"Каждому нужно заглянуть в душу": командир штурмовиков о том, как правильно подготовить бойца "под ключ" - 01.03.2024 Украина.ру
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"Каждому нужно заглянуть в душу": командир штурмовиков о том, как правильно подготовить бойца "под ключ"
"Каждому нужно заглянуть в душу": командир штурмовиков о том, как правильно подготовить бойца "под ключ" - 01.03.2024 Украина.ру
"Каждому нужно заглянуть в душу": командир штурмовиков о том, как правильно подготовить бойца "под ключ"
Сколько времени потребуется для того, чтобы подготовить бойца "под ключ", зависит от огромного количества факторов. Каждому нужно заглянуть в душу и узнать, чем он живет и готов ли к выполнению боевых задач. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир одной из штурмовых групп Гвардейской 200-й ОМСБр Северного флота с позывным "Кучер"
2024-03-01T03:50
2024-03-01T03:50
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Как командир я работаю по разным направлениям, но в основном это работа с людьми. Начиная с материального обеспечения бойцов и заканчивая морально-психологическим состоянием и проблемами в семьях военнослужащих, рассказал военный.У меня под командованием порядка двухсот шестидесяти человек. Это означает, что каждому бойцу нужно заглянуть в душу и узнать, как и чем он живет и готов ли к выполнению боевых задач, добавил командир.Сколько времени потребуется для того, чтобы полностью подготовить бойца "под ключ", зависит от огромного количества факторов. Если он воспитывался в детдоме, то новую семью обретает после первой же боевой задачи. Этой семьей для бойца станут люди, с которыми он работал, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Командир штурмовой группы Кучер: "Боевая подготовка — это 90% свободного времени бойца" читайте на сайте Украина.ру.
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новости, вс рф, штурм, штурмовик, бойцы, доброволец, военные, сво
Новости, ВС РФ, штурм, штурмовик, бойцы, доброволец, военные, СВО

"Каждому нужно заглянуть в душу": командир штурмовиков о том, как правильно подготовить бойца "под ключ"

03:50 01.03.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкЗачистка Авдеевки бойцами 55-й мотострелковой бригады ЦВО
Зачистка Авдеевки бойцами 55-й мотострелковой бригады ЦВО - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Сколько времени потребуется для того, чтобы подготовить бойца "под ключ", зависит от огромного количества факторов. Каждому нужно заглянуть в душу и узнать, чем он живет и готов ли к выполнению боевых задач. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир одной из штурмовых групп Гвардейской 200-й ОМСБр Северного флота с позывным "Кучер"
Как командир я работаю по разным направлениям, но в основном это работа с людьми. Начиная с материального обеспечения бойцов и заканчивая морально-психологическим состоянием и проблемами в семьях военнослужащих, рассказал военный.
У меня под командованием порядка двухсот шестидесяти человек. Это означает, что каждому бойцу нужно заглянуть в душу и узнать, как и чем он живет и готов ли к выполнению боевых задач, добавил командир.
"Что это за боец? Какая категория? Доброволец ли он? Если доброволец, то проходил ли он срочную службу? Участвовал или не участвовал ранее в боевых действиях? Очень много составляющих. Даже то, из детдома человек или семейный, играет немаловажную роль", - подчеркнул Кучер.
Сколько времени потребуется для того, чтобы полностью подготовить бойца "под ключ", зависит от огромного количества факторов. Если он воспитывался в детдоме, то новую семью обретает после первой же боевой задачи. Этой семьей для бойца станут люди, с которыми он работал, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Командир штурмовой группы Кучер: "Боевая подготовка — это 90% свободного времени бойца" читайте на сайте Украина.ру.
Роман Алехин интервью
Вчера, 13:36
Роман Алехин: Путин испугал НАТО насчет вторжения на Украину и F-16, но с "Таурусом" придется повозиться Мы не будем в ответ на передачу ракет атаковать западную территорию. Но на Западе понимают, что в последнее время на Украине мы наносим точечные и болезненные удары
 
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