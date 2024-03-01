https://ukraina.ru/20240301/1053616162.html

"Радостная новость": эксперт раскрыл, почему после первого "Абрамса" под Авдеевкой запылают и остальные

"Радостная новость": эксперт раскрыл, почему после первого "Абрамса" под Авдеевкой запылают и остальные - 01.03.2024 Украина.ру

"Радостная новость": эксперт раскрыл, почему после первого "Абрамса" под Авдеевкой запылают и остальные

Скорее всего, все исправные "Абрамсы", которые есть у ВСУ, находятся на Авдеевском направлении. Это значит, что эти танки не задействованы на других участках. Например, на границе с Белгородской и Курской областями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов

2024-03-01T03:40

2024-03-01T03:40

2024-03-01T03:40

новости

танки

m1 abrams

прорыв

мелитополь

авдеевка

бронетехника

граница

всу

россия

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Российские войска заставили ВСУ перебрасывать все боеспособные подразделения под Авдеевку. Поэтому момент, когда сгорит первый "Абрамс", был неизбежен. Скоро вслед за ним сгорит второй, третий американский танк и все остальные, рассказал обозреватель.Если ВСУ перебросили все "Абрамсы" под Авдеевку, это значит, что они не находятся на других направлениях. Например, на границе с Белгородской и Курской областями. Осталось понять, куда делись моторизованные бригады ВСУ на "Страйкерах", добавил он.ВСУ готовили две бригады "Страйкеров" для развития успеха в случае прорыва к Мелитополю. Они должны были прикрывать скоростными танками "Абрамс" и "Челленджер". Но "Челленджеры" ВСУ распылили по всему фронту, а американские танки сейчас находятся под Авдеевкой, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Живов: Пока "Абрамсы" горят под Авдеевкой, Россия решает проблему с "модной" ротой ВСУ на Днепре читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240229/1053591520.html

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новости, танки, m1 abrams, прорыв, мелитополь, авдеевка, бронетехника, граница, всу, россия