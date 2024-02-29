Алексей Фененко объяснил, почему России может отвечать на санкции Запада отказом от "ядерных" соглашений
© РИА Новости . Владимир Родионов / Перейти в фотобанкПодготовительные работы перед ликвидацией ракет средней дальности РСД-10
Когда на Западе осенью 2022 года обсуждали возможность применения тактического ядерного оружия на Украине, ни Россия, ни НАТО не отказались от подписанного договора. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
Сейчас на Западе не боятся ядерной эскалации со стороны России. Москва до сих пор не поставила вопрос об отзыве подписей или денонсации меморандума от 3 января 2022 года, подписанного в рамках "ядерной пятерки", рассказал профессор.
Даже осенью 2022 года, когда на Западе чуть ли не на официальном уровне обсуждали возможность применения тактического ядерного оружия (ТЯО) на Украине, ни Россия, ни страны НАТО не отказались от этого договора, добавил эксперт.
"Кстати, у нас ещё немало резервов для ответа Западу на санкции. В 2014 году Москва могла бы поставить страны НАТО перед дилеммой: каждая экономическая санкция — минус один договор", - отметил Фененко.
Также существует договор о частичном запрещении ядерных испытаний 1963 года. Россия вполне может поставить вопрос о его денонсации. Также до сих пор почему-то действуют соглашения между Россией и США о сотрудничестве в области атомной энергетики, подвел итог собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Фененко: После Авдеевки Россия сделает с Западом одну вещь, которая погонит ВСУ до Запорожья читайте на сайте Украина.ру.