https://ukraina.ru/20240223/1053485197.html
Финский наёмник ликвидирован в зоне СВО
Финский наёмник ликвидирован в зоне СВО - 23.02.2024 Украина.ру
Финский наёмник ликвидирован в зоне СВО
На Украине в зоне спецоперации ликвидировали третьего финского наёмника, сообщили 23 февраля журналисты финской газеты Ilta-Sanomat
2024-02-23T11:54
2024-02-23T11:54
2024-02-23T11:54
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Наёмник отправился на Украину в декабре прошлого года, ему был 21 год, пишет издание со ссылкой на волонтера Раакеля Тасанена.По словам Тасанена, наёмник был убит в районе Артёмовска.Финский военный использовал позывной "Самсон". Он служил в роте "Браво" Международного легиона, где есть еще несколько финских добровольцев, говорится в статье.Это третий финн, убитый в зоне СВО, пишет газета. Всего на стороне ВСУ находятся несколько десятков граждан Финляндии, точное число и срок их пребывания на Украине не уточняется.Первый финский наемник уничтожен на Украине в июне в Запорожской области, второй – в октябре 2023 года.Военный корреспондент Евгений Поддубный накануне сообщил об уничтожении иностранного наемника из Бразилии Макса Панаво. По словам Поддубного, наемник вступил в ряды Интернационального легиона Вооруженных сил Украины в марте 2022 года.При этом он является наемником “из категории авантюристов и преступников”, так как до прибытия в зону СВО он был замешан в криминале. В частности, убил своего родного брата, пишет военкор.Кроме того, ВС РФ уничтожили в бою у Крынок Херсонской области и двадцатилетннего американского морпеха Патрика Брайана. Наемник из Западной Вирджинии вступил в ряды ВСУ летом 2022 года. Сначала он воевал в районе Харькова, а спустя год был ранен и контужен у Артёмовска.В декабря прошлого года под Авдеевкой был ликвидирован 21-летний американский наемник Итан Хантер Хертвек. Он воевал на стороне ВСУ и нередко в своих соцсетях высмеивал российских бойцов.Сообщения об уничтожении иностранных наёмников на Украине появляются регулярно.
https://ukraina.ru/20240220/1053426795.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, финляндия, украина, россия, зарубежье, сво, спецоперация, иностранные наемники, наёмники
Новости, Финляндия, Украина, Россия, Зарубежье, СВО, Спецоперация, иностранные наемники, наёмники
Финский наёмник ликвидирован в зоне СВО
На Украине в зоне спецоперации ликвидировали третьего финского наёмника, сообщили 23 февраля журналисты финской газеты Ilta-Sanomat
Наёмник отправился на Украину в декабре прошлого года, ему был 21 год, пишет издание со ссылкой на волонтера Раакеля Тасанена.
По словам Тасанена, наёмник был убит в районе Артёмовска.
Финский военный использовал позывной "Самсон". Он служил в роте "Браво" Международного легиона, где есть еще несколько финских добровольцев, говорится в статье.
Это третий финн, убитый в зоне СВО, пишет газета. Всего на стороне ВСУ находятся несколько десятков граждан Финляндии, точное число и срок их пребывания на Украине не уточняется.
Первый финский наемник уничтожен на Украине в июне в Запорожской области, второй – в октябре 2023 года.
Военный корреспондент Евгений Поддубный накануне сообщил
об уничтожении иностранного наемника из Бразилии Макса Панаво. По словам Поддубного, наемник вступил в ряды Интернационального легиона Вооруженных сил Украины в марте 2022 года.
При этом он является наемником “из категории авантюристов и преступников”, так как до прибытия в зону СВО он был замешан в криминале. В частности, убил своего родного брата, пишет военкор.
Кроме того, ВС РФ уничтожили в бою у Крынок Херсонской области и двадцатилетннего американского морпеха Патрика Брайана. Наемник из Западной Вирджинии вступил в ряды ВСУ летом 2022 года. Сначала он воевал в районе Харькова, а спустя год был ранен и контужен у Артёмовска.
В декабря прошлого года под Авдеевкой был ликвидирован 21-летний американский наемник Итан Хантер Хертвек. Он воевал на стороне ВСУ и нередко в своих соцсетях высмеивал российских бойцов.
Сообщения об уничтожении иностранных наёмников на Украине появляются регулярно.