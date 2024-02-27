Гибельный путь в пустоту. Эксперты с тревогой о том, куда ведет Украину "гормональная политика" - 27.02.2024 Украина.ру
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Гибельный путь в пустоту. Эксперты с тревогой о том, куда ведет Украину "гормональная политика"
Гибельный путь в пустоту. Эксперты с тревогой о том, куда ведет Украину "гормональная политика" - 27.02.2024 Украина.ру
Гибельный путь в пустоту. Эксперты с тревогой о том, куда ведет Украину "гормональная политика"
На Украине задумались о том, за что же стоял Майдан. А стоял он будто бы за демократию, за европейские ценности и точно — за членство Украины в ЕС и в НАТО. А получили украинцы вместо этого войну, потерю территорий, потерю сотен тысяч жизней и непонятное будущее.
2024-02-27T09:21
2024-02-27T09:21
эксклюзив
украина
эксперты
майдан
ес
нато
вадим карасев
украинцы
опрос
минские соглашения
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Люди устали от войны, говорит украинский политолог Вадим Карасев. Комментируя результаты опросов, согласно которым все больше украинцев выступают за поиск дипломатического решения конфликта, он подчеркнул, что у власти такой усталости, может быть, нет, напротив, "энергия ключом бьет". По его словам, "элита не воюет", более того, у многих ее представителей нет детей. За кого им бояться?"А учитывая то, что наша элита очень молодая, что, кстати говоря, не очень-то и хорошо — не в плане того, что она еще не опытная, не мудрая, непрофессионального много… Больше гормонально, а не интеллектуально. То, что у них детей нету. Воюют мужики по 43-50 лет, а правят люди, в Верховной Раде сидят — по 30, по 25 и так далее, лет. Ну как это?", - сказал политолог в эфире интернет-канала Politeka.Он добавил, что у многих молодых политиков наблюдается "восторженность такая детская относительно ситуации, гормональный дух непобедимый", что мешает принятию зрелых взвешенных решений.Эксперт напомнил, что Киев на всех развилках выбирал худшие варианты. Сейчас пришли к тому же, к чему пришли бы, выполнив Минские соглашения — но только пришли уже в результате войны. К тому же потеряны территории, которые по Минским соглашениям оставались бы за Украиной. Но путь в НАТО заблокирован, зачем принимать в НАТО страну, у которой война с Россией? Тогда ведь надо вписываться.Спецоперацию России политолог назвал "военным антимайданом", нужным для того, чтобы преградить путь Украине в НАТО и в ЕС.К чему пришли? "НАТО нет, гарантий безопасности нет. Война есть, потеря территорий есть", - обрисовал ситуацию Карасев. Он продолжил - а путь в ЕС заблокировали польские фермеры, вообще страну с такой аграрной латифундистской экономикой не захотят брать ни французские фермеры, ни польские, ни другие. Субсидии ЕС им самим нужны."Что у нас [называют] демократией, плюрализмом? Я понимаю, это война, но факт есть факт. Где наше расцветающее телевидение, которое было у нас одним из самых таких крутых — его нет. Экономика где у нас, европейская экономика, европейские стандарты жизни?", - продолжал задавать риторические вопросы политолог. Плюс к этому, люди заперты в стране.Вот цена просчетов, цена стратегической недальновидности. Лучший результат могли бы получить без огромных потерь, подчеркнул Карасев. По его словам, есть выбор: либо воевать всю жизнь и нести потери, либо - "надо идти и договариваться с этими орками, а что делать?".Эксперт добавил, что Запад может ведь и первым начать договариваться с Россией, а Украина (киевский режим — Ред.) останется в стороне. Если политики не могут обеспечить победу, то должны обеспечить мир, сохранить государство, "на будущие победы сохранить жизни".Отметим, что украинские власти настроены более оптимистично. Что касается сохранения жизней, то Зеленский, мягко говоря, удивил всех цифрами потерь ВСУ — по его словам, за два года конфликта погибли 31 тысяча украинских военных. Это заявление вызвало волну критики внутри страны, многие сочли это попыткой занизить реальные потери. Напомним, ранее экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко говорил о полумиллионе погибших и тяжелораненых.Глава ОП Андрей Ермак заявил в телеграм-канале, что уже этим летом Киев рассчитывает получить приглашение Украины в НАТО, во всяком случае, будет настаивать на этом. А издание The New York Times сообщает об успешном сотрудничестве американской и украинской разведок и о развертывании на Украине секретных разведывательных баз ЦРУ вдоль границы с Россией.Судя по всему, Запад не намерен прекращать войну против России, которую ведет руками украинцев. Или тех, кто в сложившихся условиях продолжает считать себя "политическим" украинцем. Ведь теперь это не столько о национальности, сколько о политических убеждениях. Собственно, киевский режим не оставляет выбора для граждан — либо ты декларируешь свою "украинскость", либо...Не все считают верным выбор именно такого пути. Украинский политолог Андрей Ермолаев отмечает, что Украина как постсоветский проект имела и пока еще имеет шанс формировать многообразие, поликультурность. Но совершается фундаментальная ошибка, вместо того, чтобы превратить это в преимущество, в том числе военное, происходит "сваливание в простоту" (этнопатриотизма — Ред.). Это, по словам эксперта, "самый простой, но самый гибельный путь".Ермолаев также отметил, что сейчас сложно оценивать, что сможет Украина после войны, никто пока не в состоянии оценить всю глубину проблем, ведь до конца еще далеко.А с чего все началось? C разгула украинских неонацистов в 2014 году, напомнил европейцам премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении, опубликованном в соцсетях. По его словам, которые цитирует РИА Новости, "суть также заключается в том, что Россию обманывали в том, что НАТО не будет далее расширяться на восток, а сегодня это заходит так далеко, что членом НАТО уже должна стать Украина, что я рассматриваю как "хорошую" основу для начала Третьей мировой войны".Напомним, президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отмечал, что специальная военная операция — это попытка прекратить войну, которую начали неонацисты на Украине в 2014 году.
https://ukraina.ru/20240221/1053453257.html
https://ukraina.ru/20240219/1053405494.html
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Сергей Зуев
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, украина, эксперты, майдан, ес, нато, вадим карасев, украинцы, опрос, минские соглашения
Эксклюзив, Украина, эксперты, Майдан, ЕС, НАТО, Вадим Карасев, украинцы, опрос, Минские соглашения

Гибельный путь в пустоту. Эксперты с тревогой о том, куда ведет Украину "гормональная политика"

09:21 27.02.2024
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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На Украине задумались о том, за что же стоял Майдан. А стоял он будто бы за демократию, за европейские ценности и точно — за членство Украины в ЕС и в НАТО. А получили украинцы вместо этого войну, потерю территорий, потерю сотен тысяч жизней и непонятное будущее.
Люди устали от войны, говорит украинский политолог Вадим Карасев. Комментируя результаты опросов, согласно которым все больше украинцев выступают за поиск дипломатического решения конфликта, он подчеркнул, что у власти такой усталости, может быть, нет, напротив, "энергия ключом бьет". По его словам, "элита не воюет", более того, у многих ее представителей нет детей. За кого им бояться?
"А учитывая то, что наша элита очень молодая, что, кстати говоря, не очень-то и хорошо — не в плане того, что она еще не опытная, не мудрая, непрофессионального много… Больше гормонально, а не интеллектуально. То, что у них детей нету. Воюют мужики по 43-50 лет, а правят люди, в Верховной Раде сидят — по 30, по 25 и так далее, лет. Ну как это?", - сказал политолог в эфире интернет-канала Politeka.
Он добавил, что у многих молодых политиков наблюдается "восторженность такая детская относительно ситуации, гормональный дух непобедимый", что мешает принятию зрелых взвешенных решений.
- РИА Новости, 1920, 21.02.2024
21 февраля, 18:02
Украинцы устали и начали об этом говорить. Что показала свежая социологияСразу два крупнейших украинских центра исследования настроений в обществе – КМИС и группа "Рейтинг" - на днях опубликовали результаты своих опросов
Эксперт напомнил, что Киев на всех развилках выбирал худшие варианты. Сейчас пришли к тому же, к чему пришли бы, выполнив Минские соглашения — но только пришли уже в результате войны. К тому же потеряны территории, которые по Минским соглашениям оставались бы за Украиной. Но путь в НАТО заблокирован, зачем принимать в НАТО страну, у которой война с Россией? Тогда ведь надо вписываться.
Спецоперацию России политолог назвал "военным антимайданом", нужным для того, чтобы преградить путь Украине в НАТО и в ЕС.
К чему пришли? "НАТО нет, гарантий безопасности нет. Война есть, потеря территорий есть", - обрисовал ситуацию Карасев. Он продолжил - а путь в ЕС заблокировали польские фермеры, вообще страну с такой аграрной латифундистской экономикой не захотят брать ни французские фермеры, ни польские, ни другие. Субсидии ЕС им самим нужны.
"Что у нас [называют] демократией, плюрализмом? Я понимаю, это война, но факт есть факт. Где наше расцветающее телевидение, которое было у нас одним из самых таких крутых — его нет. Экономика где у нас, европейская экономика, европейские стандарты жизни?", - продолжал задавать риторические вопросы политолог. Плюс к этому, люди заперты в стране.
Вот цена просчетов, цена стратегической недальновидности. Лучший результат могли бы получить без огромных потерь, подчеркнул Карасев. По его словам, есть выбор: либо воевать всю жизнь и нести потери, либо - "надо идти и договариваться с этими орками, а что делать?".
- РИА Новости, 1920, 19.02.2024
19 февраля, 20:49
Украинцев, считающих, что страна движется в неправильном направлении стало больше – опрос На Украине выросло число граждан, которые считают, что страна движется в неправильном направлении. Такие данные подаёт соцгруппа "Рейтинг" общенационального украинского опроса
Эксперт добавил, что Запад может ведь и первым начать договариваться с Россией, а Украина (киевский режим — Ред.) останется в стороне. Если политики не могут обеспечить победу, то должны обеспечить мир, сохранить государство, "на будущие победы сохранить жизни".
Отметим, что украинские власти настроены более оптимистично. Что касается сохранения жизней, то Зеленский, мягко говоря, удивил всех цифрами потерь ВСУ — по его словам, за два года конфликта погибли 31 тысяча украинских военных. Это заявление вызвало волну критики внутри страны, многие сочли это попыткой занизить реальные потери. Напомним, ранее экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко говорил о полумиллионе погибших и тяжелораненых.
Глава ОП Андрей Ермак заявил в телеграм-канале, что уже этим летом Киев рассчитывает получить приглашение Украины в НАТО, во всяком случае, будет настаивать на этом. А издание The New York Times сообщает об успешном сотрудничестве американской и украинской разведок и о развертывании на Украине секретных разведывательных баз ЦРУ вдоль границы с Россией.
Судя по всему, Запад не намерен прекращать войну против России, которую ведет руками украинцев. Или тех, кто в сложившихся условиях продолжает считать себя "политическим" украинцем. Ведь теперь это не столько о национальности, сколько о политических убеждениях. Собственно, киевский режим не оставляет выбора для граждан — либо ты декларируешь свою "украинскость", либо...
Не все считают верным выбор именно такого пути. Украинский политолог Андрей Ермолаев отмечает, что Украина как постсоветский проект имела и пока еще имеет шанс формировать многообразие, поликультурность. Но совершается фундаментальная ошибка, вместо того, чтобы превратить это в преимущество, в том числе военное, происходит "сваливание в простоту" (этнопатриотизма — Ред.). Это, по словам эксперта, "самый простой, но самый гибельный путь".
Ермолаев также отметил, что сейчас сложно оценивать, что сможет Украина после войны, никто пока не в состоянии оценить всю глубину проблем, ведь до конца еще далеко.
А с чего все началось? C разгула украинских неонацистов в 2014 году, напомнил европейцам премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении, опубликованном в соцсетях. По его словам, которые цитирует РИА Новости, "суть также заключается в том, что Россию обманывали в том, что НАТО не будет далее расширяться на восток, а сегодня это заходит так далеко, что членом НАТО уже должна стать Украина, что я рассматриваю как "хорошую" основу для начала Третьей мировой войны".
Напомним, президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отмечал, что специальная военная операция — это попытка прекратить войну, которую начали неонацисты на Украине в 2014 году.
 
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