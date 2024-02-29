Эксперт объяснил, когда "церковные крысы" буферных государств наконец перестанут "грызть пятки" России
© СтрингерКиев Новый год крысы
© Стрингер
Власти буферных стран часто перебегают то на одну сторону, то на другую. Они начинают стравливать друг с другом соседей и наживаться на этом. Это уже делала Украина в 2013 году, сталкивая Россию и Запад. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия – За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Мне кажется, что Москва приняла стратегическое решение, чтобы между Россией и Западом больше не было буферных государств. Последний раз такие решения принимались 100 лет назад, рассказал политолог.
Российская империя граничила с Австро-Венгерской и с Германской. Когда после Первой мировой войны эти империи рухнули, между центральной Европой и советской Россией был создан пояс из буферных государств от Прибалтики до Черного моря, отметил эксперт.
"Тогда это казалось очень хорошим решением. Но потом стало ясно, что поскольку эти буферные государства бедны как церковные крысы, они начинают играть в одну и ту же игру. Они начинают стравливать друг с другом больших соседей и наживаться на этом", - подчеркнул Казаков.
России не надо повторять эту ошибку столетней давности. Армия РФ должна непосредственно выйти на границу с НАТО в Финляндии и Прибалтике. И тогда никакой "шакал Табаки" не будет "кусать за пятки" Россию, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Казаков: Когда ВСУ побегут по новым полям, Россия оставит в мире только "Маугли" и "Шерхана" читайте на сайте Украина.ру.
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