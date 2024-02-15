Белоруссия ввела режим контртеррористической операции на границе с Украиной

Битва за Брест: единственный территориальный конфликт между Украиной и Белоруссией Берестейщина – пограничная территория между Украиной и Белоруссией, которая ещё на этнических картах XIX века определялась как зона распространения малороссийских говоров. Во время Гражданской войны на эту территорию претендовали УНР и БНР, а после Освободительного похода 1939 года – УССР и БССР