Недолго музыка играла. Украинские ненавистники Чайковского дошли до Зеленского
© Valeriia Landar - NOVA OPERA CatalogueИлья Разумейко
© Valeriia Landar - NOVA OPERA Catalogue
На Украине продолжаются баталии вокруг Петра Ильича Чайковского. К попыткам лишить имени великого композитора Национальную музыкальную академию в Киеве подключили местных музыкантов. В своем русофобском рвении "патриоты" написали письмо Владимиру Зеленскому и сочинили для своих потуг специальный термин - дечайковизация
Спорное имя
Национальная музыкальная академия Украины (НМАУ) носит имя Чайковского с 1940 года. Спустя более, чем 80 лет, это название стало поперек горла местным националистам и борцам со всем русским.
Спусковым крючком к охоте на Чайковского стала захлестнувшая Украину после начала СВО отмена всего, что хотя бы отдаленно связано с Россией.
Вычеркивание из истории великий русских писателей, ученых, исторических деятелей прошло на Украине практически безболезненно. Осечка произошла именно с музыкальной академией, которая ни в какую не хочет отказываться от Чайковского.
Дело в том, что это заведение имеет национальный статус, переименовать его может лишь правительство и то при условии, что соответствующие правки будут приняты на голосовании большинством членов академии, ее преподавательского состава и учащимися.
© commons.wikimedia.org / Nick GrapsyНациональная музыкальная академия Украины имени П. И. Чайковского
Национальная музыкальная академия Украины имени П. И. Чайковского
В итоге, на голосованиях по Чайковскому раз за разом верх одерживали противники переименования.
Возвращенцы Ющенко
Примечательно в этой истории еще и то, что "отмазать" Чайковского от посягательств националистов пытались объявлением самого композитора… украинским националистом.
Смысл у такой апологетики простой – руки прочь от нашего Чайковского, он любил Украину, был выходцем из древнего казацкого рода и вообще всю Российскую империю презирал.
На основе подобных рассуждений бывший президент Украины Виктор Ющенко созвал недавно сбор украинской интеллигенции, которая через дискуссии и прения утвердила перечень деятелей культуры, которых ни в коем случае нельзя "отдавать" России, а нужно "возвращать" Украине.
Среди них, помимо Чайковского, писатель Антон Чехов, художники Казимир Малевич, Архип Куинджи, Илья Репин, Иван Айвазовский, Антон Лосенко. Среди композиторов "помилование" Ющенко со товарищи заслужили Дмитрий Бортнянский, Максим Березовский, Артемий Ведель.
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Письмо Зеленскому
Реабилитация Чайковского вызвала приступ гнева у ряда украинских композиторов. Пятнадцать человек составили коллективное обращение к Владимиру Зеленскому.
"Мы боремся за наше право на самоидентификацию, право говорить на украинском языке и право быть украинцами. Но в таком случае, мы не имеем права пытаться принудительно "возвращать" художников, которые сделали свой осознанный выбор в пользу другой страны, другой культуры и другого языка", - говорится в письме.
Составители обращения потребовали от главы государства полностью отказаться от опальных деятелей культуры, сосредоточив все усилия на популяризации исконно украинских в их понимании композиторов, художников и писателей.
История одного пикета
Рассерженные композиторы-националисты одним сочинением писем не ограничились. Один из них – Илья Разумейко – отправился с наспех нарисованным плакатом к стенам Национальной академии музыки, чтобы выразить прилюдно свой протест.
© marieclaire.uaИлья Разумейко
© marieclaire.ua
Илья Разумейко
Разумейко, судя по всему, считает себя истинно украинским композитором. Он является одним из участников дуэта Opera Aperta, который пишет разнообразные музыкальные произведения. На счету Разумейко, например, семичасовая постмодернистская опера под названием "Мариуполь", а также экспериментальная опера про катастрофу на Чернобыльской АЭС.
Отчет о своем походе с плакатом "Малороссийская НМАУ – позор для Украины" он опубликовал на днях у себя в соцсетях.
Разумейко заявил, что беседы со студентами академии ужаснули его. Практически все встретившиеся ему молодые люди не поддержали идею переименования, а кто-то и вовсе сказал, что пусть учебное заведение назовут хоть именем Сталина, лишь бы были хорошие оценки.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Iлля РазумейкоИлья Разумейко
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Iлля Разумейко
Илья Разумейко
Еще больше эпатажного композитора, который сам является выпускником этой академии, напугали десятки преподавателей, которые пытались прогнать его и общались с ним на русском языке.
"Самая ужасная ситуация именно среди преподавателей. Кроме русскоязычных советских бабушек, описанных выше, составляющих значительную часть коллектива, относительно молодые люди в возрасте +- 40 лет, приходящие работать в консерваторию, оказываются тоже одинаково заражены атмосферой страха и несвободы", - написал в своем доносе на коллег-музыкантов Разумейко.
По его словам, на несогласных с "чайковизацией" НМАУ якобы давит руководство, которое отстаивает имя великого композитора в своем названии.
"Десятый год войны Украины за свое право на существование. На Майдане Незалежности здание имеет имя ПИЧ. А внутри этого здания - "маленькие люди" и русскоязычные мумии, издевающиеся над ними. Ну, или просто методично учат, что же это такое: "Быть маленьким человеком классической музыки, от которого ничего не зависит и задача которого - играть гаммы", - резюмировал он.
Останется величайшим и русским
Как уже писало издание Украина.ру, возня в киевской академии вокруг имени Чайковского никак не затронет творческое наследие композитора и его ценность для всего мира.
"В любом случае, откажется Национальная академия музыки Украины от имени Чайковского или нет, он все равно останется величайшим российским (в широком, дореволюционном смысле этого слова) композитором с мировым именем", - говорилось в материале "Как из Чайковского хотят сделать жупел российского империализма или бренд украинской культуры".
Специалисты и обычные ценители музыки не изменят своего отношения к Чайковскому как мировому музыкальному гению, к имени которого все эти псевдоисторические потуги украинской власти никакого отношения не имеют.