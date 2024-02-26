https://ukraina.ru/20240226/1053518001.html

Профессор Джон Миршаймер: Путин не хочет создавать "Великую Россию", хотя Запад приписывает ему это

Профессор Джон Миршаймер: Путин не хочет создавать "Великую Россию", хотя Запад приписывает ему это - 26.02.2024 Украина.ру

Профессор Джон Миршаймер: Путин не хочет создавать "Великую Россию", хотя Запад приписывает ему это

Еще в 2014 году Джон Миршаймер, профессор политологии Чикагского университета, обвинил Запад в развязывании кризиса на Украине

2024-02-26T14:01

2024-02-26T14:01

2024-02-26T17:55

интервью

россия

кнр (китай)

сша

украина

антироссийские санкции

нато

владимир путин

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В интервью китайскому изданию "Хуаньцю Шибао" Миршаймер обсудил будущее российско-украинского конфликта, неэффективность экономических санкций против России и отношения между Китаем и США. Редакция издания Украина.ру представляет вниманию читателей перевод интервью без сокращений.– В одном из своих интервью вы сказали, что российско-украинский конфликт будет представлять собой долгосрочную опасность. Сейчас, когда конфликту уже пошёл третий год, как вы думаете, как долго это будет продолжаться? При каких обстоятельствах возможно завершение этого конфликта?– Я не думаю, что реальные боевые действия продлятся до 2025 года. Русские займут больше территории, чем контролируют сейчас, и затем наступит перемирие. В итоге конфликт будет заморожен, но реального мирного соглашения не будет. Таким образом, угроза, что замороженный конфликт снова превратится в горячий, будет оставаться на повестке дня. Запад, а в основном это Соединенные Штаты, не примет мирного соглашения, при котором Россия займёт большую часть украинской территории. Конфликту между двумя сторонами не видно конца, и это, конечно же, удручает. Глубокая враждебность сохранится надолго.– В 2014 году вы предупреждали, что НАТО, используя Украину, провоцирует Россию. Почему голоса, подобные вашему, тогда не были услышаны?– Когда в 1990-х годах было принято решение о расширении НАТО, в Соединенных Штатах разгорелась большая дискуссия по этому поводу. Противники расширения НАТО были в основном реалистами, считавшими, что расширение НАТО на восток приведет к напряженности с Россией и в какой-то момент спровоцирует серьезный конфликт. Противникам расширения противостояла группа влиятельных либералов, которые считали, что расширение НАТО не приведет к беде. В итоге сторонники расширения НАТО на восток одержали победу в споре. Первое крупное расширение произошло в 1999 году, а второе – в 2004 году. А в апреле 2008 года НАТО по инициативе США сделало важнейшее заявление: Украина однажды присоединится к альянсу. Русские в то время ясно дали понять, что членство Украины в НАТО будет представлять экзистенциальную угрозу для Москвы и что они не допустят этого.Тем не менее Соединенные Штаты и их европейские союзники продолжили продвижение и пытались втянуть Украину в НАТО. В феврале 2014 года разразился серьезный кризис. Тогда я написал известную вам статью о том, что Запад в значительной степени несет ответственность за этот кризис. В статье я утверждал, что главной причиной кризиса стало расширение НАТО и в более широком смысле попытка Запада превратить Украину в западный форпост на границах России.Но с тех пор США и их союзники удвоили свои усилия по "присоединению" Украины. США и их союзники отказывались вести переговоры с Россией каждый раз, когда русские пытались договориться о предотвращении войны, и в феврале 2022 года, спустя восемь лет после кризиса 2014 года, разразился российско-украинский конфликт.– В прошлом году вы в соавторстве с Себастьяном Росадо написали новую книгу "Как думают нации: рациональность внешней политики", в которой утверждаете, что расширение НАТО было рациональным, а также утверждаете, что жесткое сопротивление Путина этому расширению также было рациональным. Как мы должны понимать эти ключевые решения, которые в итоге спровоцировали российско-украинский конфликт?– В нашей книге мы должны были ответить на вопрос: что значит для страны быть рациональной? Мы утверждаем, что государство рационально, если у него есть надежная международная политическая теория, поддерживающая соответствующую политику, которую оно проводит. Мы также утверждаем, что, поскольку принятие внешнеполитических решений — это коллективный процесс, но отдельные люди часто имеют разные взгляды на то, какой должна быть соответствующая политика. Поэтому важно, чтобы процесс принятия решений проходил совещательным образом и чтобы у участников процесса принятия решений была возможность выражать свои взгляды и оспаривать друг друга.Возвращаясь к тому, что я говорил ранее о расширении НАТО, добавлю, что в то время шла борьба между двумя группами политиков. Одна группа — реалисты, выступали против расширения НАТО, и их взгляды основывались на теории реализма, которая является верной по своей сути. Сторонники расширения, с другой стороны, придерживались либеральных взглядов и основывали свои взгляды на трех основных либеральных теориях международной политики, а именно на теории демократического мира, теории экономической независимости и институционализме, которые также имеют право на существование и широко признаны в литературе по международным отношениям, так что политики, выступавшие за расширение НАТО, на самом деле были рациональны в своих действиях.Я стою на позициях реализма и уверен, что сторонники расширения НАТО были неправы, но я не отрицаю, что они действовали рационально.Принятые решения Путина — это прямой тому пример. Россия посчитала, что над ней нависла экзистенциальная угроза из-за расширения НАТО. Чтобы предотвратить угрозу, она решается на жесткие меры, на проведение "превентивной войны", и нравится это другим или нет, это было их рациональное решение.Кто-то может сказать, что это решение было ошибкой или что такое поведение нарушает международное право, но я считаю, что ошибка и рациональность — это две разные вещи.– Владимир Путин выразил свое видение переговоров и мира в интервью Такеру Карлсону. Как вы думаете, насколько западная аудитория прислушается к нему? Как это интервью повлияет на отношение Запада к войне?– Очевидно, что интервью Такера Карлсона с Путиным не окажет почти никакого влияния на Западе. Что действительно удивительно, так это то, что почти все западные элиты дали негативные отзывы об интервью и о самом Путине. Если вы посмотрите на реакцию Запада, то увидите, что они не заинтересованы в том, чтобы реагировать на все, что говорит Путин, в каком-либо позитивном ключе. Я не думаю, что интервью как-то повлияло на исход российско-украинского конфликта.– С самого начала войны вы утверждали, что Запад виноват в российских контратаках и что политика США провальная, на что некоторые возражали и утверждали, что вы дали неправильную оценку России. Как бы вы ответили на подобную критику?– На Западе принято считать, что Владимир Путин начал войну, потому что его считают империалистом или экспансионистом. В частности, существует мнение, что Путин хочет создать "Великую Россию", то есть он намерен завоевать всю Украину, а затем пойти на завоевание остальной части Восточной Европы.Я считаю, что эта точка зрения ошибочна. То, что проводит Путин, — это превентивная война, которая не имеет ничего общего с так называемыми имперскими амбициями, потому что у него вообще нет никаких имперских амбиций.Его решение было продиктовано убеждением, что расширение НАТО на Украину представляет угрозу для существования России. Поэтому ему было необходимо предпринять шаги для предотвращения угрозы. Таким образом, моя точка зрения полностью противоречит традиционной западной точке зрения.Как же доказать, что я прав, а традиционная точка зрения ошибочна? Ответ прост: нет никаких доказательств в пользу традиционной точки зрения. Нет никаких доказательств того, что Путин желает создать "Великую Россию", или что он желает завоевать Украину, или что он мечтает завоевать любую другую страну, не только Украину. С другой стороны, есть множество доказательств того, что им движет желание предотвратить расширение НАТО на Украину, о чем он сам неоднократно давал понять.– Россия до сих пор не побеждена, а экономические санкции Запада против России оказались неэффективными. Как вы считаете, изменился ли мнение Запада в отношении "победы над Россией"?– Очевидно, что экономические санкции Запада против России практически полностью провалились. И это замечательно. Американцы думали, что, как только начнется война, экономические санкции в сочетании с ранними победами украинской армии на поле боя позволят Украине победить Россию. Когда-то санкции считались выигрышным оружием против России, но сейчас российская экономика преуспевает. Если санкции и оказали какое-то влияние, то лишь в том смысле, что пострадала европейская экономика.Теперь вопрос заключается в том, какова будет реакция США на провал экономических санкций против России? Смогут ли США посмотреть правде в глаза и добиваться решения проблемы между Россией и Украиной путем переговоров? Ответ: нет.Я думаю, что Соединенные Штаты хотели бы продолжения этой войны в обозримом будущем, и Соединенные Штаты хотели бы каким-то образом помочь Украине переломить ход боевых действий и вернуть утраченные территории. Но этого не произойдет.На самом деле, это заблуждение. Сейчас для Украины было бы разумнее попытаться достичь какого-то урегулирования с русскими. Но этого не произойдет, потому что Запад не собирается уходить, и, по крайней мере, сейчас, кажется, что Украина тоже не собирается уходить.– Как вы оцениваете нынешнюю политику США в отношении Китая?– Соединенные Штаты проводят политику сдерживания. Это означает, что в будущем отношения между США и Китаем будут в основном конкурентными.Но будет и сотрудничество между двумя сторонами, и США, и Китай не лишены общих интересов. Я считаю, что США и Китай будут продолжать вести активную торговлю, но, скорее всего, в ней будет мало высокотехнологичных товаров, а будут присутствовать продукты питания, текстиль, промышленные товары и так далее. Две страны также продолжат сотрудничать по таким вопросам, как нераспространение ядерного оружия и изменение климата.Я надеюсь, что и США, и Китай будут разумно подходить к этому соперничеству, чтобы избежать войны, которая была бы катастрофической.

https://ukraina.ru/20240221/1043739521.html

https://ukraina.ru/20240210/1053218694.html

https://ukraina.ru/20240224/1053420710.html

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интервью, россия, кнр (китай), сша, украина, антироссийские санкции, нато, владимир путин