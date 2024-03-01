https://ukraina.ru/20240301/1053632229.html

"Каждому нужно заглянуть в душу": командир штурмовиков о том, как правильно подготовить бойца "под ключ"

"Каждому нужно заглянуть в душу": командир штурмовиков о том, как правильно подготовить бойца "под ключ" - 01.03.2024 Украина.ру

"Каждому нужно заглянуть в душу": командир штурмовиков о том, как правильно подготовить бойца "под ключ"

Сколько времени потребуется для того, чтобы подготовить бойца "под ключ", зависит от огромного количества факторов. Каждому нужно заглянуть в душу и узнать, чем он живет и готов ли к выполнению боевых задач. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир одной из штурмовых групп Гвардейской 200-й ОМСБр Северного флота с позывным "Кучер"

2024-03-01T03:50

2024-03-01T03:50

2024-03-01T03:50

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Как командир я работаю по разным направлениям, но в основном это работа с людьми. Начиная с материального обеспечения бойцов и заканчивая морально-психологическим состоянием и проблемами в семьях военнослужащих, рассказал военный.У меня под командованием порядка двухсот шестидесяти человек. Это означает, что каждому бойцу нужно заглянуть в душу и узнать, как и чем он живет и готов ли к выполнению боевых задач, добавил командир.Сколько времени потребуется для того, чтобы полностью подготовить бойца "под ключ", зависит от огромного количества факторов. Если он воспитывался в детдоме, то новую семью обретает после первой же боевой задачи. Этой семьей для бойца станут люди, с которыми он работал, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Командир штурмовой группы Кучер: "Боевая подготовка — это 90% свободного времени бойца" читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240229/1053619954.html

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новости, вс рф, штурм, штурмовик, бойцы, доброволец, военные, сво