"Мы сами даем немцам пас": эксперт о том, почему Берлин шлет Украине оружие, но боится "красных линий" - 01.03.2024 Украина.ру
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"Мы сами даем немцам пас": эксперт о том, почему Берлин шлет Украине оружие, но боится "красных линий"
"Мы сами даем немцам пас": эксперт о том, почему Берлин шлет Украине оружие, но боится "красных линий" - 01.03.2024 Украина.ру
"Мы сами даем немцам пас": эксперт о том, почему Берлин шлет Украине оружие, но боится "красных линий"
Германия действительно вовлечена в украинский конфликт серьезно, но не до такой степени, чтобы перешагнуть барьер, который Россия сама определила как "красную линию". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров
2024-03-01T03:30
2024-03-01T03:30
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германия
красные линии
война
вооружение
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Представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия поддерживает Украину настолько, чтобы страна и НАТО не стали участниками конфликта.Германия действительно вовлечена в украинский конфликт серьезно, но не до такой степени, чтобы перешагнуть барьер, который Россия сама определила как "красную линию", рассказал политик.Таким образом мы даем немцам пас. Потому что Германия полагает, что Россия сама признала Украину независимым государством. Поэтому Берлин имеет право поставлять независимому государству оружие, не нарушая международное право, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Федоров: Россия до сих пор сама делает все, чтобы США и Германия не дали ей выбить ВСУ из Одессы читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240229/1053617308.html
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новости, всу, россия, украина, германия, красные линии, война, вооружение, нато
Новости, ВСУ, Россия, Украина, Германия, красные линии, война, вооружение, НАТО

"Мы сами даем немцам пас": эксперт о том, почему Берлин шлет Украине оружие, но боится "красных линий"

03:30 01.03.2024
 
© AP / Gregor Fischer
- РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP / Gregor Fischer
Читать в
Германия действительно вовлечена в украинский конфликт серьезно, но не до такой степени, чтобы перешагнуть барьер, который Россия сама определила как "красную линию". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров
Представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия поддерживает Украину настолько, чтобы страна и НАТО не стали участниками конфликта.
Германия действительно вовлечена в украинский конфликт серьезно, но не до такой степени, чтобы перешагнуть барьер, который Россия сама определила как "красную линию", рассказал политик.
"Берлин же не направляет на Украину своих солдат. Если бы он это сделал, это было бы его вовлеченность в прямой конфликт. Германия поддерживает Украину оружием и деньгами как независимое государство, которое Москва сама признает независимым", - отметил Федоров.
Таким образом мы даем немцам пас. Потому что Германия полагает, что Россия сама признала Украину независимым государством. Поэтому Берлин имеет право поставлять независимому государству оружие, не нарушая международное право, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Евгений Федоров: Россия до сих пор сама делает все, чтобы США и Германия не дали ей выбить ВСУ из Одессы читайте на сайте Украина.ру.
Игорь Кимаковский интервью - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Вчера, 13:00
Игорь Кимаковский о словах Путина: Запад должен понять, со своими задачами на Украине Россия справитсяПрезидент Путин выступил 29 февраля с посланием Федеральному собранию России. В частности, он заявил, что страна готова к диалогу с США по вопросу стратегической стабильности, однако мы имеем дело с государством, в котором правящие круги предпринимают враждебные действия и голословно обвиняют Россию, чтобы втянуть в переговоры на своих условиях
 
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