ВСУ выпустили 10 ракет по Горловке, ранены мирные жители
Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, ранения получили мирные жители, сообщили 23 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. - Ред.) по направлению: 07.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении.
Мэр Горловки Иван Приходько в своём телеграм-канале сообщил, что в результате украинского обстрела мирные граждане получили ранения различной тяжести.
"В результате обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны ВФУ ранения различной степени тяжести получили мирные граждане", - написал он.
Как уточнили в СЦКК, ранения различной степени тяжести получили три человека: женщины 1954 и 1980 г.р., мужчина 1966 г.р.
Также в СЦКК зафиксировали прямое попадание в частный жилой дом на улице Чкалова.
13 февраля, 16:51"Киев усадил себя на скамью подсудимых". Небензя объяснил Кислице, в какую Украину вернулся бы Донбасс12 февраля, в 9-ю годовщину подписания Минских соглашений, российская делегация запросила заседание Совета Безопасности ООН, чтобы напомнить об упущенной возможности положить конец украинскому конфликту ещё в 2015 году