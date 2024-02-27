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Военный эксперт рассказал, как ВС РФ "срезали" плацдарм ВСУ Крынках и теперь перемалывают ВСУ в Работино

Военный эксперт рассказал, как ВС РФ "срезали" плацдарм ВСУ Крынках и теперь перемалывают ВСУ в Работино - 27.02.2024 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как ВС РФ "срезали" плацдарм ВСУ Крынках и теперь перемалывают ВСУ в Работино

Главком ВСУ Александр Сырский понимает, что плацдарм в Крынках был нужен только для отвлечения внимания ВС РФ. При этом его удержание приводило к тому, что Украина там бессмысленно расходовала боеприпасы и сжигала три бригады морской пехоты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и социолог Денис Селезнев

2024-02-27T03:40

2024-02-27T03:40

2024-02-27T03:40

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плацдарм

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вс рф

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херсонское направление

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Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская армия полностью срезала плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области. По его словам, российские подразделения встали по всему побережью рек Крынки и Конки, рассказал эксперт.Главком ВСУ Александр Сырский понимает, что этот плацдарм был нужен только для отвлечения внимания ВС РФ. При этом его удержание приводило к тому, что Украина в Крынках бессмысленно расходовала боеприпасы и сжигала три бригады морской пехоты, добавил он.Решение противника перебросить силы на Запорожье затруднит продвижение ВС РФ, но поспособствует решению главной задачи – перемалыванию боеспособных бригад ВСУ, учитывая, что подготовить их в сжатые сроки Киев не сможет, используя все более низкое качество мобилизационного пополнения, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Евсеев: ВСУ после Крынок будут латать сразу пять дыр, а России досталась очень интересная Победа читайте на сайте Украина.ру.

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