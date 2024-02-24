https://ukraina.ru/20240224/1053495657.html

Шойгу приказал усилить группировку "Центр" средствами РЭБ и обещал армии России новые дроны

Шойгу приказал усилить группировку "Центр" средствами РЭБ и обещал армии России новые дроны - 24.02.2024 Украина.ру

Шойгу приказал усилить группировку "Центр" средствами РЭБ и обещал армии России новые дроны

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировку "Центр" в зоне СВО и поставил задачу дополнительно усилить ее средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщили в Министерстве обороны 24 февраля

2024-02-24T09:57

2024-02-24T09:57

2024-02-24T11:15

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сергей шойгу

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рэб

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По данным министерства, Шойгу заслушал доклады командующего и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на операционном направлении."Министр обороны РФ поставил задачу дополнительно усилить группировку средствами радиоэлектронной борьбы прежде всего в тактическом звене", - отметило ведомство.Также министр обороны сказал, что Вооруженные силы России получат беспилотники, которые управляются с использованием технологии искусственного интеллекта. Новые технологии повисят эффективность применения БПЛА, подчеркивается в сообщении."Мы подошли к этому. Это становится довольно серьезным оружием", - цитирует пресс-служба Миниобороныслова Шойгу.Как сообщало издание Украина.ру, ранее американское издание Time опубликовало статью, в которой говорится, что критичную нехватку артиллерии ВСУ пытаются восполнить за счет использованияFPV-дронов, передающим видео в режиме реального времени на устройство оператора. Однако у этих дронов целый ряд слабых мест. Одно из них — мощная база радиоэлектронной борьбы.

https://ukraina.ru/20240220/1053431090.html

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новости, сергей шойгу, дроны, рэб, искусственный интеллект, вс рф