Алексей Фененко объяснил, почему России может отвечать на санкции Запада отказом от "ядерных" соглашений - 29.02.2024 Украина.ру
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Алексей Фененко объяснил, почему России может отвечать на санкции Запада отказом от "ядерных" соглашений
Алексей Фененко объяснил, почему России может отвечать на санкции Запада отказом от "ядерных" соглашений - 29.02.2024 Украина.ру
Алексей Фененко объяснил, почему России может отвечать на санкции Запада отказом от "ядерных" соглашений
Когда на Западе осенью 2022 года обсуждали возможность применения тактического ядерного оружия на Украине, ни Россия, ни НАТО не отказались от подписанного договора. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
2024-02-29T03:30
2024-02-29T03:30
новости
россия
запад
украина
ядерное оружие
договор
санкции
соглашение
нато
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Сейчас на Западе не боятся ядерной эскалации со стороны России. Москва до сих пор не поставила вопрос об отзыве подписей или денонсации меморандума от 3 января 2022 года, подписанного в рамках "ядерной пятерки", рассказал профессор.Даже осенью 2022 года, когда на Западе чуть ли не на официальном уровне обсуждали возможность применения тактического ядерного оружия (ТЯО) на Украине, ни Россия, ни страны НАТО не отказались от этого договора, добавил эксперт.Также существует договор о частичном запрещении ядерных испытаний 1963 года. Россия вполне может поставить вопрос о его денонсации. Также до сих пор почему-то действуют соглашения между Россией и США о сотрудничестве в области атомной энергетики, подвел итог собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Фененко: После Авдеевки Россия сделает с Западом одну вещь, которая погонит ВСУ до Запорожья читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240228/1053555580.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, запад, украина, ядерное оружие, договор, санкции, соглашение, нато
Новости, Россия, Запад, Украина, Ядерное оружие, договор, санкции, соглашение, НАТО

Алексей Фененко объяснил, почему России может отвечать на санкции Запада отказом от "ядерных" соглашений

03:30 29.02.2024
 
© РИА Новости . Владимир Родионов / Перейти в фотобанкПодготовительные работы перед ликвидацией ракет средней дальности РСД-10
Подготовительные работы перед ликвидацией ракет средней дальности РСД-10 - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Владимир Родионов
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Когда на Западе осенью 2022 года обсуждали возможность применения тактического ядерного оружия на Украине, ни Россия, ни НАТО не отказались от подписанного договора. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
Сейчас на Западе не боятся ядерной эскалации со стороны России. Москва до сих пор не поставила вопрос об отзыве подписей или денонсации меморандума от 3 января 2022 года, подписанного в рамках "ядерной пятерки", рассказал профессор.
Даже осенью 2022 года, когда на Западе чуть ли не на официальном уровне обсуждали возможность применения тактического ядерного оружия (ТЯО) на Украине, ни Россия, ни страны НАТО не отказались от этого договора, добавил эксперт.
"Кстати, у нас ещё немало резервов для ответа Западу на санкции. В 2014 году Москва могла бы поставить страны НАТО перед дилеммой: каждая экономическая санкция — минус один договор", - отметил Фененко.
Также существует договор о частичном запрещении ядерных испытаний 1963 года. Россия вполне может поставить вопрос о его денонсации. Также до сих пор почему-то действуют соглашения между Россией и США о сотрудничестве в области атомной энергетики, подвел итог собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Фененко: После Авдеевки Россия сделает с Западом одну вещь, которая погонит ВСУ до Запорожья читайте на сайте Украина.ру.
Александр Перенджиев интервью
Вчера, 05:12
Александр Перенджиев: Россия мучает ВСУ новой тактикой и удивляет США, но Франция готовит ей двойной ударИностранные военнослужащие в зоне СВО уже есть. И речь идет не о том, направлять их на Украину или не направлять, а о том, чтобы их направлять больше.
 
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