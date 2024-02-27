Зеленский "чуть-чуть" приукрасил. Шойгу назвал реальные потери ВСУ в ходе спецоперации - 27.02.2024 Украина.ру
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Зеленский "чуть-чуть" приукрасил. Шойгу назвал реальные потери ВСУ в ходе спецоперации
Зеленский "чуть-чуть" приукрасил. Шойгу назвал реальные потери ВСУ в ходе спецоперации - 27.02.2024 Украина.ру
Зеленский "чуть-чуть" приукрасил. Шойгу назвал реальные потери ВСУ в ходе спецоперации
Украинские войска лишились свыше 444 тысяч военнослужащих за время спецоперации. Об этом 27 февраля сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу на заседании Коллегии ведомства
2024-02-27T14:35
2024-02-27T14:35
потери
потери всу
владимир зеленский
сергей шойгу
новости
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"В результате решительных и активных действий наших военнослужащих снижается боевой потенциал Вооруженных сил Украины. В среднем с начала года противник ежедневно теряет более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного производства", - сказал Шойгу.Он добавил, что россияне освободили порядка 327 квадратных километров территории на всех направлениях с начала года.На днях президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что ВСУ в конфликте с Россией потеряли всего 31 тысячу военных.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ указала, что каждый украинец понимает, что президент врет о потерях своей армии. А депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет отметил, что реальные потери ВСУ могут "повергнуть в шок" граждан Украины, потому Зеленский скрывает настоящую статистику. По словам депутата, Зеленский "боится ответственности" и не способен признать свои ошибки. Также украинский лидер пытается поднять боевой дух своих граждан и военных на фоне неудач ВСУ на фронте.
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потери, потери всу, владимир зеленский, сергей шойгу, новости
потери, потери ВСУ, Владимир Зеленский, Сергей Шойгу, Новости

Зеленский "чуть-чуть" приукрасил. Шойгу назвал реальные потери ВСУ в ходе спецоперации

14:35 27.02.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Украинские войска лишились свыше 444 тысяч военнослужащих за время спецоперации. Об этом 27 февраля сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу на заседании Коллегии ведомства
"В результате решительных и активных действий наших военнослужащих снижается боевой потенциал Вооруженных сил Украины. В среднем с начала года противник ежедневно теряет более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного производства", - сказал Шойгу.
Он добавил, что россияне освободили порядка 327 квадратных километров территории на всех направлениях с начала года.
На днях президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что ВСУ в конфликте с Россией потеряли всего 31 тысячу военных.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ указала, что каждый украинец понимает, что президент врет о потерях своей армии.
А депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет отметил, что реальные потери ВСУ могут "повергнуть в шок" граждан Украины, потому Зеленский скрывает настоящую статистику. По словам депутата, Зеленский "боится ответственности" и не способен признать свои ошибки. Также украинский лидер пытается поднять боевой дух своих граждан и военных на фоне неудач ВСУ на фронте.
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"Наглая и циничная ложь": Пушилин прокомментировал слова Зеленского о потерях ВСУПрезидент Украины кратно занизил число потерь ВСУ, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин РИА Новости
 
потерипотери ВСУВладимир ЗеленскийСергей ШойгуНовости
 
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