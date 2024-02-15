Белоруссия ввела режим контртеррористической операции на границе с Украиной - 15.02.2024 Украина.ру
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Белоруссия ввела режим контртеррористической операции на границе с Украиной
Белоруссия ввела режим контртеррористической операции на границе с Украиной - 15.02.2024 Украина.ру
Белоруссия ввела режим контртеррористической операции на границе с Украиной
В Лельчицком районе Гомельской области Белоруссии, расположенном на границе с Украиной, ввели режим контртеррористической операции. Об этом 15 февраля сообщил телеграм-канал местного райисполкома со ссылкой на Управление КГБ Республики по Гомельской области
2024-02-15T13:20
2024-02-15T13:20
белоруссия
украина
терроризм
новости
граница
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"Население района просим сохранять спокойствие и подчиняться требованиям сотрудников силовых структур", - говорится в материале.Причины введения режима контртеррористической операции не указываются.В свою очередь телеграм-канал "МотолькоПомоги" пишет, что в Лельчицы "прибыло по меньшей мере три вертолета из Минска".Режим контртеррористической операции - мероприятия по пресечению акта терроризма, минимизации его последствий, пресечению деятельности террористической организации, незаконного вооруженного формирования.
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белоруссия, украина, терроризм, новости, граница
Белоруссия, Украина, терроризм, Новости, граница

Белоруссия ввела режим контртеррористической операции на границе с Украиной

13:20 15.02.2024
 
© Santa Fe Relocation Services / flickr
© Santa Fe Relocation Services / flickr
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В Лельчицком районе Гомельской области Белоруссии, расположенном на границе с Украиной, ввели режим контртеррористической операции. Об этом 15 февраля сообщил телеграм-канал местного райисполкома со ссылкой на Управление КГБ Республики по Гомельской области
"Население района просим сохранять спокойствие и подчиняться требованиям сотрудников силовых структур", - говорится в материале.
Причины введения режима контртеррористической операции не указываются.
В свою очередь телеграм-канал "МотолькоПомоги" пишет, что в Лельчицы "прибыло по меньшей мере три вертолета из Минска".
Режим контртеррористической операции - мероприятия по пресечению акта терроризма, минимизации его последствий, пресечению деятельности террористической организации, незаконного вооруженного формирования.
- РИА Новости, 1920, 04.12.2023
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