https://ukraina.ru/20240227/1053551598.html

Зеленский "чуть-чуть" приукрасил. Шойгу назвал реальные потери ВСУ в ходе спецоперации

Зеленский "чуть-чуть" приукрасил. Шойгу назвал реальные потери ВСУ в ходе спецоперации - 27.02.2024 Украина.ру

Зеленский "чуть-чуть" приукрасил. Шойгу назвал реальные потери ВСУ в ходе спецоперации

Украинские войска лишились свыше 444 тысяч военнослужащих за время спецоперации. Об этом 27 февраля сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу на заседании Коллегии ведомства

2024-02-27T14:35

2024-02-27T14:35

2024-02-27T14:35

потери

потери всу

владимир зеленский

сергей шойгу

новости

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"В результате решительных и активных действий наших военнослужащих снижается боевой потенциал Вооруженных сил Украины. В среднем с начала года противник ежедневно теряет более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного производства", - сказал Шойгу.Он добавил, что россияне освободили порядка 327 квадратных километров территории на всех направлениях с начала года.На днях президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что ВСУ в конфликте с Россией потеряли всего 31 тысячу военных.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ указала, что каждый украинец понимает, что президент врет о потерях своей армии. А депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет отметил, что реальные потери ВСУ могут "повергнуть в шок" граждан Украины, потому Зеленский скрывает настоящую статистику. По словам депутата, Зеленский "боится ответственности" и не способен признать свои ошибки. Также украинский лидер пытается поднять боевой дух своих граждан и военных на фоне неудач ВСУ на фронте.

https://ukraina.ru/20240226/1053523620.html

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потери, потери всу, владимир зеленский, сергей шойгу, новости