https://ukraina.ru/20240229/1053617884.html

Голод или самоубийство. Польша поставила Украину перед жестоким выбором

Голод или самоубийство. Польша поставила Украину перед жестоким выбором - 29.02.2024 Украина.ру

Голод или самоубийство. Польша поставила Украину перед жестоким выбором

Правительства Украины и Польши обсуждают вероятность временного полного закрытия границы для украинских товаров — для стабилизации польского рынка

2024-02-29T16:01

2024-02-29T16:01

2024-02-29T16:51

эксклюзив

украина

польша

граница

эксперты

соцсети

туск

блокада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1d/1053621100_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d27148844ed82bd089d7f7b3950dd75e.jpg

При этом меньше года назад президенты стран обнимались и говорили, что скоро не будет вообще никаких границ между дружественными государствами. Но экономические интересы и электоральное давление поляков сделали обещания пустыми. Украинское зерно начали блокировать фермеры, высыпать его из вагонов на землю, рыночный конфликт перерос в политическое напряжение. Визит украинского правительства на границу по поручению Зеленского не дал никаких результатов – польские коллеги не приехали на переговоры. Что происходит в польско-украинских отношениях анализировали эксперты на своих страницах в соцсетях.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина:Польское предложение для экономики Украины — голод или самоубийство.Варшава ведёт переговоры с Киевом о временном закрытии границы для товаров, заявил Дональд Туск. Закрытие предусматривается полное. Но временное. Но полное."Не буду скрывать, что мы разговариваем с украинской стороной о временном закрытии границы, о полном прекращении товарооборота", — сказал Туск.Прямо о том, как именно будет закрыта граница, — только лишь для украинских товаров или для польских тоже, — Туск не пояснил. Но отметил, что Польша продаёт Украине намного больше, чем приходит с Украины, — и это не повлияет на его готовность к жёстким мерам.Всё в целом можно понять как готовность Варшавы перекрыть границу для украинских товаров, даже если при этом пострадает и польский экспорт. Основания для подобных жёстких заявлений известны. С 9 февраля в Польше проходит общенациональный протест фермеров, который эволюционировал в массовые митинги и нападения на поезда с украинским зерном. Протестующие требуют прекращения ввоза в страну с/х продукции с Украины и отказа от экологических планов Евросоюза (т. н. "зелёный курс"), который предполагает достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.В данном случае для Туска, как проводника общеевропейских интересов, выгоднее за счёт Украины решить более важную задачу, уговорив аграриев на поддержку курса на "борьбу с глобальным потеплением".Тем более что манёвр Украины намного меньше. Именно через Польшу на Украину поступает львиная доля изделий военного, двойного назначения и общего пользования. При перекрытии границы останется только транзит через Румынию, что как минимум вызовет рост цен.Фактически Туск предложил Украине либо отказаться от экспорта и обрушить свою экономику, но принимать товары со стороны Польши. Либо обрушить же экономику и создать огромный дефицит. Ну что, Зеленский, помогли твои ляхи?Глава Россотрудничества Евгений Примаков:Самое, я бы сказал, забавное во всех новостях о том, что Польша-де собирается перекрыть свою границу для экспорта украинских товаров в том, что вся эта собачья свадьба начиналась тем, что Украина радостно заключала соглашение об ассоциации с Евросоюзом, то самое, с которого вся майданная карусель формально и завертелась...Вот оно как, до чего интересного торговые связи с ассоциациями дошли.Политолог Александр Носович:Услышав вчера, что Польша предлагает закрыть украинскую границу и полностью заблокировать ввоз украинских товаров в Европу, я сначала подумал, что фейк. Потом подумал, что это предлагает какой-нибудь польский радикал-отставник из тех, чье частное мнение в России превращают в сенсацию, потому что очень хочется из Польши такое слышать. Узнав, что это сказал Дональд Туск, снова подумал, что фейк. Но нет, всё подтверждается. Премьер-министр Польши в самом деле предлагает закрыть западную границу Украины и запретить украинский экспорт в ЕС. И оппонирующий ему президент Дуда в этом случае премьеру не возражает. Притом что оба они расписываются в своей любви к Украине. Примерно как Путин, у которого в свое время были прекрасные рабочие и личные отношения с Туском, предварил специальную военную операцию против Киева статьей о том, что украинцы и русские – один народ.Украинский политик Евгений Шевченко:Хотите правду! С Польшей не получится договориться. К сожалению. Нужно искать другие маршруты для доставки наших товаров. И они есть. Просто нужно выбрать, что для нас важнее. Экономика и аграрный сектор, который скоро просто перестанет проводить посевную? Ибо все убыточно. Или дальше надувать щеки, затаив ненависть и обиду к людям, от которых зависит альтернативные маршруты?Политический аналитик Юрий Романенко:…перестаньте давить на жалость. Это все равно, что жители Дарфура писали бы украинцам письма жалости, когда там 300 тыс. человек резали. Сильно украинцы на эти письма реагировали? Да они их не заметили, потому что так смотрели Шустера и решали проблему переименования улиц. Не до Дарфура было. Плевать польским фермерам на этих коров. Нужно говорить на языке их интересов, а мы все время (обманываем) сами себя и пытаемся (обмануть) других, наивно полагая, что никто не понимает, что здесь происходит. Так вот, человек который сейчас влияет на сельскохозяйственную политику Польши, долгое время работал в Харькове. И досконально знает весь расклад по сельскому хозяйству в нашей области. И он вам на пальцах покажет формирование цены на зерно, которое тащат к ним на рынок. В отличие от наших инфузорий в министерствах, которые за долю от прибыли будут лепить горбатого не моргнув глазом, поляки годами сидят в темах, которые им функционально положено знать по занимаемой должности и от А до Я разбираются, что происходит на хлопковых полях в Узбекистане или какая средняя посевная площадь у хозяйства в Харьковской области. Потому их коровники сегодня целые. Ибо когда нужно и можно было вступать в НАТО, они это сделали, а не с вытаращенными глазами вопили на ток-шоу 30 лет по проводу всякой чепухи. Потому сегодня мы от них зависим, а не они от нас.

https://ukraina.ru/20240226/1053517415.html

https://ukraina.ru/20240225/1053507616.html

украина

польша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, украина, польша, граница, эксперты, соцсети, туск, блокада