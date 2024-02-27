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"Вышли из ада": военный эксперт раскрыл, что произошло в Авдеевке с ВСУ и почему их лучше "убрать в тыл"

"Вышли из ада": военный эксперт раскрыл, что произошло в Авдеевке с ВСУ и почему их лучше "убрать в тыл" - 27.02.2024 Украина.ру

"Вышли из ада": военный эксперт раскрыл, что произошло в Авдеевке с ВСУ и почему их лучше "убрать в тыл"

Поражение в Авдеевке безусловно скажется отрицательно на моральном духе ВСУ. Те люди, которые "вышли из ада", уже не такие боеспособные по сравнению с теми, кто там не был. Так что победа ВС РФ в Авдеевке дала очень хороший эффект. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-02-27T05:00

2024-02-27T05:00

2024-02-27T05:00

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По некоторым данным, на последнем этапе численность Авдеевского гарнизона ВСУ оценивалась в 3 тысячи человек. Если их этих 3 тысяч противник потерял тысячу пленными и пропавшими без вести, то значит они уже потеряли треть группировки, рассказал эксперт.Плюс какое-то их количество украинских военных еще погибли при отступлении. Да, часть подразделений отошли. Но отошел не только городской гарнизон, но и те подразделения ВСУ, которые держали фланги. Поэтому нельзя считать, что эвакуация противника из Авдеевки прошла "успешно", добавил он.После Авдеевки в рядах ВСУ возникнет цепная реакция, которая скажется на моральном духе всей украинской армии. Киеву необходимо эти части сразу же выводить в тыл, чтобы они не запугали остальных. Так что победа ВС РФ в Авдеевке имеет очень хороший эффект, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью Владимир Евсеев: ВСУ после Крынок будут латать сразу пять дыр, а России досталась очень интересная Победа читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240226/1053518001.html

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