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Финский наёмник ликвидирован в зоне СВО

Финский наёмник ликвидирован в зоне СВО - 23.02.2024 Украина.ру

Финский наёмник ликвидирован в зоне СВО

На Украине в зоне спецоперации ликвидировали третьего финского наёмника, сообщили 23 февраля журналисты финской газеты Ilta-Sanomat

2024-02-23T11:54

2024-02-23T11:54

2024-02-23T11:54

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Наёмник отправился на Украину в декабре прошлого года, ему был 21 год, пишет издание со ссылкой на волонтера Раакеля Тасанена.По словам Тасанена, наёмник был убит в районе Артёмовска.Финский военный использовал позывной "Самсон". Он служил в роте "Браво" Международного легиона, где есть еще несколько финских добровольцев, говорится в статье.Это третий финн, убитый в зоне СВО, пишет газета. Всего на стороне ВСУ находятся несколько десятков граждан Финляндии, точное число и срок их пребывания на Украине не уточняется.Первый финский наемник уничтожен на Украине в июне в Запорожской области, второй – в октябре 2023 года.Военный корреспондент Евгений Поддубный накануне сообщил об уничтожении иностранного наемника из Бразилии Макса Панаво. По словам Поддубного, наемник вступил в ряды Интернационального легиона Вооруженных сил Украины в марте 2022 года.При этом он является наемником “из категории авантюристов и преступников”, так как до прибытия в зону СВО он был замешан в криминале. В частности, убил своего родного брата, пишет военкор.Кроме того, ВС РФ уничтожили в бою у Крынок Херсонской области и двадцатилетннего американского морпеха Патрика Брайана. Наемник из Западной Вирджинии вступил в ряды ВСУ летом 2022 года. Сначала он воевал в районе Харькова, а спустя год был ранен и контужен у Артёмовска.В декабря прошлого года под Авдеевкой был ликвидирован 21-летний американский наемник Итан Хантер Хертвек. Он воевал на стороне ВСУ и нередко в своих соцсетях высмеивал российских бойцов.Сообщения об уничтожении иностранных наёмников на Украине появляются регулярно.

https://ukraina.ru/20240220/1053426795.html

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новости, финляндия, украина, россия, зарубежье, сво, спецоперация, иностранные наемники, наёмники