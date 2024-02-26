https://ukraina.ru/20240226/1053510380.html

"Оборона рухнула за три дня": военный обозреватель рассказал, как Авдеевка загнала в депрессию Украину

"Оборона рухнула за три дня": военный обозреватель рассказал, как Авдеевка загнала в депрессию Украину - 26.02.2024 Украина.ру

"Оборона рухнула за три дня": военный обозреватель рассказал, как Авдеевка загнала в депрессию Украину

Главное последствие поражения Авдеевки для украинской армии состоит в том, что она начинает испытывать определенную депрессию. Есть официальные данные, что с начала 2024 года на Украине открывают до 3,5 тысячи дел о дезертирстве в месяц. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и социолог Денис Селезнев

2024-02-26T03:45

2024-02-26T03:45

2024-02-26T03:45

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События в Авдеевке напрямую связаны с обострением внутриполитической борьбы на Украине. Потому что именно с октября, когда армия РФ начала эту операцию, шла активная грызня между военным и политическим руководством в Киеве, рассказал обозреватель.Киев хотел оставить Авдеевку гораздо раньше, но никто не хотел брать за это ответственность. В результате ВСУ сжигали там свои резервы и дотянули до того момента, что украинская оборона истощилась, начала разваливаться и рухнула за три дня, добавил он.Это подрывает моральный дух ВСУ, который является не каким-то там отвлеченным, а материальным фактором. Есть официальные данные, что с начала 2024 года на Украине открывают до 3,5 тысячи дел о дезертирстве в месяц. Но реальное количество дезертиров вдвое выше, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240225/1053501772.html

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новости, украина, авдеевка, россия, всу, потери всу, резервы, киев, оборона, наступление, военные