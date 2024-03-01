"Радостная новость": эксперт раскрыл, почему после первого "Абрамса" под Авдеевкой запылают и остальные
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© Public domain
Скорее всего, все исправные "Абрамсы", которые есть у ВСУ, находятся на Авдеевском направлении. Это значит, что эти танки не задействованы на других участках. Например, на границе с Белгородской и Курской областями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
Российские войска заставили ВСУ перебрасывать все боеспособные подразделения под Авдеевку. Поэтому момент, когда сгорит первый "Абрамс", был неизбежен. Скоро вслед за ним сгорит второй, третий американский танк и все остальные, рассказал обозреватель.
"Радостная новость в том, что "Абрамсы" там, и разведчики говорят, что до пяти штук было замечено в этом районе. Скорее всего, все исправные "Абрамсы", которые есть у ВСУ, находятся на Авдеевском направлении. Их должно быть около 70 боевых машин", - отметил Живов.
Если ВСУ перебросили все "Абрамсы" под Авдеевку, это значит, что они не находятся на других направлениях. Например, на границе с Белгородской и Курской областями. Осталось понять, куда делись моторизованные бригады ВСУ на "Страйкерах", добавил он.
ВСУ готовили две бригады "Страйкеров" для развития успеха в случае прорыва к Мелитополю. Они должны были прикрывать скоростными танками "Абрамс" и "Челленджер". Но "Челленджеры" ВСУ распылили по всему фронту, а американские танки сейчас находятся под Авдеевкой, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Живов: Пока "Абрамсы" горят под Авдеевкой, Россия решает проблему с "модной" ротой ВСУ на Днепре читайте на сайте Украина.ру.
Вчера, 05:41Штурмовик "Кузя": Под Авдеевкой был ад – украинские дроны-камикадзе не давали высунуть голову из окопаАвдеевка пала – ВСУ отодвинута от Донецка. Главный украинский плацдарм, с которого по планам Киева должно было начаться наступление для захвата столицы ДНР, уничтожен. Чтобы это удалось, русские бойцы не жалели своих жизней и здоровья. С одним из них и поговорило издание Украина.ру