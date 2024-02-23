Финский наёмник ликвидирован в зоне СВО - 23.02.2024 Украина.ру
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Финский наёмник ликвидирован в зоне СВО
Финский наёмник ликвидирован в зоне СВО - 23.02.2024 Украина.ру
Финский наёмник ликвидирован в зоне СВО
На Украине в зоне спецоперации ликвидировали третьего финского наёмника, сообщили 23 февраля журналисты финской газеты Ilta-Sanomat
2024-02-23T11:54
2024-02-23T11:54
новости
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спецоперация
иностранные наемники
наёмники
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Наёмник отправился на Украину в декабре прошлого года, ему был 21 год, пишет издание со ссылкой на волонтера Раакеля Тасанена.По словам Тасанена, наёмник был убит в районе Артёмовска.Финский военный использовал позывной "Самсон". Он служил в роте "Браво" Международного легиона, где есть еще несколько финских добровольцев, говорится в статье.Это третий финн, убитый в зоне СВО, пишет газета. Всего на стороне ВСУ находятся несколько десятков граждан Финляндии, точное число и срок их пребывания на Украине не уточняется.Первый финский наемник уничтожен на Украине в июне в Запорожской области, второй – в октябре 2023 года.Военный корреспондент Евгений Поддубный накануне сообщил об уничтожении иностранного наемника из Бразилии Макса Панаво. По словам Поддубного, наемник вступил в ряды Интернационального легиона Вооруженных сил Украины в марте 2022 года.При этом он является наемником “из категории авантюристов и преступников”, так как до прибытия в зону СВО он был замешан в криминале. В частности, убил своего родного брата, пишет военкор.Кроме того, ВС РФ уничтожили в бою у Крынок Херсонской области и двадцатилетннего американского морпеха Патрика Брайана. Наемник из Западной Вирджинии вступил в ряды ВСУ летом 2022 года. Сначала он воевал в районе Харькова, а спустя год был ранен и контужен у Артёмовска.В декабря прошлого года под Авдеевкой был ликвидирован 21-летний американский наемник Итан Хантер Хертвек. Он воевал на стороне ВСУ и нередко в своих соцсетях высмеивал российских бойцов.Сообщения об уничтожении иностранных наёмников на Украине появляются регулярно.
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новости, финляндия, украина, россия, зарубежье, сво, спецоперация, иностранные наемники, наёмники
Новости, Финляндия, Украина, Россия, Зарубежье, СВО, Спецоперация, иностранные наемники, наёмники

Финский наёмник ликвидирован в зоне СВО

11:54 23.02.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание экипажей танков Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Боевое слаживание экипажей танков Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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На Украине в зоне спецоперации ликвидировали третьего финского наёмника, сообщили 23 февраля журналисты финской газеты Ilta-Sanomat
Наёмник отправился на Украину в декабре прошлого года, ему был 21 год, пишет издание со ссылкой на волонтера Раакеля Тасанена.
По словам Тасанена, наёмник был убит в районе Артёмовска.
Финский военный использовал позывной "Самсон". Он служил в роте "Браво" Международного легиона, где есть еще несколько финских добровольцев, говорится в статье.
Это третий финн, убитый в зоне СВО, пишет газета. Всего на стороне ВСУ находятся несколько десятков граждан Финляндии, точное число и срок их пребывания на Украине не уточняется.
Первый финский наемник уничтожен на Украине в июне в Запорожской области, второй – в октябре 2023 года.
Военный корреспондент Евгений Поддубный накануне сообщил об уничтожении иностранного наемника из Бразилии Макса Панаво. По словам Поддубного, наемник вступил в ряды Интернационального легиона Вооруженных сил Украины в марте 2022 года.
При этом он является наемником “из категории авантюристов и преступников”, так как до прибытия в зону СВО он был замешан в криминале. В частности, убил своего родного брата, пишет военкор.
Кроме того, ВС РФ уничтожили в бою у Крынок Херсонской области и двадцатилетннего американского морпеха Патрика Брайана. Наемник из Западной Вирджинии вступил в ряды ВСУ летом 2022 года. Сначала он воевал в районе Харькова, а спустя год был ранен и контужен у Артёмовска.
В декабря прошлого года под Авдеевкой был ликвидирован 21-летний американский наемник Итан Хантер Хертвек. Он воевал на стороне ВСУ и нередко в своих соцсетях высмеивал российских бойцов.
Сообщения об уничтожении иностранных наёмников на Украине появляются регулярно.
Военнопленные ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
20 февраля, 17:06
Грузинского наёмника, убившего троих солдат ВС РФ, приговорили к пожизненному сроку Грузинского наёмника Мамуку Гацарелию, воевавшего на стороне Вооружённых сил Украины и убившего в 2022 году троих солдат ВС России, приговорили в ДНР к пожизненному сроку. Об этом во вторник, 20 февраля, сообщили прокуратуре республики, передаёт РИА Новости
 
НовостиФинляндияУкраинаРоссияЗарубежьеСВОСпецоперацияиностранные наемникинаёмники
 
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