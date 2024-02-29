https://ukraina.ru/20240229/1053633014.html

Послание Путина – о несказанном

Послание Путина – о несказанном - 29.02.2024 Украина.ру

Послание Путина – о несказанном

Послание президента России Федеральному собранию Российской Федерации больше всего напоминало презентацию шестилетнего плана. Сам по себе такой формат обусловлен выборами – президент представил свою программу. Но это вполне может оказаться новый (точнее – хорошо забытый старый) формат стратегического планирования развития страны

2024-02-29T16:56

2024-02-29T16:56

2024-02-29T16:56

россия

владимир путин

послание президента россии федеральному собранию

мнения

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Впрочем, мы бы сейчас хотели обратить внимание вовсе не на это.Не смотря на всеобщие ожидания, президент практически ничего не сказал ни о внешней политике, ни о ходе СВО, ни даже о военной реформе и развитии оборонно-промышленного комплекса. Только в преамбуле и только в самых общих выражениях – без конкретики.Перечислим основные месседжи президента:- В этом году исполняется 10 лет легендарной "Русской весне".На самом деле слова чуть ли не революционные, поскольку ранее словосочетание "Русское весна" в официальных выступлениях не упоминалась, был введён термин "Крымская весна", имевший чисто бюрократический характер.Использование этого термина выводит события 2014 года за пределы Крыма и даже за пределы освобождённых территорий: "Русская весна" – не только Донецк и Севастополь, но также Харьков и Одесса.- Донбасс и Новороссия.Термин "Новороссия" тоже на какое-то время выпал из официального оборота, но сейчас вернулся. Из контекста следует, что имеются в виду две области российской Таврии, но само слово по своему значению выходит далеко за их пределы – опять же, от Харькова до Одессы.- Не мы начали войну на Донбассе, но мы сделаем все, чтобы её закончить, чтобы искоренить нацизм.А тут посыл совершенно обратный, сужающий территориальные рамки СВО – это уже просто война в Донбассе, хотя, например, пресловутое украинское контрнаступление происходило именно в Таврии.Впрочем, совершенно очевидно, что задача искоренения фашизма операциями только в Донбассе не решается.Относительного основного социально-экономического содержания послания, то там говорится о моментах слишком общих, Донбасс и Новороссия упоминаются как сложные регионы с плохо развитой инфраструктурой – наряду с Севером и Дальним Востоком. Причём и тут присутствуют недоговоренности. Например, говоря о транспорте президент упомянул новые автодороги до Казани и Сочи, но не упомянул о реализуемом сейчас проекте транспортного кольца вокруг Азовского моря. Хотя задача, как представляется, более масштабная, чем строительство скоростной железнодорожной ветки до Санкт-Петербурга, не говоря о потенциале Московских центральных диаметров…Таким образом, мы имеем несколько сигналов, которые не поддаются однозначной трактовке.Общий смысл сказанного президентом относительно Запада (точнее – "так называемого Запада с его колониальными повадками") сводится к тому, что доверять ему не стоит, главным образом потому что его представители бредят. А вообще было сказано, что попытки новой интервенции в Россию грозят масштабным конфликтом с применением ядерного оружия (это, надо думать, ответ на инициативу Макрона), но Россия готова к диалогу со всеми странами по созданию нового контура равной и неделимой безопасности в Евразии.Т.о. мы возвращаемся к "Мюнхенской речи" 10 февраля 2007 года, но не только – начало СВО было связано именно с тем, что Украина стала территорией, с которой исходит угроза безопасности России. Однако о территориальных пределах российских интересов в регионе и об очертаниях мирного урегулирования ничего сказано не было.Единственно, что можно сказать совершенно определённо – послание в основном излагалось таким образом, как будто война уже кончилась. Много говорилось, например, роли новой элиты, которую должны сыграть ветераны СВО, но дело в том, что они роль эту, в основном, могут сыграть только после окончания боевых действий.Тут, правда, речь идёт о констатации очевидного факта – Украины на шесть лет войны не хватит, соответственно и пятилетний план нелогично оформлять с учётом конфликта, который по самым пессимистичным прогнозам будет разрешён в 2025 году.

https://ukraina.ru/20230407/1045026585.html

https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html

https://ukraina.ru/20240129/1052962635.html

россия

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2024

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россия, владимир путин, послание президента россии федеральному собранию, мнения