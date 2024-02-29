https://ukraina.ru/20240229/1053611737.html
В ЛНР задержали двух украинских шпионов
В ЛНР задержали двух украинских шпионов - 29.02.2024 Украина.ру
В ЛНР задержали двух украинских шпионов
Сотрудники ФСБ по Луганской Народной Республике задержали двух граждан Украины, собиравших данные о местах дисклокации ВС РФ, сообщили 29 февраля журналисты РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ
2024-02-29T10:32
2024-02-29T10:32
2024-02-29T10:32
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Сотрудники российских спецслужб задержали граждан Украины, которые действовали в интересах иностранного государства.Задержанные собирали сведения о местах дислокации военной техники и личного состава российской армии в зоне проведения специальной военной операции.В ведомстве отметили, что один из задержанных передавал разведданные для Службы безопасности Украины, вторая – представителям вооруженных формирований Украины.В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье "Шпионаж". Накануне, 28 февраля, Ростовский областной суд приговорил агента украинских спецслужб, который пытался приобрести секретную деталь для С-300к 11,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.Мужчину задержали с поличным в Ростове-на-Дону, когда он "пытался приобрести совершенно секретную продукцию военного назначения, клистроны, используемые в составе зенитно-ракетных комплексов С-300", отметили в ФСБ.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, лнр, луганская народная республика, фсб, всу, вс рф, сбу, шпионаж
Новости, Россия, ЛНР, Луганская Народная Республика, ФСБ, ВСУ, ВС РФ, СБУ, шпионаж
В ЛНР задержали двух украинских шпионов
Сотрудники ФСБ по Луганской Народной Республике задержали двух граждан Украины, собиравших данные о местах дисклокации ВС РФ, сообщили 29 февраля журналисты РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ
Сотрудники российских спецслужб задержали граждан Украины, которые действовали в интересах иностранного государства.
Задержанные собирали сведения о местах дислокации военной техники и личного состава российской армии в зоне проведения специальной военной операции.
В ведомстве отметили, что один из задержанных передавал разведданные для Службы безопасности Украины, вторая – представителям вооруженных формирований Украины.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье "Шпионаж".
Накануне, 28 февраля, Ростовский областной суд приговорил
агента украинских спецслужб, который пытался приобрести секретную деталь для С-300к 11,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Мужчину задержали с поличным в Ростове-на-Дону, когда он "пытался приобрести совершенно секретную продукцию военного назначения, клистроны, используемые в составе зенитно-ракетных комплексов С-300", отметили в ФСБ.