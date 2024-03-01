https://ukraina.ru/20240301/1053641511.html

"Мы сами даем немцам пас": эксперт о том, почему Берлин шлет Украине оружие, но боится "красных линий"

"Мы сами даем немцам пас": эксперт о том, почему Берлин шлет Украине оружие, но боится "красных линий" - 01.03.2024 Украина.ру

"Мы сами даем немцам пас": эксперт о том, почему Берлин шлет Украине оружие, но боится "красных линий"

Германия действительно вовлечена в украинский конфликт серьезно, но не до такой степени, чтобы перешагнуть барьер, который Россия сама определила как "красную линию". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров

2024-03-01T03:30

2024-03-01T03:30

2024-03-01T03:30

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Представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия поддерживает Украину настолько, чтобы страна и НАТО не стали участниками конфликта.Германия действительно вовлечена в украинский конфликт серьезно, но не до такой степени, чтобы перешагнуть барьер, который Россия сама определила как "красную линию", рассказал политик.Таким образом мы даем немцам пас. Потому что Германия полагает, что Россия сама признала Украину независимым государством. Поэтому Берлин имеет право поставлять независимому государству оружие, не нарушая международное право, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Федоров: Россия до сих пор сама делает все, чтобы США и Германия не дали ей выбить ВСУ из Одессы читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240229/1053617308.html

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новости, всу, россия, украина, германия, красные линии, война, вооружение, нато