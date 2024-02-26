Европе нужен лидер, который договорится с Россией, и он есть. Каргин рассказал, кто это - 26.02.2024 Украина.ру
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Европе нужен лидер, который договорится с Россией, и он есть. Каргин рассказал, кто это
Европе нужен лидер, который договорится с Россией, и он есть. Каргин рассказал, кто это - 26.02.2024 Украина.ру
Европе нужен лидер, который договорится с Россией, и он есть. Каргин рассказал, кто это
Как долго США и Европа будут поддерживать Украину? Кто может остановить принятие санкций против России? По какому пути пойдет Трамп, если победит на выборах: закончит войну на Украине или развяжет Третью мировую? На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Александр Каргин
2024-02-26T15:20
2024-02-26T15:20
видео
александр каргин
всу
запад
сша
россия
украина
авдеевка
конгресс сша
дональд трамп
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00:35 – Повлияет ли отступление ВСУ из Авдеевки на оказание помощи Украине?02:10 – О судьбе пакета военной помощи США Украине;03:35 – Почему Трамп – "тёмная лошадка" и чего ожидать в случае его победы на выборах в США?05:52 – По каким причина Запад продолжает финансировать Киев, учитывая все поражения ВСУ? О стратегии Евросоюза на ближайшее время;12:00 – Как реагировать на транзит газа через вражеское государство?14:06 – О роли Украины в европейской экономике;16:40 - Три крупнейших банка КНР перестали принимать платежи из РФ: в чём заинтересован Пекин?21:37 – Прогноз на 2024 год.
запад
сша
россия
украина
авдеевка
киев
израиль
китай
донбасс
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видео, александр каргин, всу, запад, сша, россия, украина, авдеевка, конгресс сша, дональд трамп, республиканцы, джо байден, демократическая партия, выборы, евросоюз, помощь, киев, санкции, антироссийские санкции, экономика, газ, энергетика, израиль, китай, донбасс, днр, донецкая народная республика, сво, спецоперация, видео
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Европе нужен лидер, который договорится с Россией, и он есть. Каргин рассказал, кто это

15:20 26.02.2024
 
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Как долго США и Европа будут поддерживать Украину? Кто может остановить принятие санкций против России? По какому пути пойдет Трамп, если победит на выборах: закончит войну на Украине или развяжет Третью мировую? На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Александр Каргин
00:35 – Повлияет ли отступление ВСУ из Авдеевки на оказание помощи Украине?
02:10 – О судьбе пакета военной помощи США Украине;
03:35 – Почему Трамп – "тёмная лошадка" и чего ожидать в случае его победы на выборах в США?
05:52 – По каким причина Запад продолжает финансировать Киев, учитывая все поражения ВСУ? О стратегии Евросоюза на ближайшее время;
12:00 – Как реагировать на транзит газа через вражеское государство?
14:06 – О роли Украины в европейской экономике;
16:40 - Три крупнейших банка КНР перестали принимать платежи из РФ: в чём заинтересован Пекин?
21:37 – Прогноз на 2024 год.
 
ВидеоАлександр КаргинВСУЗападСШАРоссияУкраинаАвдеевкаКонгресс СШАДональд ТрампреспубликанцыДжо БайденДемократическая партиявыборыЕвросоюзпомощьКиевсанкцииантироссийские санкцииэкономикагазэнергетикаИзраильКитайДонбассДНРДонецкая Народная РеспубликаСВОСпецоперация
 
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