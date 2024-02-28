Крепость на горе: эксперт рассказал, как ВСУ будут оборонять Часов Яр и почему он будет легче Авдеевки
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкИнспекция украинских подразделений командующим ВС Канады П. Винником
Освобождать Часов Яр будет проще, чем Авдеевку, но это не значит, что бои за город будут легкими. К поселку Победа ВС РФ подступались еще в декабре, но взять его получилось только тогда, когда там никого не осталось. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Возможно, в Часов Яре нет такого района многоэтажек, как в Авдеевке. В центре города расположены небольшие сталинские дома, а дальше - частный сектор и маленький заводик. Поэтому освобождать Часов Яр будет проще, чем Авдеевку, рассказал обозреватель.
Но это не значит, что бои за город будут простыми. Даже деревню с деревянными домами при желании можно неплохо оборонять. К маленькому поселку Победа ВС РФ подступались еще в декабре, но взять его получилось только после того, как там никого не осталось, добавил он.
"Опыт последних полутора лет показал, что если в населенном пункте достаточно гарнизона, который регулярно снабжается, то даже двукратного превосходства в силах не хватает, чтобы его взять сходу. Вам предстоит тяжелое и многодневное продвижение", - подчеркнул Полетаев.
К тому же Часов Яр находится на горе, оттуда за наступающими российскими войсками смогут наблюдать ВСУ. А на подходе к городу есть канал Северский Донец – Донбасс. Это достаточно серьезная водная преграда, которую придется форсировать, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия возьмет Угледар и Часов Яр, когда перекроет кислород новому "Франкенштейну" ВСУ читайте на сайте Украина.ру.