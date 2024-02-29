https://ukraina.ru/20240229/1053593165.html
Задвигаем НАТО обратно. Политолог раскрыл, почему между РФ и Западом не должно быть буферных государств
Задвигаем НАТО обратно. Политолог раскрыл, почему между РФ и Западом не должно быть буферных государств - 29.02.2024 Украина.ру
Задвигаем НАТО обратно. Политолог раскрыл, почему между РФ и Западом не должно быть буферных государств
Москва приняла стратегическое решение, чтобы между Россией и Западом больше не было буферных государств. Потому что небольшие государства часто начинают стравливать своих больших соседей и наживаться на этом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия – За Правду" в Госдуме Александр Казаков
2024-02-29T03:50
2024-02-29T03:50
2024-02-29T03:50
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Отодвигая зону безопасности на Украине, Россия не приближается к границам НАТО. Потому что Альянс сейчас итак везде на Украине. Так что Россия просто отодвигает НАТО к ее законной границе. Все то же самое, только другая формулировка, рассказал политолог.Мне кажется, что Москва приняла стратегическое решение, чтобы между Россией и Западом больше не было буферных государств. Последний раз такие решения принимались 100 лет назад, добавил эксперт.Эти страны создавались именно как буфер, чтобы российская и германская армия не соприкасались друг с другом. Но потом стало ясно, что поскольку эти буферные государства бедны как церковные крысы, они начинают играть в одну и ту же игру: стравливают своих больших соседей и наживаются на этом, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Казаков: Когда ВСУ побегут по новым полям, Россия оставит в мире только "Маугли" и "Шерхана" читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240228/1053583303.html
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новости, россия, украина, ракеты, нато, германия, армия, граница
Новости, Россия, Украина, ракеты, НАТО, Германия, Армия, граница
Задвигаем НАТО обратно. Политолог раскрыл, почему между РФ и Западом не должно быть буферных государств
Москва приняла стратегическое решение, чтобы между Россией и Западом больше не было буферных государств. Потому что небольшие государства часто начинают стравливать своих больших соседей и наживаться на этом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия – За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Отодвигая зону безопасности на Украине, Россия не приближается к границам НАТО. Потому что Альянс сейчас итак везде на Украине. Так что Россия просто отодвигает НАТО к ее законной границе. Все то же самое, только другая формулировка, рассказал политолог.
Мне кажется, что Москва приняла стратегическое решение, чтобы между Россией и Западом больше не было буферных государств. Последний раз такие решения принимались 100 лет назад, добавил эксперт.
"До этого империи граничили друг с другом. Российская империя граничила с Австро-Венгерской и с Германской. Когда после Первой мировой войны эти империи рухнули, между центральной Европой и советской Россией был создан целый пояс из стран-лимитрофов от Прибалтики до Черного моря", - отметил Казаков.
Эти страны создавались именно как буфер, чтобы российская и германская армия не соприкасались друг с другом. Но потом стало ясно, что поскольку эти буферные государства бедны как церковные крысы, они начинают играть в одну и ту же игру: стравливают своих больших соседей и наживаются на этом, заключил собеседник издания.