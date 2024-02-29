Эксперт объяснил, когда "церковные крысы" буферных государств наконец перестанут "грызть пятки" России - 29.02.2024 Украина.ру
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Эксперт объяснил, когда "церковные крысы" буферных государств наконец перестанут "грызть пятки" России
Эксперт объяснил, когда "церковные крысы" буферных государств наконец перестанут "грызть пятки" России - 29.02.2024 Украина.ру
Эксперт объяснил, когда "церковные крысы" буферных государств наконец перестанут "грызть пятки" России
Власти буферных стран часто перебегают то на одну сторону, то на другую. Они начинают стравливать друг с другом соседей и наживаться на этом. Это уже делала Украина в 2013 году, сталкивая Россию и Запад. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия – За Правду" в Госдуме Александр Казаков
2024-02-29T05:10
2024-02-29T05:10
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Мне кажется, что Москва приняла стратегическое решение, чтобы между Россией и Западом больше не было буферных государств. Последний раз такие решения принимались 100 лет назад, рассказал политолог.Российская империя граничила с Австро-Венгерской и с Германской. Когда после Первой мировой войны эти империи рухнули, между центральной Европой и советской Россией был создан пояс из буферных государств от Прибалтики до Черного моря, отметил эксперт.России не надо повторять эту ошибку столетней давности. Армия РФ должна непосредственно выйти на границу с НАТО в Финляндии и Прибалтике. И тогда никакой "шакал Табаки" не будет "кусать за пятки" Россию, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Казаков: Когда ВСУ побегут по новым полям, Россия оставит в мире только "Маугли" и "Шерхана" читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, прибалтика, финляндия, граница, первая мировая война, нато, безопасность, запад
Новости, Россия, Украина, Прибалтика, Финляндия, граница, Первая мировая война, НАТО, безопасность, Запад

Эксперт объяснил, когда "церковные крысы" буферных государств наконец перестанут "грызть пятки" России

05:10 29.02.2024
 
© СтрингерКиев Новый год крысы
Киев Новый год крысы
© Стрингер
Читать в
Власти буферных стран часто перебегают то на одну сторону, то на другую. Они начинают стравливать друг с другом соседей и наживаться на этом. Это уже делала Украина в 2013 году, сталкивая Россию и Запад. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия – За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Мне кажется, что Москва приняла стратегическое решение, чтобы между Россией и Западом больше не было буферных государств. Последний раз такие решения принимались 100 лет назад, рассказал политолог.
Российская империя граничила с Австро-Венгерской и с Германской. Когда после Первой мировой войны эти империи рухнули, между центральной Европой и советской Россией был создан пояс из буферных государств от Прибалтики до Черного моря, отметил эксперт.
"Тогда это казалось очень хорошим решением. Но потом стало ясно, что поскольку эти буферные государства бедны как церковные крысы, они начинают играть в одну и ту же игру. Они начинают стравливать друг с другом больших соседей и наживаться на этом", - подчеркнул Казаков.
России не надо повторять эту ошибку столетней давности. Армия РФ должна непосредственно выйти на границу с НАТО в Финляндии и Прибалтике. И тогда никакой "шакал Табаки" не будет "кусать за пятки" Россию, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Казаков: Когда ВСУ побегут по новым полям, Россия оставит в мире только "Маугли" и "Шерхана" читайте на сайте Украина.ру.
Сулейман Анта Ндьяй интервью
Вчера, 16:11
Русофил Сулейман Анта Ндьяй о том, почему африканцы кричат "Да здравствует Путин!"Нельзя сказать, что Россия стоит за Африкой. Но африканцы знают и верят, что если будет вторжение извне в их страну, то Москва поможет. Многополярность — это новый путь всего человечества и человечности. Россия поддерживает этот путь
 
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