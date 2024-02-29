https://ukraina.ru/20240229/1053605307.html

Политолог рассказал, как ВС РФ одним ударом "разделили" на части Авдеевку, а потом повторили Дебальцево

Политолог рассказал, как ВС РФ одним ударом "разделили" на части Авдеевку, а потом повторили Дебальцево - 29.02.2024 Украина.ру

Политолог рассказал, как ВС РФ одним ударом "разделили" на части Авдеевку, а потом повторили Дебальцево

Авдеевская операция была прекрасна во всех отношениях. ВС РФ нашли слабое место, одним ударом разделили Авдеевку на несколько частей, быстро перерезали транспортную магистраль и повторили Дебальцево. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия – За Правду" в Госдуме Александр Казаков

2024-02-29T04:40

2024-02-29T04:40

2024-02-29T04:40

новости

авдеевка

сво

днр

освобождение

операция

авиация

штурм

артиллерия

всу

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Авдеевская операция была прекрасна во всех отношениях. И это была именно операция. Российские военные ее великолепно задумали и блистательно исполнили, рассказал политолог.В Авдеевке бойцы мужественно шли в прорыв между карьером и коксохимом. Впереди продвигались штурмовые роты, а сзади стояла вся наша тяжелая артиллерия "цветочной линии" ("Гвоздика", "Гиацинт", "Тюльпан"), добавил эксперт.И если в Мариуполе, Северодонецке и Артемовске ВС РФ выдавливали ВСУ улица за улицей, снося дома вместе с огневыми точками противника, то в Авдеевке это не понадобилось, указал специалист.Мы нашли слабое место, одним ударом разделили Авдеевку на несколько частей, быстро перерезали транспортную магистраль и повторили Дебальцево. ВСУ бежали по грунтовым дорогам, а на них сверху летели снаряды, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Казаков: Когда ВСУ побегут по новым полям, Россия оставит в мире только "Маугли" и "Шерхана" читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240228/1053583303.html

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новости, авдеевка, сво, днр, освобождение, операция, авиация, штурм, артиллерия, всу, отступление