Военный эксперт рассказал, как ВС РФ "срезали" плацдарм ВСУ Крынках и теперь перемалывают ВСУ в Работино - 27.02.2024 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, как ВС РФ "срезали" плацдарм ВСУ Крынках и теперь перемалывают ВСУ в Работино
Военный эксперт рассказал, как ВС РФ "срезали" плацдарм ВСУ Крынках и теперь перемалывают ВСУ в Работино - 27.02.2024 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как ВС РФ "срезали" плацдарм ВСУ Крынках и теперь перемалывают ВСУ в Работино
Главком ВСУ Александр Сырский понимает, что плацдарм в Крынках был нужен только для отвлечения внимания ВС РФ. При этом его удержание приводило к тому, что Украина там бессмысленно расходовала боеприпасы и сжигала три бригады морской пехоты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и социолог Денис Селезнев
2024-02-27T03:40
2024-02-27T03:40
новости
всу
работино
плацдарм
днепр
запорожье
резервы
вс рф
сво
херсонское направление
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Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская армия полностью срезала плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области. По его словам, российские подразделения встали по всему побережью рек Крынки и Конки, рассказал эксперт.Главком ВСУ Александр Сырский понимает, что этот плацдарм был нужен только для отвлечения внимания ВС РФ. При этом его удержание приводило к тому, что Украина в Крынках бессмысленно расходовала боеприпасы и сжигала три бригады морской пехоты, добавил он.Решение противника перебросить силы на Запорожье затруднит продвижение ВС РФ, но поспособствует решению главной задачи – перемалыванию боеспособных бригад ВСУ, учитывая, что подготовить их в сжатые сроки Киев не сможет, используя все более низкое качество мобилизационного пополнения, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Евсеев: ВСУ после Крынок будут латать сразу пять дыр, а России досталась очень интересная Победа читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, всу, работино, плацдарм, днепр, запорожье, резервы, вс рф, сво, херсонское направление, река
Новости, ВСУ, Работино, плацдарм, Днепр, Запорожье, резервы, ВС РФ, СВО, Херсонское направление, река

Военный эксперт рассказал, как ВС РФ "срезали" плацдарм ВСУ Крынках и теперь перемалывают ВСУ в Работино

03:40 27.02.2024
 
© AP / Alex Babenko
- РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© AP / Alex Babenko
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Главком ВСУ Александр Сырский понимает, что плацдарм в Крынках был нужен только для отвлечения внимания ВС РФ. При этом его удержание приводило к тому, что Украина там бессмысленно расходовала боеприпасы и сжигала три бригады морской пехоты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и социолог Денис Селезнев
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская армия полностью срезала плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области. По его словам, российские подразделения встали по всему побережью рек Крынки и Конки, рассказал эксперт.
Главком ВСУ Александр Сырский понимает, что этот плацдарм был нужен только для отвлечения внимания ВС РФ. При этом его удержание приводило к тому, что Украина в Крынках бессмысленно расходовала боеприпасы и сжигала три бригады морской пехоты, добавил он.

"Так что противник вроде бы все делает правильно. Он оставляет бессмысленную затею с плацдармом и пытается задержать наше продвижение на Работино. Но в то же время он позволяет нам (ВС РФ. - Ред.) решать главную задачу", - подчеркнул Евсеев.

Решение противника перебросить силы на Запорожье затруднит продвижение ВС РФ, но поспособствует решению главной задачи – перемалыванию боеспособных бригад ВСУ, учитывая, что подготовить их в сжатые сроки Киев не сможет, используя все более низкое качество мобилизационного пополнения, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимир Евсеев: ВСУ после Крынок будут латать сразу пять дыр, а России досталась очень интересная Победа читайте на сайте Украина.ру.
 
НовостиВСУРаботиноплацдармДнепрЗапорожьерезервыВС РФСВОХерсонское направлениерека
 
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