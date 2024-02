https://ukraina.ru/20240226/1053528453.html

Секретные базы на границе Украины и России от ЦРУ. Эксперты о скандальной статье в The New York Times

Секретные базы на границе Украины и России от ЦРУ. Эксперты о скандальной статье в The New York Times - 26.02.2024 Украина.ру

Секретные базы на границе Украины и России от ЦРУ. Эксперты о скандальной статье в The New York Times

В американском издании The New York Times вышла подробная статья о тесной совместной работе ЦРУ с украинскими спецслужбами, которая продолжается уже 10 лет

В статье идет речь о том, что американцы подготовили целые отряды спецслужбистов, развернули укрепленные базы на границе с Россией, помогали взламывать российские системы безопасности, обучали диверсионно-разведывательной деятельности украинцев. И все это продолжалось практически десятилетие. Почему в публичное поле вбросили этот материал, кому послан сигнал от ЦРУ, а также как России стоит реагировать на этот вброс, анализировали эксперты на своих страницах в соцсетях.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина:14 секретных баз ЦРУ на Украине: подытожим сенсацию от The New York Times.Без преувеличения сенсационное разоблачение выдал один из рупоров американского "глубинного государства", который уже не в первый раз допускает утечки подобного рода. Из статьи The New York Times "Шпионская война: как ЦРУ тайно помогает Украине бороться с Путиным" можно узнать, что за последние 8 лет при поддержке ЦРУ на "незалежной" была создана целая сеть шпионских баз вдоль границы России, а под полный контроль Лэнгли украинские спецслужбы перешли сразу после Евромайдана.Базы, находящиеся под землей и контролирующие удары дронов ВСУ по территории РФ, "на 110%" финансируются и снабжаются ЦРУ.С 2016 года ЦРУ тренирует сотрудников отдельного украинского подразделения 2245, которое в интересах США охотится за российскими средствами связи и дронами.ЦРУ обучило новое поколение украинских шпионов, которые действовали внутри России, по всей Европе, на Кубе и в других точках, где русские имеют присутствие.Сразу после Евромайдана, 24 февраля 2014 года, глава СБУ позвонил резиденту ЦРУ и МИ-6, предложив восстановить СБУ с нуля под их руководством.Украина давала Вашингтону больше данных, чем тот мог обработать. “Для русского позволить завербовать себя американцу — значит совершить абсолютное, предельное вероломство. Но быть завербованным украинцем — это просто дружеский разговор за кружкой пива”.Кроме российских сетей украинский центр работает против Китая и Белоруссии.Киев с самого начала настаивал на диверсиях и убийствах, ЦРУ якобы было против, но Киев начал организовывать убийства явочным порядком, воспользовавшись предвыборной гонкой Трампа и Клинтон, — и тем самым поставил Вашингтон перед фактом. Тому пришлось-де смириться — разведцентр на Украине был слишком важен.ЦРУ и ГУР в данный момент укомплектованы людьми, не имеющими никаких связей с Россией "и даже не знающих, что такое СССР". Глава ГУР Буданов полностью подконтролен ЦРУ и даже проходил лечение в Национальном военно-медицинском центре в Мэриленде.ЦРУ и МИ-6 несут ответственность за подготовку “спящих” сетей диверсантов в Херсонской и Запорожской областях, занимающихся убийствами “коллаборантов”.Русофобия для украинских спецслужб под эгидой ЦРУ — явление системное. Генерал ГУР Кондратюк вместе с резидентом ЦРУ освистывал на хоккейном матче "Вашингтон Кэпиталз" игрока Овечкина, а его кабинет украшен аквариумом с моделью "затонувшей российской подводной лодки".США при Трампе не меняли антироссийский курс. Ключевые посты заняли антироссийские ястребы, усилившие работу с Украиной.Всё это NYT сообщает, подводя к главному выводу. Дескать, Киев опасается, что ЦРУ его бросит, "как это было в Афганистане".Должно быть, без денег Украине действительно трудновато, раз уже мейнстримное американское СМИ подчёркивает важность украинского разведцентра ЦРУ. И подтверждая тем самым правоту Владимира Путина в вопросе фактического существовании на Украине сети натовских (американских) баз.Из статьи NYT понятно, кроме того, что Украиной руководят максимально русофобские марионетки, у которых желание убивать русских превосходит даже настроения хозяина. Уже хотя бы поэтому не должно быть никаких сантиментов в отношении физической целостности руководителей украинских спецслужб.Если же есть желание нанести удар по реальным контролёрам Украины, ЦРУ и МИ-6, то повод после статьи NYT можно не искать.Общественный деятель Дмитрий Спивак:РОЛЬ РАЗВЕДКИ в современной истории. Нашумевшая статья в NYT, в которой рассказывается о системном сотрудничестве ЦРУ и Украины, о создании учебных (и не только) баз на нашей территории, начиная с 2016 года, совместных операциях и роли определённых представителей украинской власти, может стать началом очень негативных процессов не только у нас, но и в Европе в целом.И Путин, безусловно будет использовать этот материал для оправдания начала широкомасштабной войны. Более того, страны ЕС, БРИКС, государства глобального Юга и ряд стран Ближнего Востока без особого энтузиазма воспримут методы, обнародованные в уважаемом американском издании, работы ЦРУ на территории других государств для реализации собственных программ.В общем, наблюдаем. Начинаются интересные события. Вернее, могут начаться.В зависимости, кто и как "отработает" эту публикацию в информационном и дипломатическом пространстве, и какие договорённости существуют между разведслужбами.Политолог Юрий Баранчик:New York Times: США создали на Украине "вдоль российской границы" 12 секретных баз. Причем началось это не после полномасштабного вторжения России, а еще восемь лет назад.С этих баз, которые часто находятся в подземных бункерах, еще с тех времен шло прослушивание российского эфира, а сейчас в том числе управляются дроны-камикадзе, которые Украина использует против РФ."ЦРУ и другие американские спецслужбы предоставляют разведданные для целенаправленных ракетных ударов, отслеживают передвижения российских войск и помогают поддерживать шпионские сети", – говорится в статье."Это превратило Украину… в одного из наиболее важных разведывательных партнеров Вашингтона в борьбе с Кремлем", – пишет NYT.Примерно в 2016 году ЦРУ начало подготовку украинского "Отряда 2245", который захватывал российские дроны и средства связи, чтобы в ЦРУ могли их взломать. Одним из офицеров этого подразделения был Кирилл Буданов*, нынешний глава ГУР."ЦРУ также помогло подготовить новое поколение украинских шпионов, которые действовали внутри России, по всей Европе, на Кубе и в других местах, где русские имеют большое присутствие", – говорится в статье.За последние десять лет это сотрудничество "превратило Украину в центр сбора разведывательной информации, который перехватывал больше российских сообщений, чем станция ЦРУ в России".Судя по дальнейшей информации газеты, такая вовлеченность американцев стала одним из факторов, который лег в основу решения Путина начать вторжение на Украину.Бывший советский разведчик, украинский военный аналитик Юрий Швец:Я должен сказать, что я был потрясён этой статьей. Это разведсообщение невиданное в истории спецслужб. Я думаю, что российские спецслужбы будут тщательно анализировать это. Главный вопрос зачем эта беспрецедентная откровенность появилась на страницах нью-йорк таймс именно сегодня?Это никакая-то там утечка, сделанная через 2-3-х непонятно чем руководствовавшихся чиновников. Для написания этой статьи журналисты провели беседы с примерно двумястами высокопоставленными чиновниками в Соединённых Штатах Америки и с людьми в Украине, которые непосредственно участвовали в этих операциях. Поэтому вот всё, что здесь написано, надо воспринимать как не дезинформация, а как дозированный выброс информации. Это происходит второй раз. Предыдущий раз они это сделали, когда, отчаявшись подавать сигналы руководству в Киеве о том, что грядёт агрессия, начали трубить об этом через средства массовой информации, ставя под удар свои источники. Так вот сейчас на третьем году войны, пишет "Нью-Йорк Таймс", партнерство Вашингтона и Киева в области разведки является стержнем, способностью Украины защитить себя. Другие американские спецслужбы предоставляют разведданные для нанесения целевых ракетных ударов, отслеживают передвижение российских войск, помогают поддерживать шпионские сети. То есть это сотрудничество между двумя странами глобально.Итак, это сотрудничество зародилось 10 лет назад. Оно развивалось при трех разных президентах США и продвигалось ключевыми лицами правительство Соединенных Штатов Америки с одной стороны, с другой стороны Украины. И в результате Украина превратилась в одного из самых важных партнеров Вашингтона в борьбе с Кремлём. Для Соединенных Штатов сотрудничество в области разведки с Украиной - это надпартийный проект, который не зависит от того, кто у власти - демократы или республиканцы. Это очень важное соображение именно сейчас. То есть, печатая эту откровенную статью, ЦРУ шлет некоторым игрокам в Вашингтоне (кто эти игроки, они поймут) сигнал о том, что под это сотрудничество с Украиной, беспрецедентное с точки зрения доступа к развединформации, можно теперь слить любой компромат на любого политического деятеля в США, который, скажем так, неправильно себя поведет. Примером может явиться тот же (Борис) Джонсон. Не успел он начать плохо себя вести в отношении помощи Украине, тут же появился денежный след, связывающий его с Россией. И не просто с Россией, а с государственным предприятием.Проект состоит из 12 секретных объектов, созданных за последние 8 лет, вдоль российской границы. В последнее время добавили ещё 2 базы. Украина помогла США выйти на российских оперативников, вмешивавшихся в президентские выборы в США в 2016 году. Как это актуально сейчас, в 2024 году! Под российскими оперативниками имеется в виду, как вы поняли, наверное, Андрей Деркач. Это сигнал, прежде всего Трампу. Он состоит о том, что если он попытается угробить этот проект, то на него могут слить компромат.Журналист Семен Уралов:Одесский майданный активист Марк Гордиенко дал интервью французскому СМИ. В котором, в частности, грозит Западу последствиями возможного "предательства Западом Украины". "Миллионы украинцев...разобьются на сотни и тысячи боевых ячеек... и по***у на ваших морских котиков и французских легионеров".Страна-террорист грозит терактами. Вот это новость!Но на самом деле всё это работает немного не так. Вот NYT опубликовала материал, в котором прямо пишет о том, как ЦРУ создала на Украине спецподразделение по подготовке и руководству диверсантами, сеть баз для них. Конкретные итоги работы — теракты в Херсонской области (уже после начала СВО), попытка минирования военного аэродрома в Крыму, убийства Гиви, Моторолы и, по видимому, Александра Захарченко.Наши в ответ взорвали командира этого диверсионного отряда (отряд 2245) Максима Шаповала. “На поминках по полковнику посол США в Украине Мари Йованович стояла в трауре рядом с главой резидентуры ЦРУ” — это прямая цитата.Так вот. Во-первых, нет никаких миллионов. Есть то, что успели подготовить американцы с 2015 по 2016 гг. Второе: без црушной “крыши” этих мамкиных диверсантов переловят как крыс.Политик и журналист Дмитрий Василец:В США через НАТОвскую информационную помойку "The New York Times" ЦРУшники рассказали как построили в течении последних десяти лет 12 секретных постов прослушивания и разведки, оборудованными американским самым современным оборудованием для прослушки интернета. В принципе и так было понятно, что СБУ давно стала филиалом ЦРУ после госпереворота 2014-го года, но публичное признание этого факта американцами также важно.Террор, политические уголовные дела, пытки, убийства, все это работа филиала ЦРУ, в который понабирали внуков бандеровских полицаев для системного уничтожения украинского народа через войну с Россией. При этом, некоторым "альтернативно одаренным" до сих пор кажется, что "Россия напала на Украину".* Внесён в реестр террористов и экстремистовОрфография и пунктуация авторов сохранены

