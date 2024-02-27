"Вышли из ада": военный эксперт раскрыл, что произошло в Авдеевке с ВСУ и почему их лучше "убрать в тыл" - 27.02.2024 Украина.ру
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"Вышли из ада": военный эксперт раскрыл, что произошло в Авдеевке с ВСУ и почему их лучше "убрать в тыл"
"Вышли из ада": военный эксперт раскрыл, что произошло в Авдеевке с ВСУ и почему их лучше "убрать в тыл" - 27.02.2024 Украина.ру
"Вышли из ада": военный эксперт раскрыл, что произошло в Авдеевке с ВСУ и почему их лучше "убрать в тыл"
Поражение в Авдеевке безусловно скажется отрицательно на моральном духе ВСУ. Те люди, которые "вышли из ада", уже не такие боеспособные по сравнению с теми, кто там не был. Так что победа ВС РФ в Авдеевке дала очень хороший эффект. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-02-27T05:00
2024-02-27T05:00
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По некоторым данным, на последнем этапе численность Авдеевского гарнизона ВСУ оценивалась в 3 тысячи человек. Если их этих 3 тысяч противник потерял тысячу пленными и пропавшими без вести, то значит они уже потеряли треть группировки, рассказал эксперт.Плюс какое-то их количество украинских военных еще погибли при отступлении. Да, часть подразделений отошли. Но отошел не только городской гарнизон, но и те подразделения ВСУ, которые держали фланги. Поэтому нельзя считать, что эвакуация противника из Авдеевки прошла "успешно", добавил он.После Авдеевки в рядах ВСУ возникнет цепная реакция, которая скажется на моральном духе всей украинской армии. Киеву необходимо эти части сразу же выводить в тыл, чтобы они не запугали остальных. Так что победа ВС РФ в Авдеевке имеет очень хороший эффект, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью Владимир Евсеев: ВСУ после Крынок будут латать сразу пять дыр, а России досталась очень интересная Победа читайте на сайте Украина.ру.
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новости, всу, украина, россия, авдеевка, военные, днр, освобождение, сво
Новости, ВСУ, Украина, Россия, Авдеевка, военные, ДНР, освобождение, СВО

"Вышли из ада": военный эксперт раскрыл, что произошло в Авдеевке с ВСУ и почему их лучше "убрать в тыл"

05:00 27.02.2024
 
© AP / Vadim GhirdaВСУ военнослужащий Украина танк оружие бтр
ВСУ военнослужащий Украина танк оружие бтр - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© AP / Vadim Ghirda
Читать в
Поражение в Авдеевке безусловно скажется отрицательно на моральном духе ВСУ. Те люди, которые "вышли из ада", уже не такие боеспособные по сравнению с теми, кто там не был. Так что победа ВС РФ в Авдеевке дала очень хороший эффект. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
По некоторым данным, на последнем этапе численность Авдеевского гарнизона ВСУ оценивалась в 3 тысячи человек. Если их этих 3 тысяч противник потерял тысячу пленными и пропавшими без вести, то значит они уже потеряли треть группировки, рассказал эксперт.
Плюс какое-то их количество украинских военных еще погибли при отступлении. Да, часть подразделений отошли. Но отошел не только городской гарнизон, но и те подразделения ВСУ, которые держали фланги. Поэтому нельзя считать, что эвакуация противника из Авдеевки прошла "успешно", добавил он.
"Кроме того, авдеевское поражение все равно скажется на моральном духе ВСУ. Те люди, которые "вышли из ада", уже не такие боеспособные по сравнению с теми, кто в этом аду не был. Они будут попадать в другие части и начнут рассказывать, что с ними произошло", - подчеркнул Евсеев.
После Авдеевки в рядах ВСУ возникнет цепная реакция, которая скажется на моральном духе всей украинской армии. Киеву необходимо эти части сразу же выводить в тыл, чтобы они не запугали остальных. Так что победа ВС РФ в Авдеевке имеет очень хороший эффект, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью Владимир Евсеев: ВСУ после Крынок будут латать сразу пять дыр, а России досталась очень интересная Победа читайте на сайте Украина.ру.
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