной, политик сказал, что они для него неприемлемы, но Варшава будет поднимать на уровне ЕС вопрос о количественных лимитах в торговле с Украиной."Те лимиты, которые предлагают Брюссель и Киев, неприемлемы для нас... Была попытка немного ограничить наплыв сельхозпродукции из Украины, чтобы беспошлинно ввозились такие объемы, как в 2022-2023 годах. Польша будет предлагать в Брюсселе, чтобы референтным периодом были не 2022-23, а предыдущие годы", – подчеркнул Дональд Туск.Однако попытка обсудить этот и другие вопросы с представителями протестующих фермеров на "Аграрном саммите" 29 февраля особого успеха не имела. Некоторые фермеры заявили, что не все представители сельскохозяйственных организаций были допущены на встречу, и ещё до её начала произошли острые перепалки."Мы все вместе, а нас оставляют без внимания и, можно сказать, вставляют палки в спицы сельскохозяйственного велосипеда", – заявил активист фермерского союза "Солидарность" Томаш Обшанский. Представители "Солидарности" и ещё двух союзов покинули переговоры примерно через полчаса, но некоторые фермерские организации остались и продолжили разговор с премьер-министром Польши.Дональд Туск откровенно заигрывал с аудиторией, заявив, что "мы все по одну сторону, и ситуацию нужно разрешить не потому, что есть протесты, а потому, что есть серьёзные проблемы". Он также сказал, что "у польского правительства и протестующих одна цель – защитить рынок от несправедливого решения о либерализации торговли с Украиной"."Мы хотим помочь Украине, пограничные переходы должны быть открыты для гуманитарной помощи, с этим согласились все. Но это не может происходить за счет польского фермера. Речь идёт об их жизни", – добавил польский премьер.Туск также попытался переключить внимание протестующих, сообщив, что его правительство не исключает введения запрета на импорт сельскохозяйственной продукции из России по примеру Латвии. По словам польского премьера, сельскохозяйственная продукция из России и Белоруссии, которая ввозится в Польшу, также вызывает искажения на рынке, которыми возмущаются фермеры.Также Туск заявил, что Европейскому Союзу необходимо "серьёзно сосредоточиться на улучшении регулирования, когда речь идет об импорте зерновых и пищевых продуктов с Востока". Однако никакие договорённости на "Аграрном саммите" достигнуты не были, а своеобразным ответом фермеров Туску стало подтверждение их акции протеста уже на границе с Литвой, которая начнётся 1 марта и пока запланирована на неделю.По словам координатора протеста польских фермеров на границе с Литвой Кароля Печинского, таким образом они хотят прекратить "зерновую карусель", когда украинское зерно идёт транзитом через Польшу в Литву, а после возвращается в Польшу уже "литовским", то есть может свободно ввозиться в страну. Печинский убежден, что так происходит обход эмбарго на импорт зерна с Украины, которое Польша ввела 15 сентября 2023 года.Протест планируют на трассе между польским городом Будзиско и литовским городом Кальвария. По словам польских фермеров, блокады трассы не будет, они просто будут "проверять грузы, которые ввозятся в страну с территории Литвы".В свою очередь, министр сельского хозяйства Литвы Кестутис Навичкас сообщил, что польские фермеры с 11:00 утра 1 марта будут блокировать трассу, пролегающую через польско-литовскую границу, несмотря на интенсивные переговоры с участием профильного польского министерства."Сначала была информация о полной блокаде, потом заговорили об исключениях для пассажирского транспорта, далее – о выборочном блокировании и наконец – о "нормальных процедурах". Что это значит – узнаем только завтра утром", – сказал Навичкас вечером 29 февраля в эфире телеканала LRT.Премьер Литвы Ингрида Шимоните ранее высказывала мнение, что акция польских фермеров выглядит как "гибридная операция российских спецслужб с целью настроить союзников Украины друг против друга". В ответ посол Польши в Литве Константин Радзивилл заявил, что отрицает какое бы то ни было влияние России на протесты польских фермеров против манипуляций с украинским зерном.Польский дипломат подчеркнул, что подобные акции проводятся во многих странах Евросоюза, и претензии аграриев в первую очередь адресованы именно Брюсселю. "Позиция фермеров обоснована. Не может быть так, чтобы фермеры не могли продать свою продукцию потому, что Евросоюз принял солидарное решение о поддержке Украины", – сказал он.Такая внезапная "любовь" новых польских властей к своим фермерам, которые обычно голосуют за нынешнюю оппозицию в лице партий "Право и Справедливость" ("ПиС") и "Конфедерация", объясняется просто. В ближайшие месяцы Польшу ожидают сразу двое выборов: в конце апреля – местные, а в начале июня – европейские. При этом опросы общественного мнения показывают, что за время протестов фермеров произошёл почти двукратный рост популярности "Конфедерации", хотя власти постоянно клеймят её как "ультраправую" и "пророссийскую".Так, согласно опросу компании IPSOS, результаты которого были обнародованы 28 февраля, "Конфедерация" оказалась единственной партией, рейтинг которой вырос по сравнению с парламентскими выборами 15 октября 2023 года.Больше всех потеряла "ПиС" – ныне за эту партию готовы проголосовать 31,25% избирателей (на выборах получила 35,38%). Рейтинг "Гражданской коалиции" (ГК) Дональда Туска почти не изменился, она может рассчитывать на 30,2% (на выборах – 30,7%).У двух коалиционных партнёров ГК ситуация похуже. Блок "Третий путь" (ТП) Шимона Головни потерял почти 1%, сейчас за него готовы отдать голоса 13,5% избирателей (на выборах ТП получил 14,4%). А вот "Новые левые" потеряли более 2%: сейчас их поддерживают 6,25% избирателей, хотя в октябре их было 8,61%.Таким образом, ныне правящая коалиция может не получить большинства в Сейме в случае объявления досрочных парламентских выборов (а такой сценарий не исключён в связи с постоянными конфликтами между Дональдом Туском и президентом Польши Анджеем Дудой).Зато в "Конфедерации" могут быть довольны: рейтинг этой партии вырос с 7,16% в октябре до 12,5% сейчас, то есть почти вдвое. Если бы парламентские выборы прошли сегодня, правоконсерваторы получили бы на 34 мандата больше, чем сейчас – 52.Скачок рейтинга "Конфедерации" в опросах может быть предвестником более серьёзных политических изменений в Польше. Во-первых, "Конфедерация" будет и дальше захватывать электорат "ПиС", особенно молодой, с антиевропейскими и националистическими взглядами. "ПиС" многое сделала, чтобы продемонстрировать свой евроскептицизм и подчеркнуть национальный окрас, но "Конфедерация" делает это лучше.Во-вторых, нынешние протесты фермеров в значительной мере совпадают с риторикой правых консерваторов. Разочарование решениями Брюсселя, а также растущее разочарование ситуацией на Украине и недовольство присутствием украинских беженцев в Польше, подпитывают "Конфедерацию", которая в этих вопросах гораздо более выразительна и авторитетна, чем "ПиС". Что уж говорить о правящей коалиции, чьи попытки перехватить отдельные лозунги оппонентов могут стоить ей голосов собственного "ядерного" электората.

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Олег Хавич

эксклюзив, польша, украина, протесты, фермер