Военный эксперт рассказал, как ВС РФ "срезали" плацдарм ВСУ Крынках и теперь перемалывают ВСУ в Работино
© AP / Alex Babenko
© AP / Alex Babenko
Главком ВСУ Александр Сырский понимает, что плацдарм в Крынках был нужен только для отвлечения внимания ВС РФ. При этом его удержание приводило к тому, что Украина там бессмысленно расходовала боеприпасы и сжигала три бригады морской пехоты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и социолог Денис Селезнев
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская армия полностью срезала плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области. По его словам, российские подразделения встали по всему побережью рек Крынки и Конки, рассказал эксперт.
Главком ВСУ Александр Сырский понимает, что этот плацдарм был нужен только для отвлечения внимания ВС РФ. При этом его удержание приводило к тому, что Украина в Крынках бессмысленно расходовала боеприпасы и сжигала три бригады морской пехоты, добавил он.
"Так что противник вроде бы все делает правильно. Он оставляет бессмысленную затею с плацдармом и пытается задержать наше продвижение на Работино. Но в то же время он позволяет нам (ВС РФ. - Ред.) решать главную задачу", - подчеркнул Евсеев.
Решение противника перебросить силы на Запорожье затруднит продвижение ВС РФ, но поспособствует решению главной задачи – перемалыванию боеспособных бригад ВСУ, учитывая, что подготовить их в сжатые сроки Киев не сможет, используя все более низкое качество мобилизационного пополнения, заключил собеседник издания.
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