Крепость на горе: эксперт рассказал, как ВСУ будут оборонять Часов Яр и почему он будет легче Авдеевки - 28.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240228/1053547941.html
Крепость на горе: эксперт рассказал, как ВСУ будут оборонять Часов Яр и почему он будет легче Авдеевки
Крепость на горе: эксперт рассказал, как ВСУ будут оборонять Часов Яр и почему он будет легче Авдеевки - 28.02.2024 Украина.ру
Крепость на горе: эксперт рассказал, как ВСУ будут оборонять Часов Яр и почему он будет легче Авдеевки
Освобождать Часов Яр будет проще, чем Авдеевку, но это не значит, что бои за город будут легкими. К поселку Победа ВС РФ подступались еще в декабре, но взять его получилось только тогда, когда там никого не осталось. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-02-28T03:00
2024-02-28T03:00
новости
часов яр
авдеевка
днр
наступление
снабжение
оборона
всу
вс рф
северский донец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101826/52/1018265290_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_0a92e92c9ad17fb729561ba4dfb89576.jpg
Возможно, в Часов Яре нет такого района многоэтажек, как в Авдеевке. В центре города расположены небольшие сталинские дома, а дальше - частный сектор и маленький заводик. Поэтому освобождать Часов Яр будет проще, чем Авдеевку, рассказал обозреватель.Но это не значит, что бои за город будут простыми. Даже деревню с деревянными домами при желании можно неплохо оборонять. К маленькому поселку Победа ВС РФ подступались еще в декабре, но взять его получилось только после того, как там никого не осталось, добавил он.К тому же Часов Яр находится на горе, оттуда за наступающими российскими войсками смогут наблюдать ВСУ. А на подходе к городу есть канал Северский Донец – Донбасс. Это достаточно серьезная водная преграда, которую придется форсировать, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия возьмет Угледар и Часов Яр, когда перекроет кислород новому "Франкенштейну" ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240227/1053540154.html
часов яр
авдеевка
днр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101826/52/1018265290_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_708d47c8cf7605d18583814293bf839e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, часов яр, авдеевка, днр, наступление, снабжение, оборона, всу, вс рф, северский донец
Новости, Часов Яр, Авдеевка, ДНР, наступление, снабжение, оборона, ВСУ, ВС РФ, Северский Донец

Крепость на горе: эксперт рассказал, как ВСУ будут оборонять Часов Яр и почему он будет легче Авдеевки

03:00 28.02.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкИнспекция украинских подразделений командующим ВС Канады П. Винником
Инспекция украинских подразделений командующим ВС Канады П. Винником - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Освобождать Часов Яр будет проще, чем Авдеевку, но это не значит, что бои за город будут легкими. К поселку Победа ВС РФ подступались еще в декабре, но взять его получилось только тогда, когда там никого не осталось. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Возможно, в Часов Яре нет такого района многоэтажек, как в Авдеевке. В центре города расположены небольшие сталинские дома, а дальше - частный сектор и маленький заводик. Поэтому освобождать Часов Яр будет проще, чем Авдеевку, рассказал обозреватель.
Но это не значит, что бои за город будут простыми. Даже деревню с деревянными домами при желании можно неплохо оборонять. К маленькому поселку Победа ВС РФ подступались еще в декабре, но взять его получилось только после того, как там никого не осталось, добавил он.
"Опыт последних полутора лет показал, что если в населенном пункте достаточно гарнизона, который регулярно снабжается, то даже двукратного превосходства в силах не хватает, чтобы его взять сходу. Вам предстоит тяжелое и многодневное продвижение", - подчеркнул Полетаев.
К тому же Часов Яр находится на горе, оттуда за наступающими российскими войсками смогут наблюдать ВСУ. А на подходе к городу есть канал Северский Донец – Донбасс. Это достаточно серьезная водная преграда, которую придется форсировать, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия возьмет Угледар и Часов Яр, когда перекроет кислород новому "Франкенштейну" ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
Евгений Федоров интервью
Вчера, 04:38
Евгений Федоров: Россия до сих пор сама делает все, чтобы США и Германия не дали ей выбить ВСУ из Одессы Запад ведет сбалансированные военные действия на условиях, которые продиктовала Россия. Поэтому Москва поменяла эту концепцию, отменив независимость Украины в суде
 
НовостиЧасов ЯрАвдеевкаДНРнаступлениеснабжениеоборонаВСУВС РФСеверский Донец
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:00Суд над шпионом, военные НАТО на Украине, требование Шойгу. Итоги 28 февраля
17:55Лучшее, что можно было снять о войне: Радченко о кинофестивале "Время героев" в России
17:54Медведев призвал усилить ПВО большим количеством зенитных ракет на фоне поставок нового оружия Киеву
17:47Для себя, а не для Украины. Проблемы французской армии и инициатива Макрона
17:45"Офицеры России" сделали 12 выводов по СВО и готовят обращение
17:42Болгария отправит новый пакет военной помощи Украине
17:30На Украине нашли виновных в обрушении фронта – не командиры, а инженеры
17:05Зеленский предложил балканским странам открыть совместное производство боеприпасов
17:03Недолго музыка играла. Украинские ненавистники Чайковского дошли до Зеленского
17:03Варшава намерена полностью закрыть границу для украинских товаров на неопределённый срок
17:02“Черный Че Гевара” Джефферс Лакруа: Мои надежды на будущее Гаити связаны только с Россией
16:58Уходящая натура. Зеленский ищет основания для своей легитимности
16:57Москва отслеживает военные приготовления Берлина - Захарова
16:56"На похороны бабушки в Румынию". Украинские пограничники задержали уклонистов с венками
16:53Оружие в обмен на признание. Зачем Зеленский прибыл в Албанию
16:43В Латвии готовы отправить солдат на Украину – лишь бы НАТО дал отмашку
16:42Европа спорит о вводе войск на Украину, США признали заслуги России. О чём говорили эксперты 28 февраля
16:35Украина требует от поляков компенсацию за зерно: "козлом отпущения" Кулебе быть не хочется
16:21Приднестровье попросит помощи у РФ из-за экономической блокады
16:11Русофил Сулейман Анта Ндьяй о том, почему африканцы кричат "Да здравствует Путин!"
Лента новостейМолния