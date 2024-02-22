Украина сосредоточила на границе с Белоруссией более 100 тысяч военных - глава Минобороны РБ
Украина стянула к границе с Белоруссией более 100 тысяч человек, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в интервью телеканалу "Россия-24", сообщает БЕЛТА
"На сегодняшний день - порядка 112-114 тыс. (человек. – Ред.) эта группировка. Из них для непосредственной охраны украинско-белорусской границы привлекаются около 17 тыс.", - сказал Хренин.
При этом глава Минобороны Белоруссии заявил, что такая ситуация не требует наращивания дополнительных военных сил Белоруссии на южной границе.
Неделей ранее, 15 февраля, в Лельчицком районе Гомельской области Белоруссии, расположенном на границе с Украиной, ввели режим контртеррористической операции.
КГБ задержало диверсионно-разведывательную группу, заброшенную в страну Службой безопасности Украины. У украинских агентов изъяли взрывные устройства. В белорусском ведомстве уточнили, что диверсанкты планировали использовать их для терактов в Белоруссии и России.
16 февраля, 18:22ДРГ в Белоруссии действовала под руководством СБУ КГБ Белоруссии подтвердил участие Службы безопасности Украины в попытке незаконного проникновения в страну диверсионно-разведывательной группы. Двух украинцев и одного белоруса с взрывчатками чекисты задержали в Лельчицком районе, передаёт БЕЛТА со ссылкой на Комитет госбезопасности