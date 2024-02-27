https://ukraina.ru/20240227/1053567125.html

Сибирский пиар-батальон ВСУ: "коренные народы" и безродные анархисты

Сибирский пиар-батальон ВСУ: "коренные народы" и безродные анархисты - 27.02.2024 Украина.ру

Сибирский пиар-батальон ВСУ: "коренные народы" и безродные анархисты

Украинские пропагандисты, обслуживающие режим Владимира Зеленского, извлекли из закромов очередной пиар-проект – так называемый Сибирский батальон ВСУ. Все новое, как известно, это хорошо забытое старое: ранее эти же люди уже пытались раскрутить аналогичные пустышки – чеченские, башкирские, тюркские и прочие роты, батальоны и легионы

2024-02-27T17:27

2024-02-27T17:27

2024-02-27T17:28

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Иностранный легионФормирование подразделений из иностранцев стартовало на Украине после начала российской военной спецоперации. Большая часть наемников, например, из дальнего зарубежья, влилась в уже действующие части. Оставшихся "добровольцев" власти решили использовать не столько как боевую силу, сколько для раскрутки темы "сепаратизма" внутри РФ.Политическую часть поручили курировать беглому депутату Госдумы Илье Пономареву* с его "Форумом свободных народов пост-России"**, силовой блок этой квазиорганизации доверили изображать разнообразным батальонам внутри ВСУ.Еще в 2014 году Украина пыталась организовать формирования из этнических чеченцев и выходцев с Кавказа, которые осели в Европе и на Украине после разгрома бандподполья в Чечне. В 2022 году по схожей схеме стали появляться "батальоны" из белорусских националистов, поляков и даже немцев.Особую роль отвели для отрядов, сформированных якобы из россиян и представителей народов РФ.Батальон-призракОдной из самых экзотических из подобных структур стал так называемый Сибирский батальон. Во вторник, 27 февраля, о нем написало, в частности, украинское интернет-издание "Обозреватель". В материале говорится, что в Сибирский батальон будто бы входят некие представители "коренных народов Сибири".Состав этой группы толком никому неизвестен. В сюжете украинского телеканала Freedom от октября прошлого года сказано, что в Сибирском батальоне числятся около 60 человек. В телеграм-канале батальона сейчас чуть больше 2 тыс. подписчиков.Практически все бойцы скрывают свои лица под масками. Они носят украинскую военную форму с флагами Украины и не имеют своих особых шевронов или символики, в отличие от других схожих формирований.Об участии Сибирского батальона в реальных боевых действиях против российской армии достоверных данных нет. Сами участники батальона заявляют как минимум об одном "боевом выезде", в ходе которого они понесли потери, в том числе убитыми.Из левака в бандеровцыКак правило, для работы с медиа кураторы подобных организаций подыскивают бойца, который не скрывает свою личность и берет на себя представительские функции в СМИ.В Сибирском батальоне таким человеком стал Алексей Макаров – россиянин, леворадикальный активист, военнослужащий ВСУ.Обладатель внешности студента-интеллигента и поставленной речи охотно дает интервью и рассказывает о своем прошлом и о своей нынешней мотивации.В середине "нулевых" Макаров примыкал к ряду российских радикальных движений левацкого толка, участвовал в так называемых акциях прямого действия, отсидел в тюрьме. Позднее переехал на Украину, где также подвязался в движении анархистов.В новой для себя стране он продолжил заниматься тем, чем привык заниматься на родине – участвовал в беспорядках, совершал атаки на органы власти и оппонентов. Вскоре молодой леворадикал спелся с националистами из "Братства"*** Дмитрия Корчинского. Вместе с ними он участвовал в Одессе в атаке на местный русскоязычный канал АТВ, за что россиянина снова отправили в СИЗО, на этот раз уже на Украине.Отсидев чуть больше года, Макаров покинул Украину в 2011 году и перебрался в Швецию в статусе беженца, где он прожил следующие 10 лет.Далее началась СВО и идейный антифашист и анархист отправился на Украину, где примкнул к территориальной обороне в Киевской области и участвовал в создании в ее составе "антиавторитарного взвода".Командиром этого "взвода" стал Дмитрий Петров – профессиональный революционер, авантюрист, язычник и антирасист, который засветился в обоих украинских Майданах, протестах 2011-2012 гг. в Москве и в Белоруссии в 2020 г., а также ездил в Курдистан помогать местной Рабочей партии.Соседство леворадикалов и украинских неонацистов нисколько не смущало первых, однако вторые смотрели на своих номинальных идейных противников с подозрением. Зарождающуюся анархистскую вольницу в ВСУ быстро прикрыли, оставшихся леваков отдали в распоряжение Пономарева и отправили на обучение в 95-ю бригаду.Как итог – Петрова в 2023 году ликвидировала российская армия в Артемовске (Бахмуте), Макаров пока такой участи избежал и был делегирован в Сибирский батальон в качестве пулеметчика.Дуэт антинациста с нацистамиПримечательно, что Макарова в Сибирский батальон сосватал один из вербовщиков "Русского добровольческого корпуса"*** - праворадикальной украинской группировки, в которой состоят ультранационалисты, сбежавшие из РФ.Он пообещали Макарову, что именно в Сибирском батальоне тот сможет реализовать свою мечту об анархистском подразделении в ВСУ.Сам Макаров признавался, что ему не важно, какой у человека паспорт, он считает деление мира на государства "формой угнетения", а сама война Украины против РФ будто бы есть форма некоей "революционной борьбы". Такая политическая всеядность, идеологическая каша, дружба левых с правыми на сегодняшней Украине не является чем-то из ряда вон выходящим. Все эти маргинальные элементы находятся на полном обеспечении местных спецслужб и выполнят любые команды своих кураторов.Всем проектам по типу Сибирского батальона вряд ли уготована долгая жизнь. Малочисленные и плохо обученные отряды российских предателей будут жертвоваться украинским командованием в первую очередь, боестолкновения с ВС РФ станут для них фатальными.Не отрабатывают современные власовцы затраченные на них гривны и в пропагандистском плане. Несмотря на громкие заявления о многочисленных сторонниках внутри России и потоке добровольцев, говорить о какой-либо серьезной поддержке этих разношерстных сил не приходится. Украинские спецслужбы вынуждены доукомплектовывать все эти "батальоны" украинцами, чтобы хоть как-то поддержать их реноме.*Иностранный агент, включен в реестр террористов и экстремистов**Признан в РФ нежелательной организацией***Деятельность организации запрещена в РФ как экстремистская и террористическая

https://ukraina.ru/20240227/1053554362.html

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Павел Котов

эксклюзив, украина, всу, сибирь, батальон, анархия, россия