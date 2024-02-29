Город, который дождался. Что сейчас происходит в Авдеевке
14:02 29.02.2024 (обновлено: 14:10 29.02.2024)
© Игорь Гомольский
© Игорь Гомольский
Главной темой февраля безусловно стало освобождение Авдеевки Вооруженными силами Российской Федерации. Журналист издания "Украина.ру" побывал в городе вместе с группой разведчиков, пообщался с местными жителями и вот, что он увидел.
Неуклюже перекатываясь с боку на бок, пестрая кошка лениво гоняет лапой сороконожку по бетонному полу и нет ей дела до людской суеты.
"Что это у нас тут за рейнджер?" - хихикает "Лысый", указывая на "Бумера". Тот уже надел балаклаву и примеривается к бронежилету. Выезжаем минут через десять.
- Я так однажды шел по улице, а тетя какая-то на меня внимательно посмотрела и, знаешь, что сказала?
- Что?
- "Где-то я тебя ви-и-и-и-идела!" - говорит.
Изображая бдительную тетеньку, "Бумер" уморительно щурит раскосые глаза, провоцируя взрыв хохота. Испуганная кошка ныряет под лавку.
"Мужики, давайте шустрее! Нам еще кучу всего в машину грузить", - вклинивается "Зима" и мы подтягиваемся ближе к автомобилю. Следующие десять минут фаршируем салон и багажник. Ехать друг у друга на головах придется, но это нормально. Любая поездка – серьезный риск, а потому и порожняком здесь никто не гоняет.
- А пусть впереди самый толстый едет!
- Да у нас тут и нет же толстых.
- "Бумер" пусть садится!
- Я!?
- "Бумер"!? Да где ж он толстый?
- Тогда "Зима" пусть. Он старший!
"Прямо черепашки-ниндзя перед заданием", - мысленно улыбаюсь я и привычный нервяк отпускает. Забираемся в пыльные недра машины, трамбуемся, притираемся. Ехать не так, чтобы долго, но и не "раз-два, домчали". Кряхтя, побрякивая снарягой и беззлобно переругиваясь, разведчики устраиваются поудобнее. Вот теперь можно ехать.
Уж не знаю, что за магия такая, но термобелье в Донбассе неразрывно связано с Законом подлости. Забудешь надеть и к гадалке не ходи – придется часами стоять на холодном ветру. Наденешь – готовься бегать под ясным солнышком и потеть как свинья. Надо ли говорить, что к полудню распогодилось?
"Так, мальчики, Москва закончилась. Началось Подмосковье", - объявляет "Таксист", намекая на качество дорог. Следом поступает вполне разумное предложение – оживить магнитолу и ехать как нормальные люди – с музыкой.
Ворота освобожденных городов неотличимы друг от друга. В Соледар ли, Мариуполь или тот же Артемовск въезжать доводилось через разрушенные до основания промзоны. Авдеевка не стала исключением, хотя здешняя промка выпила у русского воинства несоизмеримо больше крови, чем любая другая. Десять лет здесь продолжались бои разной степени интенсивности.
Первым делом в глаза бросаются оборонительные сооружения противника. Линии траншей буквально пронизывают Авдеевскую промку, заползая под разнообразные сооружения, включая и жилые дома. Со времен освобождения Мариуполя формулировка "живой щит" достала по горлышко, но именно так ВСУ и воюют.
В частном секторе замечаю пару относительно целых домов. На обочинах рыжеет сгоревшая техника, тут и там встречаются горы стреляных гранатометов. "Всем надеть каски", - звучит переднее сиденье. А мы чего? Мы уже, ибо на голове каска меньше пространства занимает.
"Булат" уже есть смысл включать?" - спрашиваю. "Оставь пока. У меня тоже есть. Сядет батарейка – твой включим", - отвечает "Таксист".
Тут нужно объяснить, что ситуация в Авдеевке чуток парадоксальная. Обычно ведь как? Чем больше времени проходит со дня освобождения, тем безопаснее в городе. Здесь же было относительно безопасно всего два дня, а после вражеские операторы FPV-дронов сумели взять себя в руки и вернулись к работе.
"Зима" и "Лысый" откалываются по своим задачам, а мы едем дальше, огибая воронки.
- Из всего подразделения только я этой дорогой и езжу в Авдеевку.
- А что с ней не так?
- Да все так. Просто мужики привыкли через "Чебурашку" ездить, а там сейчас дрон словить можно или сброс. Да и сама дорога здесь получше. Но знаешь, что обидно?
- Что?
- Сколько по той дороге ездил и никогда ничего. А тут поехал впервые и сразу колеса порезал.
- Не круто!
ФАБы оказались не только чудовищно грозным и щедрым на спецэффекты, но и снайперски точным оружием. Оказавшись в городе, ты замечаешь, что "чугуний" швыряли не просто так, но четко в цель. Иной раз увидишь воронку и решишь, что хоть раз да промазали, а потом выясняется, что цель прямо на дне – ушла под землю.
- Вы надолго?
- Слушай, ну гражданских поищем, побеседуем, посмотрим и назад. Минут за сорок или за час управимся.
- Час стоять — это не дело. Вызывайте по рации – заберу.
- Договорились.
"Таксист" филигранно паркует машину в тени разрушенной многоэтажки, дает нам выскочить и почти сразу уезжает. "Давай за мной. Только дистанцию держи", - командует "Бумер". Бежим через квартал. Не слишком быстро, поскольку нужно смотреть под ноги, но и не тормозим.
Укрывшись под козырьком первого же не слишком разрушенного подъезда, выдыхаем. Закуриваем.
- Слушай, всю дорогу спросить хотел.
- М?
- Почему "Бумер"?
- Да это со школы еще. Долго рассказывать.
- В годы моего детства жвачка была такая. Ее рекламировал супергерой из жвачки – Бумер.
— Вот же! Да нет, не знаю такого. О, гляди!
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На соседней улочке замечаем военных. Подходим, интересуемся насчет гражданских. "Да их много тут. Чтоб вам слишком далеко не ходить…у той пятиэтажки посмотрите. Там люди часто у подъезда собираются", - говорят пацаны.
Пейзаж описывать смысла не вижу. Видел один разрушенный город – видел их все. Все тот же строительный мусор вперемешку с осколками боеприпасов под ногами, все те же черные проломы в фасадах, та же смоляная копоть над окнами сгоревших квартир. Глаз режут лишь детские площадки, которые выглядят так, будто установлены уже после штурма.
Не секрет, что Киевский режим всегда считал Авдеевку оккупированным городом, а потому деньги вкладывал исключительно в оборону. Доходило до того, что дыры в стенах, пробитые в 2014-м, украинская пропаганда уже в 2021-м выдавала за последствия свежих обстрелов. "Гранты на создание "витрины" в прифронте творят чудеса. Небось пилили до последнего", - думаю я, разглядывая новенькие качели, исполненные в виде желтых попугайчиков.
Заслышав треск костерка, в одном из подъездов находим местного жителя. Обернувшись спиною к спуску в подвал, седобородый мужчина греет руки, улыбается. Представляется Сергеем Александровичем.
Тут, признаться, немного завидую коллегам из большой России, которые пока не утратили способности задавать гражданским "квадратные" вопросы. Самому-то мне, как жителю донецкого прифронта, хорошо известно, как эти люди выживают, что они чувствуют и за счет чего держатся. Известно и то, как раздражают подобные вопросики.
- Как вы тут, Сергей Александрович?
- Да вот пришлось спуститься подвал. Два стула поставил. Крыша есть. Так и живем. Ребята военные помогают. Сухпайков, тормозков принесли, хлебушка дают.
- В чем есть нужда?
- Да в принципе все есть. Главное – чтоб не стреляли.
Вчера, 05:41Штурмовик "Кузя": Под Авдеевкой был ад – украинские дроны-камикадзе не давали высунуть голову из окопаАвдеевка пала – ВСУ отодвинута от Донецка. Главный украинский плацдарм, с которого по планам Киева должно было начаться наступление для захвата столицы ДНР, уничтожен. Чтобы это удалось, русские бойцы не жалели своих жизней и здоровья. С одним из них и поговорило издание Украина.ру
Мужчина уже записался на эвакуацию и ждет своей очереди. Говорит, что родня в Макеевке. Созвонился вчера с дочерью – ждет. "Я потому и не уезжал никуда на Украину. Ждал освобождения. Вот освободили, а теперь жду эвакуации", - грустно улыбается он.
На выходе "Бумер" тормозит меня, прислушивается. "Ф-фух, бензопила где-то. Айда!" - резюмирует он и мы перебегаем через улицу.
"Если вдруг ФПВ, то вперед не беги. И назад не беги. Старайся уйти в сторону. Ему так сложнее будет прицелиться", - инструктирует разведчик на бегу. Зачем-то киваю, вспоминая, как однажды прятался с коллегой в лесополке, не догадываясь, что кто-то в частном секторе орудует бензопилой. Уж больно звук похож на дрон-камикадзе, который вояки для простоты называют "комиками".
- "Бумер", ты откуда родом?
- Из Хакасии.
- Неблизко! Я в детстве слышал эти названия в монологах Задорнова и считал далекой заграницей.
- Хе!
Серые коробки, коричневые, желтые. Некогда – чьи-то дома. Теперь это скорее укрытия. У подъезда мужчина в рабочей куртке и зеленой шапке рубит дрова. Эвакуироваться не хочет. И здесь, мол, терпимо. Зато город начнут восстанавливать, а он тут как тут. Пока беседуем, подходит усатый мужчина в куртке с логотипом "Горгаз", за ним – совсем молодой парень. Из темноты подвала материализуется женщина средних лет.
- Какие сейчас потребности у мирных в Авдеевке?
- Покушать у нас есть. И запасы делали, и солдатики помогают. Воду тоже фильтруем. Мы к ней привыкли уже, а вот военные пить ее не могут. Что еще? Сигарет бы для мужиков. Их тут брать негде.
- Что-то еще?
- Медикаменты нужны. Аптечки давно закончились, а здесь много пожилых. Какие-то простые лекарства от головы, от сердца, от живота, от температуры. Не помешали бы.
- Понял, записал.
- Еще, если можно, фонарики. Электричества ведь нет. Какие-нибудь простые нужны.
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Авдеевский мирняк разительно отличается от прочих гражданских жителей освобожденных территорий, с которыми пришлось иметь дело за эти два года. Так, в частности, заметно, что люди держат себя в чистоте, умеют выживать и рассчитывают лишь на себя. В отличие от тех же мариупольцев, которых боевые действия накрыли внезапно, местные все эти годы жили не просто на войне, но в режиме крайне агрессивной оккупации. Прифронт есть прифронт.
Группа военных с красными опознавательными знаками указала на подвал, где можно отыскать мирных.
- Много там народу?
- Было много, но почти всех эвакуировали. Одна семейная пара осталась.
- А чего ж их оставили?
- Да у них вроде вещей много и кот еще. Это отдельно машина нужна.
- Далеко отсюда?
- Мы в ту сторону идем. Покажем.
Сдвинув толстое одеяло, призванное не выпускать из помещения свет и тепло, прошу "Бумера" включить фонарик. "Хозяева! Есть кто дома?" - интересуется разведчик. Оно, быть может, подвал, но всяко чье-то жилище. Негоже без стука входить.
Навстречу выходит Ирина. Сразу просит ее не снимать. История стара, как весь этот чокнутый мир – родня на той стороне. На кровати, поглаживая кота, сидит мужчина. Представляется Сашей.
История у них проста, как автомат Калашникова: в один не очень прекрасный день в их дом пришли украинские воины и учредили в соседней квартире склад минометных мин. Убеждали, что это безопасно. На этой замечательной ноте "Бумер" осуждающе хмыкнул у меня за спиной.
И так безопасно оказалось жить по соседству с минами, что сами ВСУшники заняли тот дом, что подальше. А во дворе, никого не стесняясь, поставили миномет и принялись шарашить. Ирина, Саша и другие гражданские быстро оценили перспективы, собрали вещи и перебрались в школьный подвал.
"Еще дважды они сюда приезжали. В первый раз выгребли все компьютеры и ценное оборудование. Во второй увезли печки и все из столовой. Размародерили школу подчистую", - рассказывает женщина.
- Говорят, что всех эвакуировали, а вы остались. Почему?
- Мы кота бросить не можем. Плюс – вещей много. Ну… как "много"? То, что спасти удалось. Люди в центр размещения беженцев поехали, а мы хотим к родственникам. Ну как дальше жить, если нет ничего?
- Понимаю. А кот?
- Кота не бросим! Он постоянно с нами. Еще кошечка была, но… в какой-то момент стало очень много мышей. В общем, заболела она и умерла. Я в жизни столько мышей не видела. А потом крысы пришли и прогнали мышей.
- Мыши – известная проблема, да.
- А вот как там все с документами? Как что оформлять?
- Да вы не переживайте. Все объяснят, все покажут. Насколько мне известно, первые, кого эвакуировали, уже получили российские паспорта.
- А у меня есть российский паспорт.
- Как же вы тут выживали с ним?
- Да вот так. Как спускается кто по лестнице – ужас. Очень боялись проверки документов. У меня паспорт российский, а Саша призывного возраста. Вот и сидели здесь тихонечко.
Обстановка в подвале стандартная: пара самодельных кроватей, буржуйка, столик, самодельный фильтр для дождевой воды да сумки с чудом уцелевшими вещами. Чистенько, аккуратно, но жить в таких условиях не пожелаешь и врагу.
"Развалили наш город. А кто? Они и разрушили! Раньше танк выйдет в поле и давай стрелять веером. Мы-то думали, что это для нас – чтобы сломить. Мы ведь такие же своенравные как дончане, если не больше. Но тут мне один военный сказал, что у них весь город пристрелян. И у меня сошлось, понимаете? Они тогда не просто так стреляли. Они пристреливались. А потом "хаймарсы". Обломки по всему городу. У людей фото-видео полно. Уж явно не россияне "хаймарсами" стреляли по Авдеевке!" - вдруг прорывает Иру. "Бумер" тихо покашливает, намекая, что мы загостились. Смешанные чувства. То ли обнять их хочется, то ли что-то пообещать. Скомкано прощаемся. Как в самой настоящей квартире, нас провожают до входной двери.
- Давай еще к ФПВшнику нашему зайдем и будем "Таксиста" вызывать?
- Ага.
Вчера, 05:20Орловка, Курахово и Часов Яр: эксперт сообщил, как брали Авдеевку и куда теперь продвигается армия РФКиевские власти превратили позор ВСУ в Дебальцево в "героическое сражение". Но Авдеевке для них повторилось то же самое. ВСУ бежали из укрепрайона по грунтовым дорогам, а сверху непрерывно падали снаряды. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия – За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Склонившись пред газовой горелкой будто в молитве, на койке сидит боец. Волосы уже тронула седина, а вот лицо неожиданно молодое. "Что-то я замерз", - говорит. "Да ладно! Я уже мокрый весь!" - удивляется "Бумер". Закуриваем.
- Как тут?
- Да нормально. Работаем потихоньку.
- Атмосфера тревожненькая.
- Что ж ты хотел? Война дронов. Небо по ночам аж жужжит от них.
Некоторое время обсуждаем специфику текущей войны, дожидаясь таксиста, но в какой-то момент оператор получает сигнал – едет танк. Нацепив очки, он берется за пульт, сверяется с картой. "Можете на экране смотреть", - бросает он нам.
"Птичка" уже на позиции. Взлетает. Через несколько минут видим тот самый танк. Оператор выводит машинку на удобную позицию, разгоняется и…картинка на экране пропадает. Парень снимает очки, закуривает.
- Вчера двое пытались стрелять в мою птичку. Обоих накрыл.
- А что из интересного приходилось поражать?
- Слушай, да все подряд. "Брэдли" эти вот мы уже не считаем даже, а когда-то была диковинка. Интересное… пулеметы "Браунинг" вместе с расчетами. А так вообще самое редкое на этом направлении – группы пехоты. Вот коллеге моему не попадаются, а я периодически нахожу.
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"Я на месте. Выходите", - шипит рация. Желаем оператору удачи. Здесь прощаться не принято. С удивлением обнаруживаю, что на улице еще белый день. В помещении без окон время будто иначе течет. К месту встречи добираемся бегом. "В сторону беги", ага! Здесь хоть тропки протоптаны, а в стороне на какой-нибудь сюрприз можно наткнуться", - размышляю, пересекая очередной квартал.
"Глядите, чего обнаружил пока вас не было! Это для нас оставили", - улыбается "Таксист", демонстрируя импортную гранату, усиленную обыкновенными саморезами. Растяжек и прочих неприятных сюрпризов украинцы в Авдеевке оставили богато.
- Игорь, у вас музыка есть в телефоне?
- Музыка есть, но зачем же на "Вы"? Сто раз просил!
- Такое воспитание. Подключишься?
- Легко!
Авдеевку очень по-киношному покидаем под шлягер "Rusty Cage" Джонни Кэша, что где-то даже символично. Еще один освобожденный город. Еще один город, в который нам предстоит вдохнуть жизнь.