"Оборона рухнула за три дня": военный обозреватель рассказал, как Авдеевка загнала в депрессию Украину - 26.02.2024 Украина.ру
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"Оборона рухнула за три дня": военный обозреватель рассказал, как Авдеевка загнала в депрессию Украину
"Оборона рухнула за три дня": военный обозреватель рассказал, как Авдеевка загнала в депрессию Украину - 26.02.2024 Украина.ру
"Оборона рухнула за три дня": военный обозреватель рассказал, как Авдеевка загнала в депрессию Украину
Главное последствие поражения Авдеевки для украинской армии состоит в том, что она начинает испытывать определенную депрессию. Есть официальные данные, что с начала 2024 года на Украине открывают до 3,5 тысячи дел о дезертирстве в месяц. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и социолог Денис Селезнев
2024-02-26T03:45
2024-02-26T03:45
новости
украина
авдеевка
россия
всу
потери всу
резервы
киев
оборона
наступление
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События в Авдеевке напрямую связаны с обострением внутриполитической борьбы на Украине. Потому что именно с октября, когда армия РФ начала эту операцию, шла активная грызня между военным и политическим руководством в Киеве, рассказал обозреватель.Киев хотел оставить Авдеевку гораздо раньше, но никто не хотел брать за это ответственность. В результате ВСУ сжигали там свои резервы и дотянули до того момента, что украинская оборона истощилась, начала разваливаться и рухнула за три дня, добавил он.Это подрывает моральный дух ВСУ, который является не каким-то там отвлеченным, а материальным фактором. Есть официальные данные, что с начала 2024 года на Украине открывают до 3,5 тысячи дел о дезертирстве в месяц. Но реальное количество дезертиров вдвое выше, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240225/1053501772.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, авдеевка, россия, всу, потери всу, резервы, киев, оборона, наступление, военные
Новости, Украина, Авдеевка, Россия, ВСУ, потери ВСУ, резервы, Киев, оборона, наступление, военные

"Оборона рухнула за три дня": военный обозреватель рассказал, как Авдеевка загнала в депрессию Украину

03:45 26.02.2024
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
Главное последствие поражения Авдеевки для украинской армии состоит в том, что она начинает испытывать определенную депрессию. Есть официальные данные, что с начала 2024 года на Украине открывают до 3,5 тысячи дел о дезертирстве в месяц. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и социолог Денис Селезнев
События в Авдеевке напрямую связаны с обострением внутриполитической борьбы на Украине. Потому что именно с октября, когда армия РФ начала эту операцию, шла активная грызня между военным и политическим руководством в Киеве, рассказал обозреватель.
Киев хотел оставить Авдеевку гораздо раньше, но никто не хотел брать за это ответственность. В результате ВСУ сжигали там свои резервы и дотянули до того момента, что украинская оборона истощилась, начала разваливаться и рухнула за три дня, добавил он.
"Главное последствие поражения Авдеевки для украинской армии состоит в том, что она начинает испытывать определенную депрессию. Она уже 1,5 года не видит никаких побед. И если Россия приступает к штурму того или иного города, противник его вынужден либо оставить, либо сжечь там свои резервы без всякой пощады", - подчеркнул Селезнев.
Это подрывает моральный дух ВСУ, который является не каким-то там отвлеченным, а материальным фактором. Есть официальные данные, что с начала 2024 года на Украине открывают до 3,5 тысячи дел о дезертирстве в месяц. Но реальное количество дезертиров вдвое выше, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Пленарное заседание Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
25 февраля, 08:40
"Удастся ли спасти Украину? Выбор за Западом": в годовщину СВО Россия расставила все точки над i24 февраля исполнилось 2 года с начала военной спецоперации РФ на Украине, и Киев вместе со своими западными союзниками не могли оставить эту годовщину без внимания и не использовать её как повод для выпадов в адрес России
 
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