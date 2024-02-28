https://ukraina.ru/20240228/1053547941.html

Крепость на горе: эксперт рассказал, как ВСУ будут оборонять Часов Яр и почему он будет легче Авдеевки

Крепость на горе: эксперт рассказал, как ВСУ будут оборонять Часов Яр и почему он будет легче Авдеевки - 28.02.2024 Украина.ру

Крепость на горе: эксперт рассказал, как ВСУ будут оборонять Часов Яр и почему он будет легче Авдеевки

Освобождать Часов Яр будет проще, чем Авдеевку, но это не значит, что бои за город будут легкими. К поселку Победа ВС РФ подступались еще в декабре, но взять его получилось только тогда, когда там никого не осталось. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-02-28T03:00

2024-02-28T03:00

2024-02-28T03:00

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часов яр

авдеевка

днр

наступление

снабжение

оборона

всу

вс рф

северский донец

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Возможно, в Часов Яре нет такого района многоэтажек, как в Авдеевке. В центре города расположены небольшие сталинские дома, а дальше - частный сектор и маленький заводик. Поэтому освобождать Часов Яр будет проще, чем Авдеевку, рассказал обозреватель.Но это не значит, что бои за город будут простыми. Даже деревню с деревянными домами при желании можно неплохо оборонять. К маленькому поселку Победа ВС РФ подступались еще в декабре, но взять его получилось только после того, как там никого не осталось, добавил он.К тому же Часов Яр находится на горе, оттуда за наступающими российскими войсками смогут наблюдать ВСУ. А на подходе к городу есть канал Северский Донец – Донбасс. Это достаточно серьезная водная преграда, которую придется форсировать, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия возьмет Угледар и Часов Яр, когда перекроет кислород новому "Франкенштейну" ВСУ читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240227/1053540154.html

часов яр

авдеевка

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новости, часов яр, авдеевка, днр, наступление, снабжение, оборона, всу, вс рф, северский донец