"Не надо биться в стену": Сергей Полетаев раскрыл, каким способом ВС РФ "разрежут" оборону ВСУ в Торецке
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкЗачистка Авдеевки бойцами 55-й мотострелковой бригады ЦВО
Торецк - это естественный укрепрайон, который невозможно брать "в лобовую". Город нужно охватывать со всех сторон и брать под огневой контроль коммуникации, после истощать гарнизон ВСУ и рассекать его на части. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Город Торецк (Дзержинск) по своим размерам больше Авдеевки. Если сложить площадь самого города с прилегающими рабочими поселками, то он по размеру сравним с Северодонецком/Лисичанском. Штурмовать его в лоб бесполезно, рассказал обозреватель.
"Не надо долбиться в стену. Надо охватывать его со всех сторон и брать под огневой контроль коммуникации, истощать гарнизон и рассекать город на части", - отметил Полетаев.
В Торецке есть сеть железных дорог и шахт, типичных для Донбасса – это естественный укрепрайон, который сейчас дополнительно усиливают ВСУ. Конечно, к нему можно нарисовать стрелочки, но город надо обходить с флангов, указал специалист.
Сейчас ВС РФ продолжают движение на Часов Яр. Это медленный процесс. Но если бойцы с севера приблизятся к Константиновке, то можно попытаться подойти к Торецку с юга со стороны Авдеевки. Такая операция планируется, но когда она реализуется – неизвестно, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия возьмет Угледар и Часов Яр, когда перекроет кислород новому "Франкенштейну" ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
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