Московский суд решил судьбу главаря "Грузинского легиона" - 28.02.2024 Украина.ру
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Московский суд решил судьбу главаря "Грузинского легиона"
Московский суд решил судьбу главаря "Грузинского легиона" - 28.02.2024 Украина.ру
Московский суд решил судьбу главаря "Грузинского легиона"
Московский суд заочно арестовал главаря "Грузинского национального легиона" на Украине Ушанги Мамулашвили также известного как Мамука
2024-02-28T10:47
2024-02-28T12:32
новости
россия
москва
"грузинский легион"
суд
арест
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Боевика обвиняют по 282 статье УК РФ "Возбуждение ненависти или вражды". С октября прошлого года Мамулашвили объявлен в международный розыск. В начале января в СМИ появилась информация о ликвидации Мамулашвили на Украине. Однако позже выяснилось, что убит был другой боевик, а главарь "Грузинского легиона" отсиживается в тылу. Нацформирование "Грузинский национальный легион" участвует в боевых действиях на стороне ВСУ. По словам командира группировки Мамулашвили, грузины составляют наибольшую долю иностранных боевиков на Украине, а второй по величине иностранный контингент украинских войск - это британцы. Информация о жестоких преступлениях, совершенных грузинскими наемниками в зоне СВО, уже не раз становилась достоянием общественности. Одно из них попало на видео, появившееся в сети 4 апреля 2022 года. На кадрах боевики "Грузинского легиона" добивали российских военных, лежащих на дороге со связанными руками. В конце апреля прошлого года ВС РФ нанесли удар по позициям наемников в здании библиотеки в городе Константиновка, в результате которого было уничтожено до 60-ти боевиков легиона. В конце июня 2023-го Следственный комитет РФ заочно привлек к уголовной ответственности основателя "Грузинского национального легиона" Ушанги Мамулашвили, известного как Мамука Мамулашвили.Подробнее читайте в статье Сибирский пиар-батальон ВСУ: "коренные народы" и безродные анархисты на сайте Украина.ру
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новости, россия, москва, "грузинский легион", суд, арест
Новости, Россия, Москва, "Грузинский легион", Суд, арест

Московский суд решил судьбу главаря "Грузинского легиона"

10:47 28.02.2024 (обновлено: 12:32 28.02.2024)
 
© Фото : Facebook/Mamuka MamulashviliКомандир добровольческого «Грузинского национального легиона» Мамука Мамулашвили
Командир добровольческого «Грузинского национального легиона» Мамука Мамулашвили - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© Фото : Facebook/Mamuka Mamulashvili
Читать в
Московский суд заочно арестовал главаря "Грузинского национального легиона" на Украине Ушанги Мамулашвили также известного как Мамука
Боевика обвиняют по 282 статье УК РФ "Возбуждение ненависти или вражды". С октября прошлого года Мамулашвили объявлен в международный розыск.
В начале января в СМИ появилась информация о ликвидации Мамулашвили на Украине. Однако позже выяснилось, что убит был другой боевик, а главарь "Грузинского легиона" отсиживается в тылу.
Нацформирование "Грузинский национальный легион" участвует в боевых действиях на стороне ВСУ.
По словам командира группировки Мамулашвили, грузины составляют наибольшую долю иностранных боевиков на Украине, а второй по величине иностранный контингент украинских войск - это британцы.
Информация о жестоких преступлениях, совершенных грузинскими наемниками в зоне СВО, уже не раз становилась достоянием общественности.
Одно из них попало на видео, появившееся в сети 4 апреля 2022 года.
На кадрах боевики "Грузинского легиона" добивали российских военных, лежащих на дороге со связанными руками. В конце апреля прошлого года ВС РФ нанесли удар по позициям наемников в здании библиотеки в городе Константиновка, в результате которого было уничтожено до 60-ти боевиков легиона.
В конце июня 2023-го Следственный комитет РФ заочно привлек к уголовной ответственности основателя "Грузинского национального легиона" Ушанги Мамулашвили, известного как Мамука Мамулашвили.
Подробнее читайте в статье Сибирский пиар-батальон ВСУ: "коренные народы" и безродные анархисты на сайте Украина.ру
20 сентября 2023, 12:19
В ходе СВО уничтожен "один из лучших бойцов" "Грузинского легиона"В районе села Нескучное на Южнодонецком направлении 18 сентября был ликвидирован наемник "Грузинского легиона" Закро Шубитидзе. В тот же день командир формирования Мамука Мамулашвили подтвердил факт смерти Шубитидзе в результате удара российской артиллерии
 
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