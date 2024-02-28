https://ukraina.ru/20240228/1053595456.html

Недолго музыка играла. Украинские ненавистники Чайковского дошли до Зеленского

Недолго музыка играла. Украинские ненавистники Чайковского дошли до Зеленского - 28.02.2024 Украина.ру

Недолго музыка играла. Украинские ненавистники Чайковского дошли до Зеленского

На Украине продолжаются баталии вокруг Петра Ильича Чайковского. К попыткам лишить имени великого композитора Национальную музыкальную академию в Киеве подключили местных музыкантов. В своем русофобском рвении "патриоты" написали письмо Владимиру Зеленскому и сочинили для своих потуг специальный термин - дечайковизация

2024-02-28T17:03

2024-02-28T17:03

2024-02-28T17:03

культура

эксклюзив

петр ильич чайковский

украина

музыка

владимир зеленский

россия

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Спорное имяНациональная музыкальная академия Украины (НМАУ) носит имя Чайковского с 1940 года. Спустя более, чем 80 лет, это название стало поперек горла местным националистам и борцам со всем русским.Спусковым крючком к охоте на Чайковского стала захлестнувшая Украину после начала СВО отмена всего, что хотя бы отдаленно связано с Россией.Вычеркивание из истории великий русских писателей, ученых, исторических деятелей прошло на Украине практически безболезненно. Осечка произошла именно с музыкальной академией, которая ни в какую не хочет отказываться от Чайковского.Дело в том, что это заведение имеет национальный статус, переименовать его может лишь правительство и то при условии, что соответствующие правки будут приняты на голосовании большинством членов академии, ее преподавательского состава и учащимися.В итоге, на голосованиях по Чайковскому раз за разом верх одерживали противники переименования.Возвращенцы ЮщенкоПримечательно в этой истории еще и то, что "отмазать" Чайковского от посягательств националистов пытались объявлением самого композитора… украинским националистом.Смысл у такой апологетики простой – руки прочь от нашего Чайковского, он любил Украину, был выходцем из древнего казацкого рода и вообще всю Российскую империю презирал.На основе подобных рассуждений бывший президент Украины Виктор Ющенко созвал недавно сбор украинской интеллигенции, которая через дискуссии и прения утвердила перечень деятелей культуры, которых ни в коем случае нельзя "отдавать" России, а нужно "возвращать" Украине.Среди них, помимо Чайковского, писатель Антон Чехов, художники Казимир Малевич, Архип Куинджи, Илья Репин, Иван Айвазовский, Антон Лосенко. Среди композиторов "помилование" Ющенко со товарищи заслужили Дмитрий Бортнянский, Максим Березовский, Артемий Ведель.Письмо ЗеленскомуРеабилитация Чайковского вызвала приступ гнева у ряда украинских композиторов. Пятнадцать человек составили коллективное обращение к Владимиру Зеленскому.Составители обращения потребовали от главы государства полностью отказаться от опальных деятелей культуры, сосредоточив все усилия на популяризации исконно украинских в их понимании композиторов, художников и писателей.История одного пикетаРассерженные композиторы-националисты одним сочинением писем не ограничились. Один из них – Илья Разумейко – отправился с наспех нарисованным плакатом к стенам Национальной академии музыки, чтобы выразить прилюдно свой протест.Разумейко, судя по всему, считает себя истинно украинским композитором. Он является одним из участников дуэта Opera Aperta, который пишет разнообразные музыкальные произведения. На счету Разумейко, например, семичасовая постмодернистская опера под названием "Мариуполь", а также экспериментальная опера про катастрофу на Чернобыльской АЭС.Отчет о своем походе с плакатом "Малороссийская НМАУ – позор для Украины" он опубликовал на днях у себя в соцсетях.Разумейко заявил, что беседы со студентами академии ужаснули его. Практически все встретившиеся ему молодые люди не поддержали идею переименования, а кто-то и вовсе сказал, что пусть учебное заведение назовут хоть именем Сталина, лишь бы были хорошие оценки.Еще больше эпатажного композитора, который сам является выпускником этой академии, напугали десятки преподавателей, которые пытались прогнать его и общались с ним на русском языке.По его словам, на несогласных с "чайковизацией" НМАУ якобы давит руководство, которое отстаивает имя великого композитора в своем названии."Десятый год войны Украины за свое право на существование. На Майдане Незалежности здание имеет имя ПИЧ. А внутри этого здания - "маленькие люди" и русскоязычные мумии, издевающиеся над ними. Ну, или просто методично учат, что же это такое: "Быть маленьким человеком классической музыки, от которого ничего не зависит и задача которого - играть гаммы", - резюмировал он.Останется величайшим и русскимКак уже писало издание Украина.ру, возня в киевской академии вокруг имени Чайковского никак не затронет творческое наследие композитора и его ценность для всего мира.Специалисты и обычные ценители музыки не изменят своего отношения к Чайковскому как мировому музыкальному гению, к имени которого все эти псевдоисторические потуги украинской власти никакого отношения не имеют.

https://ukraina.ru/20231028/1050487794.html

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Павел Котов

эксклюзив, петр ильич чайковский, украина, музыка, владимир зеленский, россия