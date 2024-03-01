"Мы сами даем немцам пас": эксперт о том, почему Берлин шлет Украине оружие, но боится "красных линий"
© AP / Gregor Fischer
© AP / Gregor Fischer
Германия действительно вовлечена в украинский конфликт серьезно, но не до такой степени, чтобы перешагнуть барьер, который Россия сама определила как "красную линию". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров
Представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия поддерживает Украину настолько, чтобы страна и НАТО не стали участниками конфликта.
Германия действительно вовлечена в украинский конфликт серьезно, но не до такой степени, чтобы перешагнуть барьер, который Россия сама определила как "красную линию", рассказал политик.
"Берлин же не направляет на Украину своих солдат. Если бы он это сделал, это было бы его вовлеченность в прямой конфликт. Германия поддерживает Украину оружием и деньгами как независимое государство, которое Москва сама признает независимым", - отметил Федоров.
Таким образом мы даем немцам пас. Потому что Германия полагает, что Россия сама признала Украину независимым государством. Поэтому Берлин имеет право поставлять независимому государству оружие, не нарушая международное право, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Евгений Федоров: Россия до сих пор сама делает все, чтобы США и Германия не дали ей выбить ВСУ из Одессы читайте на сайте Украина.ру.
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