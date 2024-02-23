https://ukraina.ru/20240223/1053484635.html

ВСУ выпустили 10 ракет по Горловке, ранены мирные жители

ВСУ выпустили 10 ракет по Горловке, ранены мирные жители - 23.02.2024 Украина.ру

ВСУ выпустили 10 ракет по Горловке, ранены мирные жители

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, ранения получили мирные жители, сообщили 23 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

2024-02-23T10:20

2024-02-23T10:20

2024-02-23T10:20

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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. - Ред.) по направлению: 07.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении.Мэр Горловки Иван Приходько в своём телеграм-канале сообщил, что в результате украинского обстрела мирные граждане получили ранения различной тяжести."В результате обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны ВФУ ранения различной степени тяжести получили мирные граждане", - написал он.Как уточнили в СЦКК, ранения различной степени тяжести получили три человека: женщины 1954 и 1980 г.р., мужчина 1966 г.р.Также в СЦКК зафиксировали прямое попадание в частный жилой дом на улице Чкалова.

https://ukraina.ru/20240213/1053271356.html

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новости, украина, всу, россия, горловка, днр, донецкая народная республика, обстрелы, раненые