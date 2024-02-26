https://ukraina.ru/20240226/1053525738.html

Европе нужен лидер, который договорится с Россией, и он есть. Каргин рассказал, кто это

Европе нужен лидер, который договорится с Россией, и он есть. Каргин рассказал, кто это - 26.02.2024 Украина.ру

Европе нужен лидер, который договорится с Россией, и он есть. Каргин рассказал, кто это

Как долго США и Европа будут поддерживать Украину? Кто может остановить принятие санкций против России? По какому пути пойдет Трамп, если победит на выборах: закончит войну на Украине или развяжет Третью мировую? На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Александр Каргин

2024-02-26T15:20

2024-02-26T15:20

2024-02-26T15:20

видео

александр каргин

всу

запад

сша

россия

украина

авдеевка

конгресс сша

дональд трамп

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00:35 – Повлияет ли отступление ВСУ из Авдеевки на оказание помощи Украине?02:10 – О судьбе пакета военной помощи США Украине;03:35 – Почему Трамп – "тёмная лошадка" и чего ожидать в случае его победы на выборах в США?05:52 – По каким причина Запад продолжает финансировать Киев, учитывая все поражения ВСУ? О стратегии Евросоюза на ближайшее время;12:00 – Как реагировать на транзит газа через вражеское государство?14:06 – О роли Украины в европейской экономике;16:40 - Три крупнейших банка КНР перестали принимать платежи из РФ: в чём заинтересован Пекин?21:37 – Прогноз на 2024 год.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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