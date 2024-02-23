"Неонацистская инициатива": в Молдавии планируют переименовать улицу Маршала Конева - 23.02.2024 Украина.ру
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"Неонацистская инициатива": в Молдавии планируют переименовать улицу Маршала Конева
"Неонацистская инициатива": в Молдавии планируют переименовать улицу Маршала Конева - 23.02.2024 Украина.ру
"Неонацистская инициатива": в Молдавии планируют переименовать улицу Маршала Конева
В молдавском городе Бельцы планируют переименовать улицу Маршала Конева, сообщил 23 февраля глава национального оргкомитета "Победа" и поискового движения республики Алексей Петрович в своём телеграм-канале "Солдат Победы"
2024-02-23T16:22
2024-02-23T16:22
новости
молдавия
зарубежье
город
переименование
иван конев
красная армия
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Предложение о переименовании Петрович назвал "неонацистской инициативой" правящей партии "Действие и солидарность", а самих инициаторов – дикарями.Улицу планируют переименовать в честь поэта Григория Виеру. По мнению Петровича, лауреат премии Ленинского комсомола Григорий Павлович Виеру, безусловно, заслуживает того, чтобы в его честь в северной столице появилась улица его имени.Красная Армия освободила Молдавскую ССР от фашистов 24 августа 1944 года в результате Ясско-Кишинёвской операции.
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новости, молдавия, зарубежье, город, переименование, иван конев, красная армия
Новости, Молдавия, Зарубежье, город, переименование, Иван Конев, Красная Армия

"Неонацистская инициатива": в Молдавии планируют переименовать улицу Маршала Конева

16:22 23.02.2024
 
© CC0, Pixabayфлаг Молдавия Молдова
флаг Молдавия Молдова
© CC0, Pixabay
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В молдавском городе Бельцы планируют переименовать улицу Маршала Конева, сообщил 23 февраля глава национального оргкомитета "Победа" и поискового движения республики Алексей Петрович в своём телеграм-канале "Солдат Победы"
Предложение о переименовании Петрович назвал "неонацистской инициативой" правящей партии "Действие и солидарность", а самих инициаторов – дикарями.
Улицу планируют переименовать в честь поэта Григория Виеру. По мнению Петровича, лауреат премии Ленинского комсомола Григорий Павлович Виеру, безусловно, заслуживает того, чтобы в его честь в северной столице появилась улица его имени.

"Но почему среди шикарного выбора среди имеющихся в Бельцах улиц Траяна и Дечебала, Николая Йорги и Николая Лабиша,Овидиу и Чахлэу паскудники выбрали именно одного из героев борьбы против нацизма, Маршала Конева?" - возмутился активист.

Красная Армия освободила Молдавскую ССР от фашистов 24 августа 1944 года в результате Ясско-Кишинёвской операции.
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