ВСУ выпустили 10 ракет по Горловке, ранены мирные жители - 23.02.2024 Украина.ру
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ВСУ выпустили 10 ракет по Горловке, ранены мирные жители
ВСУ выпустили 10 ракет по Горловке, ранены мирные жители - 23.02.2024 Украина.ру
ВСУ выпустили 10 ракет по Горловке, ранены мирные жители
Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, ранения получили мирные жители, сообщили 23 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2024-02-23T10:20
2024-02-23T10:20
новости
украина
всу
россия
горловка
днр
донецкая народная республика
обстрелы
раненые
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. - Ред.) по направлению: 07.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении.Мэр Горловки Иван Приходько в своём телеграм-канале сообщил, что в результате украинского обстрела мирные граждане получили ранения различной тяжести."В результате обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны ВФУ ранения различной степени тяжести получили мирные граждане", - написал он.Как уточнили в СЦКК, ранения различной степени тяжести получили три человека: женщины 1954 и 1980 г.р., мужчина 1966 г.р.Также в СЦКК зафиксировали прямое попадание в частный жилой дом на улице Чкалова.
https://ukraina.ru/20240213/1053271356.html
украина
россия
горловка
днр
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, всу, россия, горловка, днр, донецкая народная республика, обстрелы, раненые
Новости, Украина, ВСУ, Россия, Горловка, ДНР, Донецкая Народная Республика, обстрелы, раненые

ВСУ выпустили 10 ракет по Горловке, ранены мирные жители

10:20 23.02.2024
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела при въезде в город Горловка
Стела при въезде в город Горловка - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, ранения получили мирные жители, сообщили 23 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. - Ред.) по направлению: 07.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении.
Мэр Горловки Иван Приходько в своём телеграм-канале сообщил, что в результате украинского обстрела мирные граждане получили ранения различной тяжести.
"В результате обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны ВФУ ранения различной степени тяжести получили мирные граждане", - написал он.
Как уточнили в СЦКК, ранения различной степени тяжести получили три человека: женщины 1954 и 1980 г.р., мужчина 1966 г.р.
Также в СЦКК зафиксировали прямое попадание в частный жилой дом на улице Чкалова.
- РИА Новости, 1920, 13.02.2024
13 февраля, 16:51
"Киев усадил себя на скамью подсудимых". Небензя объяснил Кислице, в какую Украину вернулся бы Донбасс12 февраля, в 9-ю годовщину подписания Минских соглашений, российская делегация запросила заседание Совета Безопасности ООН, чтобы напомнить об упущенной возможности положить конец украинскому конфликту ещё в 2015 году
 
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10:20ВСУ выпустили 10 ракет по Горловке, ранены мирные жители
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