https://ukraina.ru/20240229/1053595960.html

Эксперт объяснил, когда "церковные крысы" буферных государств наконец перестанут "грызть пятки" России

Эксперт объяснил, когда "церковные крысы" буферных государств наконец перестанут "грызть пятки" России - 29.02.2024 Украина.ру

Эксперт объяснил, когда "церковные крысы" буферных государств наконец перестанут "грызть пятки" России

Власти буферных стран часто перебегают то на одну сторону, то на другую. Они начинают стравливать друг с другом соседей и наживаться на этом. Это уже делала Украина в 2013 году, сталкивая Россию и Запад. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия – За Правду" в Госдуме Александр Казаков

2024-02-29T05:10

2024-02-29T05:10

2024-02-29T05:10

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Мне кажется, что Москва приняла стратегическое решение, чтобы между Россией и Западом больше не было буферных государств. Последний раз такие решения принимались 100 лет назад, рассказал политолог.Российская империя граничила с Австро-Венгерской и с Германской. Когда после Первой мировой войны эти империи рухнули, между центральной Европой и советской Россией был создан пояс из буферных государств от Прибалтики до Черного моря, отметил эксперт.России не надо повторять эту ошибку столетней давности. Армия РФ должна непосредственно выйти на границу с НАТО в Финляндии и Прибалтике. И тогда никакой "шакал Табаки" не будет "кусать за пятки" Россию, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Казаков: Когда ВСУ побегут по новым полям, Россия оставит в мире только "Маугли" и "Шерхана" читайте на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, прибалтика, финляндия, граница, первая мировая война, нато, безопасность, запад