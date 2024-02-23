https://ukraina.ru/20240223/1053491313.html

"Неонацистская инициатива": в Молдавии планируют переименовать улицу Маршала Конева

"Неонацистская инициатива": в Молдавии планируют переименовать улицу Маршала Конева - 23.02.2024 Украина.ру

"Неонацистская инициатива": в Молдавии планируют переименовать улицу Маршала Конева

В молдавском городе Бельцы планируют переименовать улицу Маршала Конева, сообщил 23 февраля глава национального оргкомитета "Победа" и поискового движения республики Алексей Петрович в своём телеграм-канале "Солдат Победы"

2024-02-23T16:22

2024-02-23T16:22

2024-02-23T16:22

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иван конев

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Предложение о переименовании Петрович назвал "неонацистской инициативой" правящей партии "Действие и солидарность", а самих инициаторов – дикарями.Улицу планируют переименовать в честь поэта Григория Виеру. По мнению Петровича, лауреат премии Ленинского комсомола Григорий Павлович Виеру, безусловно, заслуживает того, чтобы в его честь в северной столице появилась улица его имени.Красная Армия освободила Молдавскую ССР от фашистов 24 августа 1944 года в результате Ясско-Кишинёвской операции.

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новости, молдавия, зарубежье, город, переименование, иван конев, красная армия