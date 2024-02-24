Шойгу приказал усилить группировку "Центр" средствами РЭБ и обещал армии России новые дроны - 24.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240224/1053495657.html
Шойгу приказал усилить группировку "Центр" средствами РЭБ и обещал армии России новые дроны
Шойгу приказал усилить группировку "Центр" средствами РЭБ и обещал армии России новые дроны - 24.02.2024 Украина.ру
Шойгу приказал усилить группировку "Центр" средствами РЭБ и обещал армии России новые дроны
Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировку "Центр" в зоне СВО и поставил задачу дополнительно усилить ее средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщили в Министерстве обороны 24 февраля
2024-02-24T09:57
2024-02-24T11:15
новости
сергей шойгу
дроны
рэб
искусственный интеллект
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/08/1047036718_0:0:2800:1576_1920x0_80_0_0_88e8457fba4eaa430990cd6967324ac2.jpg
По данным министерства, Шойгу заслушал доклады командующего и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на операционном направлении."Министр обороны РФ поставил задачу дополнительно усилить группировку средствами радиоэлектронной борьбы прежде всего в тактическом звене", - отметило ведомство.Также министр обороны сказал, что Вооруженные силы России получат беспилотники, которые управляются с использованием технологии искусственного интеллекта. Новые технологии повисят эффективность применения БПЛА, подчеркивается в сообщении."Мы подошли к этому. Это становится довольно серьезным оружием", - цитирует пресс-служба Миниобороныслова Шойгу.Как сообщало издание Украина.ру, ранее американское издание Time опубликовало статью, в которой говорится, что критичную нехватку артиллерии ВСУ пытаются восполнить за счет использованияFPV-дронов, передающим видео в режиме реального времени на устройство оператора. Однако у этих дронов целый ряд слабых мест. Одно из них — мощная база радиоэлектронной борьбы.
https://ukraina.ru/20240220/1053431090.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/08/1047036718_140:0:2629:1867_1920x0_80_0_0_0604c81a62272012cae2f0e6ccc56b0b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сергей шойгу, дроны, рэб, искусственный интеллект, вс рф
Новости, Сергей Шойгу, дроны, РЭБ, искусственный интеллект, ВС РФ

Шойгу приказал усилить группировку "Центр" средствами РЭБ и обещал армии России новые дроны

09:57 24.02.2024 (обновлено: 11:15 24.02.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСовещание руководящего состава Минобороны РФ
Совещание руководящего состава Минобороны РФ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировку "Центр" в зоне СВО и поставил задачу дополнительно усилить ее средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщили в Министерстве обороны 24 февраля
По данным министерства, Шойгу заслушал доклады командующего и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на операционном направлении.
"Министр обороны РФ поставил задачу дополнительно усилить группировку средствами радиоэлектронной борьбы прежде всего в тактическом звене", - отметило ведомство.
Также министр обороны сказал, что Вооруженные силы России получат беспилотники, которые управляются с использованием технологии искусственного интеллекта. Новые технологии повисят эффективность применения БПЛА, подчеркивается в сообщении.
"Мы подошли к этому. Это становится довольно серьезным оружием", - цитирует пресс-служба Миниобороныслова Шойгу.
Как сообщало издание Украина.ру, ранее американское издание Time опубликовало статью, в которой говорится, что критичную нехватку артиллерии ВСУ пытаются восполнить за счет использованияFPV-дронов, передающим видео в режиме реального времени на устройство оператора. Однако у этих дронов целый ряд слабых мест. Одно из них — мощная база радиоэлектронной борьбы.
Президент РФ В. Путин провел встречу с министром обороны РФ С. Шойгу
20 февраля, 19:30
Авдеевка была взята с минимальными потерями – Шойгу Генштабу удалось провести операцию по взятию города Авдеевка при минимальных потерях. Успешные боевые действия на этом участке фронта войдут в учебники по истории, сообщил президенту России Владимиру Путину министр обороны РФ Сергей Шойгу
 
НовостиСергей ШойгудроныРЭБискусственный интеллектВС РФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:10Military Watch рассказал о последствиях уничтожения ЗРК Patriot для Украины
10:26Окажут поддержку. В Киев приехали четыре западных лидера и экс-премьер Великобритании Борис Джонсон
09:57Шойгу приказал усилить группировку "Центр" средствами РЭБ и обещал армии России новые дроны
09:45Происшествие на Кубани, новый "контрнаступ" Зеленского. Главное на Украине на утро 24 февраля
09:18Уроки "Зимней войны". Как "финляндизировалась" Финляндия
09:17Байден обсудит вопрос поддержки Украины с лидерами G7 и Зеленским - Белый дом
08:42"А если Украина проиграет?" Украинские эксперты испуганно размышляют над будущим
08:05Маленькая СВО на фоне большой войны
07:33Терпение и время. Заметки ко второй годовщине начала СВО
06:40Ростислав Ищенко о поставках ракет из Германии и США дальностью 500 км: Это террористическая месть
06:37Пять песен о войне на Украине
04:30Эксперт Угольный объяснил, почему ВСУ не смогли драться за каждый дом в Авдеевке
04:00Кто слушается США, должен быть наказан. Эксперт о сотрудничестве России с другими государствами
03:30"Великим полководцем не станет": Шкурлатов назвал нового главкома ВСУ разменной монетой
03:00"Разносят любые блиндажи": военный эксперт объяснил, почему ПВО ВСУ проиграла битву за Авдеевку
17:55"Движение Первых", министр обороны КНДР, Жога и губернаторы. ЕС обнародовал новый пакет санкций
17:17Жога: Освобождение Авдеевки - один из ключевых этапов СВО
16:51Несколько шагов до развала: Ищенко о сходстве и различиях между США сейчас и СССР перед его распадом
16:46Ростислав Ищенко: Ждуны, которые остались, будут скрипеть зубами на Россию, пусть, быстрее зубы сточат
16:22"Неонацистская инициатива": в Молдавии планируют переименовать улицу Маршала Конева
Лента новостейМолния