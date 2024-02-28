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Пытался купить секретную деталь С-300. Суд приговорил украинского шпиона к 11,5 годам колонии

Пытался купить секретную деталь С-300. Суд приговорил украинского шпиона к 11,5 годам колонии - 28.02.2024 Украина.ру

Пытался купить секретную деталь С-300. Суд приговорил украинского шпиона к 11,5 годам колонии

Агента украинских спецслужб, который пытался приобрести секретную деталь для С-300, Ростовский областной суд приговорил к 11,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает ЦОС ФСБ России.

2024-02-28T11:49

2024-02-28T11:49

2024-02-28T11:50

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Гражданина Украины, жителя Мелитополя Кривицкого Сергея Викторовича Ростовский областной суд признал виновным в шпионаже и приговорил к лишению свободы сроком на 11 лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.Мужчину задержали с поличным в Ростове-на-Дону, когда он "пытался приобрести совершенно секретную продукцию военного назначения, клистроны, используемые в составе зенитно-ракетных комплексов С-300", отметили в ФСБ.В ведомстве добавили, что украинец причастен к попытке организации поставки в ноябре 2019 года аналогичных приборов для украинской разведки. Тогда в Москву прибыл украинский футболист Василий Василенко по поручению Кривицкого. Его задержали, сейчас Василенко отбывает наказание в исправительной колонии.Изначально его обвиняли в покушении на контрабанду опасных веществ, оружия и культурных ценностей. Позже ему были предъявлены обвинения в шпионаже. В декабре 2020 года Мосгорсуд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

https://ukraina.ru/20240227/1053546323.html

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